Hay viajes que, por una razón u otra, se quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Y es que cada lugar guarda una esencia propia. Por ello, en Viajestic nos hemos puesto manos a la obra para hablarte de Mozambique. Con capital en Maputo, es un país del sur de África cuya larga costa sobre el océano Índico sorprende por sus playas. Además, cuenta con parques marinos en el litoral que no dejan indiferente a nadie.

Su cultura combina influencias africanas, portuguesas y árabes. En cuanto a su gastronomía, el pescado, el marisco, el arroz, la yuca y el coco son esenciales en la dieta de sus habitantes. Por otro lado, su economía se basa principalmente en la agricultura, la pesca, la minería, el turismo y la extracción de gas natural. Así pues, teniendo todo esto en cuenta, si eliges Mozambique como próximo destino y quieres conocer algo más que lo habitual, te recomendamos estos lugares donde puedes ver estrellas de mar. ¡Toma nota!

Archipiélago de Bazaruto

Mozambique | Pixabay

Frente a la costa de la provincia de Inhambane, el archipiélago de Bazaruto, protegido como parque nacional, es una de las zonas más conocidas del país por sus entornos marinos bien conservados. Durante la marea baja, los bancos de arena y las zonas poco profundas de islas como Benguerra, Magaruque o Santa Carolina permiten ver estrellas de mar en el fondo. Gracias a sus aguas cristalinas, a veces basta con caminar por el agua o hacer snorkel.

Tofo: esta localidad de Inhambane es famosa por el buceo con mantas y tiburones ballena. Sus arrecifes también albergan otros habitantes marinos, como estrellas de mar, y los centros de buceo locales organizan inmersiones y salidas de snorkel adaptadas a distintos niveles. Una experiencia maravillosa que invita a repetir.

Ponta do Ouro: en el extremo sur del país, junto a la frontera con Sudáfrica, se encuentran Ponta do Ouro y Ponta Malongane, un área marina protegida cuyos arrecifes y pozas de marea atraen a buceadores y aficionados a la fotografía submarina. Entre rocas y corales también se pueden encontrar estrellas de mar.

Islas Quirimbas: en la provincia de Cabo Delgado, el archipiélago de las Quirimbas reúne decenas de islas de coral con aguas muy transparentes y poca presencia humana. Gracias a las zonas someras y los bancos de arena que emergen con la marea baja, observar estrellas de mar es un plan inmejorable. El lugar ideal para quienes buscan tranquilidad.

Consejos para cuidar la vida marina

Estrella de mar | Pixabay

Los especialistas en conservación marina recomiendan algunas pautas básicas que conviene tener en cuenta. Realizamos un breve repaso al respecto:

No sacar las estrellas de mar del agua: pueden sufrir daños graves o morir si se las expone al aire, aunque sea por poco tiempo.

No tocarlas ni manipularlas: su piel es delicada, por lo que el contacto con protectores solares o repelentes puede perjudicarlas gravemente.

No llevarlas como recuerdo: además de dañar el ecosistema, la extracción de fauna marina puede estar prohibida en áreas protegidas.

Como último consejo, conviene consultar las mareas antes de ir a cualquiera de estos lugares. Las mejores horas para verlas suelen coincidir con la marea baja, pero recomendamos informarse previamente.