Los destinos más terroríficos de España para visitar en Halloween 2026: pueblos malditos, abandonados y encantados

Halloween 2026 cae en sábado, así que hay fin de semana largo de miedo. España tiene pueblos arrasados por la guerra, aldeas que se quedaron vacías, un pueblo bajo el agua y hasta una casa donde aparecen caras en el suelo. Te dejamos ocho destinos que no querrás perderte.

Pueblos fantasma y abandonados

Belchite (Zaragoza)

Es el pueblo fantasma más famoso del país. Entre agosto y septiembre de 1937 fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil, con más de 5000 muertos. Quedó destruido y se construyó un pueblo nuevo al lado. El viejo se dejó tal cual, en ruinas.

Se cuentan psicofonías y apariciones entre sus muros. Lo que hay que saber para ir:

Solo se entra con visita guiada . No se puede pasear por libre.

. No se puede pasear por libre. La visita combinada de día y de noche cuesta 18 euros (de 9 a 14 años, 14 euros; hasta 8 años, gratis).

Cada visita dura una hora y media y el recorrido es de unos 2 km .

. Para la visita nocturna se recomienda llevar linterna.

Ochate (Burgos)

Está a unos 20 km de Vitoria, en el enclave burgalés de Treviño. Se despobló en el siglo XIX y hoy solo sigue en pie la torre de su iglesia. Entre las ruinas hay tumbas medievales excavadas en la roca.

La leyenda dice que tres epidemias seguidas acabaron con casi todos sus vecinos. Quienes se acercan hablan de psicofonías y de luces extrañas en el cielo.

La Mussara (Tarragona)

Esta aldea en ruinas, en el término de Vilaplana, fue rica en otros tiempos. Nadie sabe bien por qué se vació: se habla de una epidemia, de falta de agua o de bandoleros.

Lo más inquietante es lo que se cuenta de su iglesia de San Salvador: cuando baja la niebla, se oyen campanas. En 1991 también desapareció allí un hombre que había salido a buscar setas con unos amigos. Nunca lo encontraron.

Jafra (Barcelona)

Está dentro del Parque del Garraf, a unos 40 minutos de Barcelona. Es un pueblo documentado desde 1139, que en 1960 tenía solo 19 habitantes y quedó vacío poco después. Pertenece al municipio de Olivella.

Aquí nació la leyenda de la "niña de la curva", Melinda: una niña de una familia austríaca cuyo fantasma aparecería en las curvas de la carretera entre Sitges y Castelldefels.

La Muedra (Soria)

Es un pueblo bajo el agua. Lo cubrió en 1941 el embalse de la Cuerda del Pozo, cerca de Vinuesa. Cuando el nivel baja, asoma la torre de su iglesia, San Antonio Abad, y a veces las ruinas de las casas.

Cuenta la leyenda que todavía se oyen sus campanas.

Pueblos de brujas

Trasmoz (Zaragoza)

Al pie del Moncayo, es el único pueblo excomulgado y maldito de España desde la Edad Media. Tiene menos de 70 habitantes. Su castillo dice haber sido refugio de brujas.

Qué hacer:

Castillo de Trasmoz : la entrada cuesta 2 euros. En la torre hay un museo de la brujería, con la habitación de la bruja y una cámara de tortura. El museo de tortura es explícito.

: la entrada cuesta En la torre hay un museo de la brujería, con la habitación de la bruja y una cámara de tortura. El museo de tortura es explícito. Luz de las Ánimas: se celebra cada año en torno al 1 de noviembre. Hay calabazas por todo el pueblo, una procesión hasta el cementerio, un recorrido de terror por las calles y una queimada a medianoche. El programa de 2026 aún no está publicado.

Zugarramurdi (Navarra)

Es el pueblo de las brujas por excelencia. Sus cuevas fueron, según la leyenda, escenario de aquelarres, y en el siglo XVII la Inquisición juzgó aquí a varias personas por brujería.

Para visitar:

Cuevas : una cavidad grande, de más de 120 metros de largo, que formó la regata del Infierno.

: una cavidad grande, de más de 120 metros de largo, que formó la regata del Infierno. Museo de las Brujas : cuenta cómo se vivía en la época de los juicios.

: cuenta cómo se vivía en la época de los juicios. Los horarios y precios cambian según la temporada, así que conviene mirar la web oficial antes de ir.

Una casa encantada

Bélmez de la Moraleda (Jaén)

Es un pueblo de unos 1.500 habitantes que se hizo famoso en 1971, cuando una vecina, María Gómez, vio una cara dibujada en el suelo de su cocina. Rompieron el suelo para que desapareciera, pero al poco tiempo salió otra.

Hoy se puede visitar la casa y el Centro de Interpretación de las Caras, que cuesta 3 euros. Los horarios varían, así que mejor confirmarlos antes de viajar.