El Ayuntamiento de Madrid presentó el miércoles su programa de Navidad, con el lema “Madrid, corazón de la Navidad”: luces, belenes, mapping, conciertos y propuestas en toda la ciudad. Si buscas más ideas fuera de la capital, hace poco te contamos siete destinos de España con luces y belenes.

Las luces, desde el 21 de noviembre

El alumbrado se enciende el sábado 21 de noviembre, a las 19:00, en la plaza de Cibeles, y lo encienden cinco niños de Ceuta. Este año hay 14 millones de bombillas en más de 250 emplazamientos de los 21 distritos. Entre las novedades, un gran nacimiento junto a la Puerta de Alcalá y un muñeco de nieve que se puede atravesar, entre la calle Bailén y la plaza de España.

Belenes: una colección de medio siglo

El Centro Cultural Daoíz y Velarde acoge, del 28 de noviembre al 5 de enero, la exposición “Tesoros de la colección Basanta-Martín”. Es una de las colecciones belenísticas privadas más importantes del mundo, y celebra los 50 años de coleccionismo de María de los Ángeles Martín y Antonio Basanta Reyes. Reúne más de 50 conjuntos de distintos países, y su pieza estrella es un belén napolitano de 100 metros cuadrados, con 244 figuras y 15 edificios. Además, está el belén del Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles.

Auroras boreales en Conde Duque

Del 26 al 30 de diciembre, el patio de Conde Duque se convierte en “El Madrid de todos los cielos”, una instalación inmersiva del diseñador Maxi Gilbert. Con 40 sistemas láser, recrea constelaciones, estrellas fugaces y auroras boreales, con música original de Miguel Ángel Serna.

Mapping en San Jerónimo

La fachada de la iglesia de San Jerónimo el Real se ilumina con “Navidad en los Jerónimos”, un espectáculo de videomapping, del 21 al 23 de diciembre. El 23 hay también conciertos gratuitos en el templo y en su escalinata.

Música y mercadillos

Habrá conciertos en calles, plazas, balcones e iglesias. Entre ellos, la zambomba flamenca De Jerez a Belé, el 23 de diciembre en los jardines de Sabatini, y el espectáculo de Martirio y Chano Domínguez, el 29 de diciembre. El tradicional mercadillo de la Plaza Mayor, con casetas de adornos y objetos de broma, abre hasta el 31 de diciembre, y la Feria de Artesanía de Recoletos, durante todo diciembre. El 5 de enero, la Cabalgata de Reyes cierra las fiestas.

Nieve y actividades en los distritos

Matadero Madrid tiene actividades navideñas, y entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, nieve a diario de 18:00 a 20:00. Y todos los distritos ofrecen su propia programación, con teatro, conciertos y talleres.