Llega a España a través de FOX TV el último episodio de 'The Walking Dead', solo un día después de su emisión en Estados Unidos (AMC). La serie está basada en los cómics de Robert Kirkman y su historia se ha extendido durante 11 temporadas y 12 años. Llega el momento de poner punto y final a la serie que sigue a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en su lucha contra los muertos vivientes y su búsqueda de complicidad entre el resto de supervivientes para superar las batallas y conseguir un futuro mejor.

El último capítulo es el número 24 de la temporada 11 se titula 'Descansa en paz' y tiene el reto de, a lo largo de sus 90 minutos, cerrar el arco de los principales personajes protagonistas y encaminar las tramas a los spin-off que darán continuidad al universo zombie que en estos 12 años ha logrado reunir a una gran comunidad de fans.

Aunque la serie pone punto y final, el cierre es esperanzador tal y como ha explicado en Variety (¡ojo, en el enlace hay spoilers!) el actor que interpreta a uno de los protagonistas, Jeffrey Dean Morgan, que da vida a Negan: "Había dos formas de hacerlo. Una era aniquilar todo y dar cero esperanzas a este mundo y a lo que está por venir y otra era dar esperanza".

Los spin-off de 'The Walking Dead'

'The Walking Dead: Dead City' nos lleva a Nueva York

La nueva serie, que se sitúa unos años después del final de 'The Walking Dead' y está ambientada en Manhattan, llegará a España en 2023 a través de AMC+. El universo de 'The Walking Dead' siguiendo a los personajes de Maggie y Negan, interpretados por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, y a su viaje a una Manhattan postapocalíptica, aislada desde hace tiempo del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de Nueva York su propia ciudad de anarquía, peligro, belleza y terror.

Eli Jorné, que ha sido guionista y uno de los productores ejecutivos de 'The Walking Dead' durante varias temporadas y tiene un acuerdo general con AMC Studios, ejerce como showrunner y productor ejecutivo de 'The Walking Dead: Dead City'. La serie está supervisada por Scott M. Gimple, jefe de contenido de The Walking Dead Universe; y Cohan y Morgan también son productores ejecutivos. La primera temporada está compuesta por seis episodios.

Una serie con Daryl Dixon, pero sin Carol Peletier

Prevista para 2023, esta nueva serie sobre el mundo de 'The Walking Dead' iba a tener como protagonistas a los personajes Daryl Dixon y Carol Peletier hasta que la actriz Melissa McBride anunció en verano que dejaba el proyecto que ahora se centrará en el papel del actor Norman Reedus. El motivo fue el traslado a Europa del rodaje, una opción "logísticamente insostenible en este momento" para la actriz. Sin duda, se trata de una gran pérdida para la ficción creada por la showrunner de la serie original, Angela Kang, y el jefe de contenidos del mundo zombi, Scott Gimple.

'Tales of the Walking Dead', una serie recopilatoria

Este año llegaba esta nueva serie antológica ambientada en el mundo muerto que en cada episodio cuenta una historia diferente centrada en personajes nuevos y recurrentes de la serie original. Olivia Munn, Terry Crews, Anthony Edwards y Samantha Morton, Parker Posey, Jillian BGell, Poppy Liu, Jessie T. Usher, Daniella Pineda y Danny Ramírez son los principales protagonistas. Un total de seis episodios de una hora que han contado con Channing Powell como showrunner y Micchael Satrazemis como productor ejecutivo.

'Fear The Walking Dead', la serie derivada más antigua

Este es el spin-off más antiguo, lleva siete temporadas desde su estreno en 2015 y la octava entrega está en fase de rodaje. La séptima entrega terminó con un giro inesperado gracias al regreso de Madison (Kim Dickens), que tiene lugar después de la muerte de su hija Alicia (Alycia Debnam-Carey). Los creadores han prometido un gran impacto con los próximos episodios, después de que la séptima entrega tuviera un bajón de audiencia. Ésta se situaba meses después de la explosión nuclea con Victor Strand (Colman Domingo) como el único que ha salido fortalecido. Además, Alicia, es la líder de los antiguos seguidores de Teddy, pero se encuentra debilitada por una enfermedad misteriosa. Por otro lado, Morgan confía en reunirse con su familia y sabe que Alicia es clave para su supervivencia. En este contexto y tras la declaración de guerra de Alicia, Strand se vuelve más paranoico y vengativo.