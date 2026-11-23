Disfrutar de aguas termales es una de las actividades invernales más deliciosas, especialmente si las aguas termales de las que disfrutamos son de las naturales y en termas al aire libre; no son pocos los grandes baños termales al aire libre, algunos ubicados en entornos naturales realmente espectaculares, a continuación te recomendamos algunos:

Reykjadalur en Islandia

Valle de Reykjadalur | Imagen de Jakub Fryš, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Reykjadalur no son solo pozas termales, es todo un valle geotérmico que se forma porque un río de agua caliente lo atraviesa, de ahí la famosa estampa de las montañas humeantes que nos regala; por supuesto cuenta con una zona habilitada para el baño pero, en invierno y debido a que hay que recorrer un sendero para llegar a ellas, es necesario estar pendiente de las condiciones del camino. Esta es, probablemente, la experiencia termal más natural y salvaje y se disfruta en Islandia.

Cascadas del Molino en la Toscana italiana

Cascadas del Molino | Imagen de Raimond Spekking; licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La de las Cascadas el Molino es una de las imágenes termales más imponentes de Europa: se trata de un conjunto de pequeñas pozas de piedra caliza escalonadas por las que va cayendo agua a 37,5ºC; estas termas son naturales, al aire libre y de acceso gratuito; se pueden disfrutar todo el año pero en invierno cuando la temperatura exterior es fría, el contraste resulta especialmente sugerente, tanto como zambullirse en agua humeante. Además están en la Toscana, en Italia.

Takaragawa onsen en Japón

Takaragawa onsen | Imagen de nobiinue, licencia: CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons

Se trata de unos baños al aire libre alimentados por aguas termales naturales, están ubicadas junto a un río y rodeados de bosque lo que, especialmente en otoño, recrea un ambiente casi de cuento. Un dato a tener en cuenta: se trata de un establecimiento termal aunque sus pozas estén al aire libre.

Chena Hot Springs en Alaska, Estados Unidos

Chena Hots Springs | Imagen de PunkToad, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Las de Chena Hot Springs son aguas geotérmicas en las que puedes zambullirte aunque en el exterior las temperaturas hayan caído bajo cero; están en un entorno natural y boscoso en el que puede disfrutar de otra experiencia magnífica: auroras boreales. Un detalle importante: las piscinas de estas termas están perfectamente acondicionadas pero el agua que utilizan es agua termal 100% natural.

Grutas de Tolantongo en México

Pozas Tolantongo | Imagen de jocelyn gonzalez, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Es verdad que nuestro invierno no coincide con el invierno mexicano pero no por eso vamos a dejar fuera de nuestra lista las magníficas pozas de agua caliente color turquesa de las Grutas de Tolantongo, al fin y al cabo tanto si viajamos a México como si no, estamos a las puertas del invierno.

A Chasvasqueira en Orense, España

A Chavasqueira | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Las de A Chavasqueira son unas magníficas termas junto al Miño pero en la actualidad, y hasta 2027, permanecen cerradas ¿por qué las incluimos igualmente en esta lista? Porque Orense es una ciudad histórica y termal y, aunque estas termas al aire libre están cerradas, hay otras como las de Outariz o la propia estación termal de A Chavasqueira de las que sí es posible disfrutar. Si buscas una escapada invernal y termal y no estás para grandes viajes, Orense es una magnífica opción (aunque las termas de A Chavasqueira estén cerradas…).