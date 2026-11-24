Los lugares remotos no suelen estar habitados todo el año, salvo algunas excepciones; todavía existen a día de hoy pueblos que, cuando el tiempo es más agradable (o menos dantesco…) se preparan para cuando lleguen los malos tiempos y se queden aislados porque saben que, en invierno, sucederá: se trata de lugares que ven como las carreteras que les dan acceso se cierran o como los pequeños puertos a los que se llega utilizando embarcaciones se hielan. Es verdad que algunos de estos pueblos tienen algún medio de transporte alternativo pero que solo se utiliza para urgencias y abastecimientos básicos y también es cierto que, curiosamente, el algún caso la situación es incluso peor en primavera...

Eagle en Alaska, Estados Unidos

Eagle. Alaska | Imagen de Jet Lowe, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Eagle está en Alaska, cerca de la frontera que separa Estados Unidos y Canadá; durante 6 meses (medio año…) la carretera que comunica Eagle con el resto de Estados Unidos, la Taylor Highway, se cierra y el acceso por tierra durante ese tiempo es imposible; de mediados de octubre a mediados de abril en Eagle es necesario utilizar motos de nieve, esquís o trineos para trasladarse y es necesario asegurarse, antes de que llegue esa época, de acumular los suministros necesarios para pasar el invierno.

Para evitar sustos y disgustos el propio Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos advierte que en la Taylor Highway no se desarrollan trabajos de mantenimiento de ningún tipo (tampoco retirar la nieve…) entre el 15 de octubre y el 15 de abril.

Ittoqqortoormiit en Groenlandia

Ittoqqortoormiit | Imagen de Hannes Grobe, AWI, licencia:CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Es uno de los asentamientos más remotos del planeta, está en la costa oriental de Groenlandia y aquí viven apenas unas 350 personas, en un rincón del mundo de naturaleza ártica y rodeado del mayor sistema de fiordos del mundo; la razón por la que esta localidad se queda incomunicada en invierno es bien sencilla: no hay carreteras que lleguen hasta aquí, el acceso debe ser siempre por barca y, en invierno, los fiordos y el mar se hielan haciendo que solo sea posible trasladarse en motos de nieve o trineos tirados por perros.

Lo cierto es que la accesibilidad de Ittoqqortoormiit es difícil todo el año porque hay que llegar volando al aeropuerto de Constable Point y recorrer después unos 40 kilómetros en helicóptero, barco o moto de nieve en función de la época del año y las condiciones climáticas.

Seyakha en la península de Yamal, Rusia

Familia de nenets | Imagen de Dr. A. Hugentobler, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

De América nos vamos a Rusia porque allí, en Siberia, está Seyakha, una localidad de la península de Yamal; se trata del extremo norte de Siberia, territorio de los nenets, un pueblo nómada dedicado al pastoreo de renos; en este rincón remoto del mundo apenas hay carreteras convencionales, de hecho para recorrer la zona hay que contar con medios poco convencionales como helicópteros o vehículos todoterreno y solo cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Lo curioso de Seyakha es que aquí la incomunicación va, en cierto modo, al revés: por una parte se trata de una zona de difícil acceso todo el año, como sucede con Ittoqqortoormiit, por otra parte es de más difícil acceso en invierno por las tormentas y la niebla que pueden interrumpir los vuelos pero, además, es todavía de más difícil acceso en primavera porque, con el deshielo, algunas carreteras invernales desaparecen y, mientras no se recuperan las comunicaciones estivales, hay zonas que se quedan más aisladas que nunca.

Ushguli en Georgia

Ushguli | Imagen de Ann Schiff, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Cuatro son las aldeas medievales georgianas de Ushguli (Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi y Murquemeli); están habitadas todo el año aunque entre las cuatro apenas alcanzan los 200 habitantes, todos ellos dedicados a la ganadería y la agricultura pero, como se trata de uno de los lugares habitados más altos de Europa, sufren entre noviembre y abril un aislamiento casi completo.

Durante ese periodo invernal la carretera puede permanecer cerrada durante largos periodos (afortunadamente no durante todo el invierno de forma continuada) y el acceso se limita entonces al helicóptero que también depende de la climatología para poder volar.

Dawar en Cachemira, India

Dawar | Imagen de ZAHID SAMOON, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta localidad está en el valle del Gurez, es de hecho el pueblo más importante de la zona pero eso no hace que pueda evitar el aislamiento invernal: cuando la nieve bloquea el paso de Razdan, que está a unos 3.500 metros de altitud, Dawar se queda sin acceso por carrera desde Bandipora y esta incomunicación puede durar incluso meses.