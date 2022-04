La nueva serie del universo de 'The Walking Dead' que previamente iba a estar centrada en la pareja de Carol y Daryl, los dos personajes del reparto original de la serie principal, seguirá adelante protagonizada únicamente por Daryl Dixon al que da vida Norman Reedus. Tal y como ha explicado AMC en un comunicado "el traslado a Europa del rodaje que comienza este verano" es el motivo por el que Melissa McBride ha dejado el proyecto. Al parecer el cambio de localización "es logísticamente insostenible para Melissa en este momento". En sus declaraciones han lamentado su ausencia porque "Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo de 'The Walking Dead'".

Esta ficción derivada es una creación de la showrunner de 'The Walking Dead', Angela Kang y de Scott Gimple, jefe de contenidos del universo zombi que fue también showrunner de la serie original entre las temporadas 4 y 8. Además, Kang ejercerá como directora.

Desde AMC entienden que los fans puedan sentirse decepcionados, pero "esperan volver a ver a Carol de nuevo en un futuro cercano" teniendo en cuenta que "el universo de 'The Walking Dead' sigue creciendo y expandiéndose". De hecho, además del spinoff que se rodará en Europa hay otro proyecto en marcha ambientado en Nueva York y que se centra en los personajes de Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, Negan y Maggie. Y tampoco podemos olvidarnos de la serie antológica 'Tales of the Walking Dead' ni de la ficción 'Fear The Walking Dead' que estrenaba en abril la segunda parte de su séptima temporada.

Además, la serie inicial 'The Walking Dead' está emitiendo la temporada 11 con la que concluirá la serie. Los episodios se han dividido en tres partes y, tras las dos primeras, los últimos ocho episodios llegarán a final de año. A continuación puedes ver el tráiler de la segunda parte de la entrega final.