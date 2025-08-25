Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily in Paris', en pleno rodaje en Venecia

Lily Collins y Eugenio Franceschini grabando "Emily In Paris" el 23 de agosto de 2025 en Venecia, Italia.

Los detalles El 21 de agosto el equipo de la serie se encontraba en el Hotel Danieli, en Venecia, grabando la quinta temporada cuando, de repente, la víctima se desplomó. La ambulancia llegó al lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por salvarlo.

La serie 'Emily in Paris' ha sufrido un varapalo después de que Diego Borella, asistente de dirección, falleciera el jueves 21 de agosto durante el rodaje de la quinta temporada. La exitosa comedia estadounidense estaba rodando algunas escenas en el Hotel Danieli, en Venecia, cuando, de pronto, el trabajador, de 47 años, se desplomó.

Según eldiario.es el equipo sanitario de la serie le atendió hasta que llegó la ambulancia, pero los médicos no pudieron hacer nada por Borella. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, anunció un portavoz de Paramount Television Studios.

A pesar de que el equipo suspendiera el rodaje tras el trágico suceso, se reanudó dos días después, el sábado 23 de agosto.