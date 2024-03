Ya se habían despedido, pero su adiós parece que no era definitivo. Quizás ahora puedan resarcirse de un cierre que no gustó a todo el mundo. 'Valeria', la serie de Netflix basada en las novelas de Elísabet Benavent, terminaba su andadura en la plataforma el pasado mes de junio con una tercera temporada que (sí, spoiler) se desviaba de la obra original, decepcionando a muchos de sus seguidores. Ahora, la misma plataforma ha confirmado que no, que aquello no era el final, que el final llega ahora. "La queremos para desayunar. Para comer. Y para cenar. #ValeriaNetflix tendrá cuarta y última temporada", han indicado desde la red social Twitter (ahora, X) desde la compañía, que ha señalado que ya han empezado con el rodaje.

La productora detrás de 'Valeria', Plano a plano, también ha confirmado la inesperada y sorprendente 'descancelación' de la serie española. "¡Por fin es oficial! Iniciamos el rodaje de la cuarta y última temporada de nuestra queridísima serie 'Valeria'". La productora asegura una "entrega cargada de conflictos amorosos, relaciones aparentemente perfectas... y hasta un bebé", razón por la cual, aseguran, están "deseando" que se vea "el final del Universo Valeria". Así que ahora sí que sí: la serie desarrollada por María López Castaño cuya trama gira en torno a la vida de una escritora que sufre un bloqueo y otros problemas en su vida personal que emprende un viaje de descubrimiento con sus amigos ha vuelto. Aunque para terminar definitivamente.

La noticia llega después de que hace algo más de medio año, Valeria, Lola, Carmen y Nerea se despidieran emotivamente de una serie que muchos creían que llegaba hasta allí: la tercera temporada ponía broche, aparentemente, a cuatro años de trabajo, desde 2019 y con pandemia incluida. La nueva temporada da la oportunidad a Netflix de recuperar a un fandom decepcionado con el final de la anterior. "Indignada con el final de 'Valeria'", escribía @sil_silvero entonces. "Muy enfadada con el final de 'Valeria'. Dios mío, no, qué has hecho"; "Pues el final de 'Valeria' me parece una mierda (en el caso de que no haya temporada 4). ¡Cómo que con B! No tiene sentido"; "Qué fuerte, estoy superindignada con el final de 'Valeria'"... y así, un sinfín de mensajes.

Que esto no quiere decir que decepcionara a todo el mundo, pero sí generó cierta controversia, sobre todo al no ceñirse al final de las novelas de Benavent. En cuanto a crítica, lo cierto es que no se puede decir que 'Valeria' sea de las mejor valoradas entre las series españolas. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, sólo le dan un 66% (de un 100% de máximo), mientras que la nota que tiene la serie en IMDB es bastante similar, un 6,6 de 10. Eso sí, los 4.200 votos recibidos en la plataforma Filmaffinity no le sirven para aprobar en este servicio: aquí, sólo tiene un 4,7.