Black Friday 2026: fecha y compañías de vuelo que lo aplican

Se acerca el final del año y, con ello, seremos testigos de las últimas festividades del año. En noviembre, numerosas ciudades del mundo decoran sus calles de luces y ornamentos con el objetivo de comenzar por todo lo alto la Navidad. Pero, además, hay países que celebran eventos como Acción de Gracias. Sin embargo, lejos de quedar aquí, este mes también se ha hecho muy popular a nivel comercial debido a la llegada del Black Friday. Conocido también como el Viernes negro, se celebra en Estados Unidos el último viernes del mes de noviembre.

De esta manera, el cliente tiene la oportunidad de comprar y adquirir objetos con grandes ofertas y descuentos. La ocasión ideal para hacer compras previas a la Navidad y ahorrar un poco. Eso sí, debido a su demanda, hay compañías y marcas que extienden sus ofertas de Black Friday durante más de un día. Por lo tanto, es necesario estar muy atento si se quiere conseguir alguna ganga. Porque, efectivamente, incluso las aerolíneas tienen sus ofertas.

¿Cómo surgió el Black Friday?

Cena de Acción de Gracias | Pixabay

El Black Friday tiene su origen en Estados Unidos, de ahí que se conozca por su nombre en inglés. Se celebra el día siguiente a Acción de Gracias, que en ese país cae el cuarto jueves de noviembre. Según la versión más extendida, la expresión comenzó a usarse en Filadelfia a principios de los años 60. La policía local la empleaba para describir el caos de tráfico y multitudes que se formaba ese día, cuando coincidían las compras navideñas con el partido de fútbol americano entre el Ejército y la Armada.

Con el tiempo, el término adquirió un significado comercial, vinculado al fuerte aumento de ventas que registraban las tiendas. Por otro lado, existe también una explicación popular, aunque discutida, según la cual los comercios pasaban ese día de “números rojos” a “números negros”.

¿Qué aerolíneas suelen participar en el Black Friday?

Cabina de avión | Pixabay

Este 2026, el Black Friday es el próximo 27 de noviembre. Pero es importante tener en cuenta que las promociones rara vez se limitan a un solo día. Compañías como Ryanair, EasyJet, Vueling e Iberia reparten sus descuentos durante toda la llamada “Black Week”. Por lo tanto, si estás pensando en comprar un billete de avión, es conveniente saber que las ofertas comienzan desde el lunes previo. Entonces, lo recomendable es vigilar las webs y aplicaciones a partir del 23 de noviembre.

Casi todas las aerolíneas se suman a esta promoción con ofertas de vuelos. Hasta la fecha de este artículo, no hay fechas confirmadas. Pero, si realizamos una comparación con años anteriores, se puede decir que los movimientos suelen ser los mismos.

Iberia e Iberia Express: En 2025, Iberia lanzó cientos de plazas desde 21 euros por trayecto. Iberia Express montó su propia promoción en el mismo periodo. Asimismo, en la web oficial de la aerolínea ya confirman que el Black Friday tendrá lugar el mismo 27 de noviembre.

Vueling: La compañía ya ha comenzado su promoción de este 2026. De esta manera, en la página web informan que el viajero tiene la oportunidad de disfrutar de un 20% de descuento en su billete. Eso sí, es importante leer bien porque hay promociones dependiendo de las fechas. Sin embargo, el despliegue principal de descuentos está programado para el 27 de noviembre, seguido de la Cyber Week a partir del 30 de noviembre.

Ryanair: Se recomienda estar atento a la página web oficial, pues suelen lanzar descuentos especiales. Pero el Black Friday de Ryanair en 2026 está previsto también para el 27 de noviembre. Todo ello sumado a su tradicional Cyber Week, que comenzará a partir del 30 de noviembre.

Air Europa: En la web oficial confirman que harán promoción este 2026. De esta manera, animan a sus clientes a estar atentos, pues también lanzarán ofertas para el Cyber Monday.

Binter: La aerolínea canaria lanzó el año pasado su propia campaña, el Flight Friday. De esta manera, los viajeros pudieron comprar billetes desde 21 euros en determinadas rutas. De momento no han confirmado fechas, pero en años anteriores ha comenzado entre mediados y finales de noviembre.