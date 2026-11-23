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Las mejores ofertas de hoteles para reservar en Black Friday 2026
Iberostar llega al 60% de descuentos, Barceló al 55% y Meliá al 50%, pero siempre en hoteles y fechas seleccionados. Te lo contamos.
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El Black Friday es este viernes, 27 de noviembre, y las grandes cadenas hoteleras llevan días con campañas abiertas. Si estás organizando las escapadas de 2027, hace poco te contamos qué aerolíneas tenían campaña de Black Friday y cinco comprobaciones antes de pagar. Esto es lo que hay en hoteles, y lo que conviene mirar antes de reservar.
Qué ofrecen las cadenas
Iberostar: hasta un 60%. Reservas del 17 de noviembre al 1 de diciembre, en hoteles de España, Portugal, Marruecos, Túnez, Grecia, Montenegro y Zanzíbar. Elegir la tarifa prepago modificable suma un 10% extra.
Barceló: hasta un 55% en más de 180 hoteles de sus marcas Barceló, Occidental y Allegro. Es una promoción de hasta el 40% en tarifa más un 15% extra con el código 26BF15 para miembros de my Barceló Benefits, y un 5% más si se reserva en su app. La preventa fue del 17 al 22 de noviembre y la semana grande va del 23 al 29.
Meliá: hasta un 50%, con un 10% extra cada día en una selección de hoteles que cambia cada 24 horas. Su campaña para agencias va del 19 al 29 de noviembre.
Catalonia: hasta un 40% en hoteles seleccionados, con campaña del 13 de noviembre al 3 de diciembre.
Otras: NH dio acceso anticipado a los miembros de Minor DISCOVERY del 16 al 18 de noviembre, y VIVA Hoteles abrió sus reservas al público del 18 de noviembre al 6 de diciembre. Riu, Palladium y Hyatt también se han sumado, con rebajas de hasta el 60% en determinados hoteles.
Las estancias llegan en la mayoría de casos hasta diciembre de 2027, y en México y el Caribe, hasta octubre de 2028.
Hoteles y destinos para mirar
Más allá de los porcentajes, conviene ver qué hay dentro de cada campaña.
En los paquetes de vuelo y hotel de Meliá Escapes, con rebajas de hasta el 40%, aparecen hoteles como el Meliá Cala Galdana, en Menorca, el Meliá Jardines del Teide y el Meliá Costa Atlantis, en Tenerife, el Paradisus de Fuerteventura o el Torre Melina Gran Meliá, en Barcelona.
Barceló destaca más de 100 hoteles para familias con niños y adolescentes, además de hoteles de 4 y 5 estrellas y destinos como Aruba, la Riviera Maya, Costa Rica o Ciudad de México.
Cinco comprobaciones antes de reservar
- Compara con el precio de otro día. Mira cuánto cuesta la misma habitación en fechas sin campaña, para saber si el descuento es real.
- Revisa si la tarifa es reembolsable. Algunas rebajas son de prepago y no admiten cambios. Barceló, por ejemplo, ofrece cancelación gratuita solo cuando la tarifa lo contempla.
- Mira qué fechas entran. Las promociones suelen dejar fuera temporada alta y puentes.
- Comprueba si necesitas ser socio. Barceló y NH dieron su mejor precio primero a miembros de sus programas.
- Reserva en la web oficial de la cadena, donde suelen estar la rebaja y las condiciones completas.
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