Caballero recuerda la "evolución" de Feijóo tras cargar contra el Gobierno: "¿Por qué en los incendios de 2006 en Galicia fue tan duro con la Xunta (PSOE)?"

La periodista Ángeles Caballero recuerda cómo ha cambiado el líder del PP en su posición frente a los incendios, después de que haya arremetido de nuevo contra el Gobierno central, siendo las competencias prevención y extinción de las comunidades autónomas.

La periodista Ángeles Caballero quiere recordar la "evolución" del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con los grandes incendios que se han sucedido en España a lo largo de sus años en política.

Lo hace después de que el 'popular' haya vuelto a cargar contra el Gobierno por los incendios que han asolado las últimas semanas a buena parte de España, cuando las competencias de su gestión son de las comunidades autónomas, en este caso, todas ellas gobernadas por el PP, como Extremadura, Galicia y Castilla y León, donde el fuego ha golpeado mucho más.

"Sería interesante que hablemos de la evolución que ha seguido Feijóo a lo largo de los tiempos: ¿Por qué en 2006, con los incendios que hubo en Galicia, fue especialmente duro, como líder de la oposición, con el que entonces era presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (PSOE)? Porque la Xunta tenía las competencias para los incendios", afirma Caballero.

Y añade también: "¿Por qué el mismo Feijóo asumió en 2017 la responsabilidad de los terribles incendios que hubo, en octubre, en Galicia y no le echó la culpa el Gobierno central? Porque quien gobernaba en España era Rajoy. ¿Por qué ahora ha cambiado tanto en este asunto, si las competencias siguen siendo las mismas?". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.