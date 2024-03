Yolanda Ramos será, durante un tiempo, Candela Nieto. Con Yolanda en la vida real, Candela es una reconocida actriz y humorista, sin embargo en la ficción, sin saber cómo ni cuándo, ha acabado siendo una adicta. Separada y con una hija a la que ve poco —pasa más tiempo con el padre y con la abuela—, cree que lo que bebe y consume no es preocupante. Candela no es consciente de cómo su vida se ha acabado desmadrando —"Tranquilos, yo controlo", ¡qué frase!—, hasta que un día, en pleno plató de televisión, se acaba desmayando en la grabación de 'Tú sí, tú no', el talent show protagonizado por Anne Igartiburu en el que trabaja.

La "inimitable e inigualable" Candela Nieto no aparece en el plató cuando arranca el programa y los nervios estallan. "Parece ser que ha sido fulminante". "¿Fulminante? ¿Pero qué me estás contando?". Candela, desplomada en su camerino, no sólo no puede salir, sino que tiene que entrar... en un centro de desintoxicación. Y a Candela, reconocida actriz y humorista, le corresponde acabar en un centro de todo lujo. Pero lo cierto es que su economía no se lo permite, por lo que acaba en 'Un nuevo amanecer', un centro de desintoxicación público en el que irá descubriendo el origen de sus adicciones y tendrá la oportunidad de coger las riendas de su vida.

La nueva creación original de Atresmedia TV combina la comedia y el drama para abordar temas tan relevantes como la salud mental o las adicciones, pero también con un punto de humor. Junto a Yolanda Ramos completan el elenco de 'Un nuevo amanecer' Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà, Abril Zamora, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramirez y Mirela Balic, entre otros. Además, la ficción contará también con colaboraciones especiales y cameos de otros intérpretes. José Corbacho, escritor y director de la serie, es uno de ellos.

Dónde y cuándo ver 'Un nuevo amanecer' en TV

El estreno de 'Un nuevo amanecer' fue el domingo 11 de marzo, en la plataforma atresplayer. Cada domingo se irá estrenado un episodio nuevo de la historia de Candela, hasta completar los ocho que completan la serie, en la que se aborda la salud mental y el tema de la adicción las drogas contraponiendo dos mundos muy diferentes: el de la clínica de desintoxicación y el de la televisión.