Hogmanay: así es el fin de año en Edimburgo

El Hogmanay se celebra en toda Escocia y se trata de una celebración que llega a durar varios días (del 29 de diciembre al 2 de enero, que es también festivo en toda Escocia) aunque lo que celebra es el año nuevo; esta fiesta se compone de varias tradiciones, algunas de ellas de lo más curioso (a continuación te desvelamos algunas) y es particularmente famoso en Edimburgo ¿por qué? Eso también vamos a contártelo a continuación:

Tradiciones en Hogmanay

Una de las tradiciones más curiosas es el First-footing, que consiste en que la primera persona que cruza el umbral de una casa después de la media noche debe llevar regalos, unos regalos que son simbólicos y aseguran la buena suerte durante todo el año (carbón, sal, pan, whisky…); otra tradición curiosa es el canto a medianoche de la canción de Robert Burns Auld Lang Syne; ¿más tradiciones? Las hay: en muchas ciudades se organizan desfiles con antorchas y diferentes rituales alrededor del fuego que representa la purificación y renovación para empezar ligeros el nuevo año. Más allá de las tradiciones hay algo que no falta en cualquier celebración del Hogmanay… whisky escocés.

Hogmanay en Edimburgo

Las celebraciones de Hogmanay en Edimburgo son de fama mundial: las fiestas callejeras duran varios días, el Castillo de Edimburgo deslumbra al mundo gracias a un imponente espectáculo de pirotecnia (la noche del 31 se ilumina con fuegos artificiales) y se organizan, además, no pocos conciertos al aire libre (a pesar del frío).

El día 29 de diciembre es el Torchlight Procession, una procesión de antorchas que recorre la ciudad vieja; el día 31 es el día del Concert in the Gardens, conciertos frente al castillo de Edimburgo; también el día 31 el Edinburgh Hogmanay Street Party, la fiesta callejera (con comida y música en las calles, calles en las que, además, se corta el tráfico); el momento estelar del día llega con los fuegos artificiales en el Castillo de Edimburgo a medianoche; y la cosa no acaba ahí, el día 1 la fiesta sigue con música en las calles y marchas callejeras.

Desfile de Hogmanay | Imagen de MrPurple at English Wikipedia, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Una curiosidad: ¿sabes por qué es tan popular el Hogmanay en Escocia? Porque hasta superada la primera mitad del S.XX el día de Navidad no fue festivo oficial en Escocia y el Boxing Day, otro día importante en todo el Reino Unido, no se instauró oficialmente hasta 1974 ¿resultado? Los escoceses celebraban más que nada el año viejo, el Hogmanay.