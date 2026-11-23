El Black Friday es este viernes, 27 de noviembre, y las grandes cadenas hoteleras llevan días con campañas abiertas. Si estás organizando las escapadas de 2027, hace poco te contamos qué aerolíneas tenían campaña de Black Friday y cinco comprobaciones antes de pagar. Esto es lo que hay en hoteles, y lo que conviene mirar antes de reservar.

Qué ofrecen las cadenas

Habitación de hotel | Pixabay

Iberostar: hasta un 60%. Reservas del 17 de noviembre al 1 de diciembre, en hoteles de España, Portugal, Marruecos, Túnez, Grecia, Montenegro y Zanzíbar. Elegir la tarifa prepago modificable suma un 10% extra.

Barceló: hasta un 55% en más de 180 hoteles de sus marcas Barceló, Occidental y Allegro. Es una promoción de hasta el 40% en tarifa más un 15% extra con el código 26BF15 para miembros de my Barceló Benefits, y un 5% más si se reserva en su app. La preventa fue del 17 al 22 de noviembre y la semana grande va del 23 al 29.

Meliá: hasta un 50%, con un 10% extra cada día en una selección de hoteles que cambia cada 24 horas. Su campaña para agencias va del 19 al 29 de noviembre.

Catalonia: hasta un 40% en hoteles seleccionados, con campaña del 13 de noviembre al 3 de diciembre.

Otras: NH dio acceso anticipado a los miembros de Minor DISCOVERY del 16 al 18 de noviembre, y VIVA Hoteles abrió sus reservas al público del 18 de noviembre al 6 de diciembre. Riu, Palladium y Hyatt también se han sumado, con rebajas de hasta el 60% en determinados hoteles.

Las estancias llegan en la mayoría de casos hasta diciembre de 2027, y en México y el Caribe, hasta octubre de 2028.

Hoteles y destinos para mirar

Black Friday | Flickr (Elaine Smith, CC0 1.0 Public Domain Dedication

Más allá de los porcentajes, conviene ver qué hay dentro de cada campaña.

En los paquetes de vuelo y hotel de Meliá Escapes, con rebajas de hasta el 40%, aparecen hoteles como el Meliá Cala Galdana, en Menorca, el Meliá Jardines del Teide y el Meliá Costa Atlantis, en Tenerife, el Paradisus de Fuerteventura o el Torre Melina Gran Meliá, en Barcelona.

Barceló destaca más de 100 hoteles para familias con niños y adolescentes, además de hoteles de 4 y 5 estrellas y destinos como Aruba, la Riviera Maya, Costa Rica o Ciudad de México.

Cinco comprobaciones antes de reservar

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