España sabe, en Navidad, a polvorones, mantecados, mazapanes, turrones y roscón de Reyes; en otros rincones de Europa sabe también muy dulce, a galletas de jengibre, a stollen y pudding o tronco de Navidad… y a panettone no solo en Italia sino en toda Europa porque este dulce italiano se ha universalizado.

En esta época del año, las semanas previas a Navidad, Italia sabe a panettone de norte a sur, de los Alpes a Sicilia, y exporta este dulce a toda Europa, ahora bien, no siempre ha sido así, el origen del panettone está en Milán y, desde allí, llega hoy al mundo entero.

Ingredientes del panettone | Imagen de Pasticceria Cucchi dal 1936, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En la actualidad se pueden degustar deliciosos panettones en toda Italia, incluso en el sur, pero el norte (concretamente en Milán, región de Lombardía) sigue llevando a gala ser cuna de este pan dulce; este origen tiene algo de legendario más que nada porque no está debidamente documentado aunque una de las historias que se cuentan tiene visos de ser real: al parecer fue en el S.XV cuando un cocinero llamado Toni salvó un banquete en la corte de Ludovico Sforza al preparar un pan dulce con los ingredientes que encontró en la cocina (de ahí viene incluso el nombre panettone, pan de Toni).

Panettone | Pixabay

En Milán fraguó la costumbre de preparar pan dulce en celebraciones especiales y, de finales del S.XIX en adelante, comenzó su comercialización a nivel nacional primero a internacional después; podemos comer ricos panettones en España y por supuesto en Italia entera pero si queremos combinar los mejores panettones con su origen histórico, hay que probarlo en Milán y en otras localidades de Lombardía.

Ahora bien ¿sabías que el panettone cambia sutilmente en su receta en función de la región de Italia en la que se prepara?

Panettone | Pixabay

Lombardía, el panettone clásico e histórico

Aquí se disfruta de la versión clásica del panettone, con pasas y naranja, preparado con masa madre y una miga muy aireada ¿dónde? En Milán, por supuesto, pero también en otras localidades lombardas como Brescia, Bergamo o Varese.

Piamonte, panettone con avellanas y chocolate

El Piamonte es popular por sus avellanas y su tradición chocolatera y eso se nota en los panettones que preparan aquí: preparan el clásico, sí, pero también ofrecen otros de chocolate, frutos secos y otros ingredientes locales.

Véneto, panettone y pandoro

En el Véneto hay una gran tradición de repostería navideña basada en masas especialmente enriquecidas y, aunque no renuncian al panettone, aquí comparte protagonismo con el pandoro, que es originario de Verona.

Campania y los panettones del sur

Si hablamos del panettone en el sur de Italia hay que hablar de Campania, donde se combina las técnicas propias del panettone clásico con ingredientes locales como los cítricos (limones y naranjas en particular), frutos secos y otros productos típicos de la tradición gastronómica local.

Apulia y el panettone contemporáneo

En la región de Apulia, y particularmente en Bari, se han posicionado como los reyes del panettone contemporáneo al combinar la receta clásica con preparaciones y técnicas propias de la rica tradición repostera de Bari, aquí el panettone lleva almendras y cítricos entre otros productos mediterráneos.

Sicilia y el panettone con pistacho

Claro que si hablamos de productos mediterráneos y panettone hay que hablar de Sicilia: los panettones de esta isla saben a pistacho, almendra, naranja confitada, limón y otras frutas y es que el panettone siciliano, aunque se basa en la receta clásica lombarda (de lo contrario no sería panettone), es profundamente aromático.