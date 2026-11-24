Laponia sueca es un gran destino de invierno, con muchas cosas que ofrecer. Situada a 200 kilómetros al norte del círculo polar ártico, Kiruna es concretamente el destino del que queremos hablarte. Y es que nos parece un punto perfecto para conocer y explorar esta región.

Uno de los grandes atractivos de Kiruna es la posibilidad de contemplar las auroras boreales. La temporada va desde septiembre hasta marzo, pues es cuando las noches son los suficientemente oscuras como para observar este precioso fenómeno natural. Y si bien ni esto ni la localización pueden garantizar la aparición de auroras boreales, las excursiones guiadas son una buena idea para salir en su busca.

Kiruna | Pixabay

Si nos centramos en Kiruna, te recomendamos acercarte al Parque Nacional de Abisko, ubicado a aproximadamente una hora de la localidad. Se trata de un espacio natural repleto de montañas, bosques y paisajes árticos, que dispone de condiciones favorables para observar las luces del norte. Asimismo, allí se encuentra la Aurora Sky Station, un punto de observación situado en la montaña Nuolja.

Asimismo, Kiruna es un buen destino para conocer la cultura sami y acercarse a los renos, esos animales que todos asociamos a Santa Claus. Kiruna forma parte de Sápmi, el territorio tradicional del pueblo indígena sami. Su cultura y forma de vida están estrechamente ligadas a la naturaleza y, sobre todo, a los renos. Y tú, como visitante, puedes contratar una actividad que gira alrededor de este pueblo: unos anfitriones sami te muestras sus tradiciones, su gastronomía y su relación con el entorno.

Aurora boreal en Kiruna | Pixabay

Además de esto, Kiruna, en invierno, es ideal para hacer excursiones en trineos tirados por renos o perros husky, rutas en motos de nieve y paseos con raquetas. Asimismo, es una muy buena idea combinar la escapada con una visita a Jukkasjärvi y Abisko, otros dos destinos con estilos de vida vinculados con el paisaje ártico.

Como te decíamos, el invierno es la época perfecta para realizar todas estas actividades y tener más opciones de ver la aurora boreal. Sin embargo, primavera y verano también tienen su encanto. Y es que debes saber que, entre finales de mayo y mediados de julio, el sol de medianoche permite contemplar los paisajes de la zona iluminados durante las 24 horas del día.