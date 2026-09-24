Cómo hacer la maleta perfecta este otoño: los trucos para ahorrar espacio que recomienda una experta en viajes

Con la llegada del otoño, las prendas más voluminosas vuelven a convertirse en protagonistas de nuestros viajes. Abrigos, botas, zapatillas y diferentes capas ocupan mucho más espacio que la ropa de verano, por lo que organizar correctamente el equipaje puede marcar la diferencia, especialmente si queremos viajar con una maleta pequeña.

La travel vlogger Ceci Saia ha querido dar en la presentación del Informe de Tendencias de Viaje 2026 de Booking.com algunos trucos para hacer la maleta en otoño.

El primero de ellos consiste en guardar el abrigo dentro de una funda de almohada para compactarlo y mantenerlo protegido. Otra opción para ganar espacio es llevar durante el trayecto las prendas y el calzado que más ocupen. Además, una simple gorra de ducha puede utilizarse para cubrir las suelas de los zapatos y evitar que entren en contacto con el resto de la ropa.

El método Sudoku para escapadas de pocos días

La planificación también puede ayudar a evitar llenar la maleta con prendas que finalmente no utilizaremos. Para ello, Ceci Saia aconseja tener en el móvil una lista con los imprescindibles de cada viaje y adaptar la cantidad de ropa a la duración de la escapada.

Para viajes de entre dos y cuatro días, propone utilizar el denominado método Sudoku: seleccionar tres partes de arriba, tres partes de abajo y tres capas que puedan combinarse entre sí. De esta forma, es posible crear diferentes conjuntos llevando un número reducido de prendas.

Para estancias más largas, la recomendación es recurrir a la regla 3x1, que consiste en llevar tres prendas superiores por cada prenda inferior. Elegirlas dentro de una misma gama de tonos facilita las combinaciones y permite multiplicar las opciones sin necesidad de llenar la maleta.