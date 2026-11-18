Estrasburgo lleva más de cuatro siglos celebrando la Navidad, y desde 1992 la ciudad se presenta a sí misma como la capital de la Navidad. Si te gustan los mercados navideños, hace poco te hablamos del de Segovia. El de Estrasburgo abre el 27 de noviembre, y esto es lo que lo hace especial.

Un mercado de 1570

El mercado se llama Christkindelsmärik, mercado del Niño Jesús en dialecto alsaciano, y nació en 1570. Es el mercado de Navidad más antiguo de Francia. Otra tradición de la ciudad es el árbol: un manuscrito de 1605 describe árboles decorados en los locales de los gremios durante el Adviento.

Ocho plazas, unas 300 casetas

El mercado de este año va del viernes 27 de noviembre, a las 14:00, al jueves 24 de diciembre, a las 18:00. Después de Navidad no abre ninguna caseta, aunque las luces y el árbol siguen hasta principios de enero. La entrada es gratuita, hay controles de seguridad en los accesos y las casetas abren todos los días hasta las 21:00.

Los puestos se reparten por el centro:

La plaza Broglie acoge el mercado histórico, el que da nombre al conjunto.

acoge el mercado histórico, el que da nombre al conjunto. La plaza Kléber tiene el Gran Abeto, un árbol natural de unos 30 metros, que se ilumina el día de la apertura.

tiene el Gran Abeto, un árbol natural de unos 30 metros, que se ilumina el día de la apertura. Alrededor de la catedral hay casetas en las plazas de la Catedral y del Castillo.

La Petite France, el antiguo barrio de los curtidores, tiene las suyas en las plazas Benjamin-Zix y Saint-Thomas.

Un casco histórico Patrimonio de la Humanidad

El escenario es la Grande-Île, el casco histórico, que en 1988 se convirtió en el primer centro urbano histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La catedral, de 142 metros, fue el edificio más alto de la cristiandad hasta el siglo XIX, y guarda un reloj astronómico del siglo XVI con figuras animadas.

La Grande-Île se recorre a pie, y está cerrada a los coches durante el horario del mercado. Lo mejor es llegar en tranvía o tren, o dejar el coche en los aparcamientos en las afueras.

Qué probar

Entre las casetas, lo clásico es el vino caliente. También los bredele, las galletas de Navidad de Alsacia, el kougelhopf, un bollo típico de la región, y la tarta flambeada (flammekueche), una masa muy fina con nata, cebolla y panceta.

Los fines de semana y por la tarde-noche se llena. Si prefieres más tranquilidad, mejor entre semana y por la mañana.