5 ciudades europeas que merece la pena visitar antes de que enciendan sus luces de Navidad

Nos encanta viajar de mediados de noviembre en adelante y descubrir la que es, probablemente, la Europa más bella, la que se ilumina para Navidad, ahora bien, eso no debe hacerlo olvidar que el encanto y la belleza de las históricas ciudades europeas deslumbra también en otoño, cuando las luces de Navidad todavía no brillan y cuando los mercadillos todavía no han desempolvado sus puestos.

¿De qué ciudades hablamos? O, dicho de otro modo ¿cuáles son las ciudades europeas que, por mucho que nos gusten las semanas antes de Navidad, merecen una visita antes de mediados de noviembre, antes de que la Navidad las transforme? Se nos ocurren varias pero queremos destacar estas cinco:

Viena

Viena | Pixabay

Durante el mes de octubre y antes de que a mediados de noviembre todo sea Adviento en Viena, la ciudad se muestra tranquila y apacible y desvela toda su belleza histórica y cultural: su arquitectura imperial resulta especialmente sorprendente bajo la luz otoñal, sus parques en otoño son de una belleza impactante y sus cafés de visita obligada no solo por tomar algo caliente sino por degustar a placer los ricos dulces vieneses.

Praga

Praga | Pixabay

Praga es la ciudad gótica por excelencia y eso es algo que, antes de que el Adviento imponga su iluminación, se ve de cine bajo la luz otoñal; es verdad que Praga se convierte, a partir de mediados de noviembre, en un auténtico cuento de Navidad que también merece la pena visitar pero, antes de ese cuento, está la ciudad tan arquitectónica e histórica ella, luciendo más hermosa que nunca bajo la luz otoñal.

Brujas

Brujas | Pixabay

Brujas es una ciudad de una belleza deslumbrante siempre, ahora bien, la luz del otoño encaja de escándalo con esa belleza medieval y arquitectónica tan suya, tan propia de sus canales atravesando el casco histórico de la ciudad. Después de ese otoño con encanto llega el Winter Glow y la Navidad, que transforman por completo el centro de Brujas.

Salzburgo

Salzburgo | Pixabay

Si hay una ciudad que merece el título de ciudad cultural esa es, sin duda, Salzburgo pero no descubrirás esa esencia cultural de mediados de octubre en adelante cuanto todo es Adviento, deberás hacerlo antes ¿y qué descubrirás realmente? La belleza de las iglesias barrocas, de los palacios, del casco histórico y, por supuesto, el Salzburgo de Mozart.

Edimburgo

Edimburgo | PIxabay

Edimburgo, cuando se ilumina para celebrar la Navidad, tiene mucho encanto pero se desdibuja parte de su esencia, una esencia que descubrirás si visitas la ciudad antes de mediados de noviembre: un ambiente oscuro y tranquilo pero confortable, muy de pub y de arquitectura victoriana, de historias, de leyendas y de vida diaria en un entorno histórico y, en cierto modo, brutal (aunque solo sea por el color oscuro de las piedras y la brevedad de los días).

Lo cierto es que todas las ciudades se parecen, en cierto modo, en Adviento y Navidad pero cada una de ellas es diferente de las demás antes y después de vestirse en sus colores más festivos y luminosos y de llenar sus plazas de mercadillos, belenes y árboles de Navidad. ¿Cuál te gustaría conocer antes de mediados de noviembre? ¿A cuál te escaparías este mismo fin de semana si pudieras?.