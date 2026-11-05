¿Sabías que Acción de Gracias no se celebra solo en Estados Unidos?

El mes de noviembre ha aterrizado de manera oficial en nuestro calendario y, con ello, estamos siendo testigos de los últimos días de este 2026. El año llega a su recta final y las calles ya comienzan a vestirse de gala para darle la bienvenida a las próximas festividades navideñas. Pero, antes, en algunos lugares del mundo, muchas personas se reunirán con sus seres queridos para celebrar Acción de Gracias.

Conocido en inglés como Thanksgiving Day, esta festividad se suele asociar popularmente a Estados Unidos. Un día muy especial para millones de personas, donde lo habitual es reunirse para comer junto a la familia. De esta manera, se agradece por los alimentos que están disponibles en la mesa, por todo lo bueno que ha sucedido a lo largo del año y se invita a la reflexión. Una tradición muy arraigada donde uno de los alimentos más consumidos es el pavo asado. Pero, aparte de esta información de conocimiento general, es importante tener en cuenta que esta festividad se celebra también en muchos otros lugares.

Orígenes del Día de Acción de Gracias

Desfile Macy's, Acción de Gracias en Nueva York | Imagen de Jon Harder, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Remontarse al origen exacto de esta festividad es algo complejo, pues existen diferentes versiones y antecedentes históricos. Sin embargo, una de las historias más conocidas nos lleva hasta 1621, cuando los primeros colonos ingleses conocidos como los peregrinos (Pilgrims), tras superar un duro invierno y conseguir una buena cosecha, organizaron un banquete que compartieron durante tres días con miembros del pueblo indígena wampanoag, en la actual región de Massachusetts.

Aunque este acontecimiento se considera uno de los principales antecedentes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, no fue hasta 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó oficialmente una jornada nacional de agradecimiento. Eso sí, esta celebración no tiene el mismo origen en todos los lugares donde se conmemora. En Canadá, por ejemplo, cuenta con una historia y tradición propia. Por otro lado, en Puerto Rico, está estrechamente vinculada a la influencia cultural estadounidense.

Países que celebran Acción de Gracias

Cena de Acción de Gracias | Pixabay

Estados Unidos

Declarado día de festivo nacional, Acción de Gracias es una tradición muy importante para los estadounidenses. Por ello, cada año, en el cuarto jueves del mes de noviembre, se reúnen con sus seres queridos para dar gracias por lo vivido a lo largo del año. Se acostumbra a preparar una mesa con abundante comida, mucha más cantidad que la que suele haber en Navidad.

Asimismo, muchas personas aprovechan el día para participar en acciones caritativas. Todo ello sumado al hecho de que se organizan desfiles en ciudades como Nueva York, donde algunas de las grandes cadenas comerciales del país amenizan las calles. De hecho, cabe señalar que la más popular siempre es la de la cadena Macy’ s.

Canadá

En Canadá, Acción de Gracias se celebra el segundo lunes de octubre. Por lo tanto, difiere un poco de Estados Unidos. Así pues, según se ha podido saber, el motivo de ello es por su ubicación. Y es que, al estar más al norte geográficamente, la temporada de cosechas y el fin del otoño llegan antes. Por otro lado, los canadienses suelen cenar pavo asado, relleno (stuffing), puré de patatas, salsa de arándanos (cranberry sauce) y la clásica tarta de calabaza. Eso sí, según la familia y sus tradiciones, se añaden otros platos.

Puerto Rico

El cuarto jueves del mes de noviembre, los puertorriqueños se reúnen para celebrar su noche de Acción de Gracias. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, ellos adaptan la tradición a sus propias raíces. De esta manera, además del habitual pavo asado, acompañan sus comidas con arroz con gandules, pasteles, pernil de cerdo asado, yuca o amarillos (plátanos maduros). Asimismo, el objetivo es celebrarlo en familia y con la comunidad. Todo ello siempre agradeciendo las bendiciones del año.

Brasil

El Día de Acción de Gracias se celebra muy diferente en Brasil. Curiosamente, son pocas las familias que lo celebran el cuarto jueves de noviembre. Pero las personas que sí lo celebran son familias de ascendencia estadounidense o miembros de comunidades religiosas. De esta manera, se suelen reunir a compartir una cena similar a la tradición de Estados Unidos, pero con pavo y platos locales adaptados. El brasileño de origen no acostumbra a celebrar este evento.

Liberia

Debido a sus lazos con Estados Unidos, este país africano adoptó muchas costumbres estadounidenses. Así pues, cada primer jueves de noviembre, los habitantes de Liberia celebran Acción de Gracias. En este caso, además de realizar reuniones familiares, también se acude a la iglesia a orar y reflexionar. Respecto a la comida, a veces, se cambia el tradicional pavo asado por el pollo asado, acompañado de yuca u otros ingredientes locales.