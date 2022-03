Maggie y Negan son dos personajes que, a priori, son de todo menos complementarios. Los que llevan desde el principio viendo 'The Walking Dead' bien lo saben. Negan se presentó en la serie matando violentamente a Glenn, el novio de Maggie. Desde aquel momento ella no ha parado de buscar su venganza aunque ahora no le está quedando más remedio que formar una débil alianza con él para poder sobrevivir en estos últimos episodios.

Parece que a los productores de esta serie y sus spin-offs les ha gustado la química entre los dos porque serán los protagonistas de la siguiente serie que saldrá de este universo. Se llamará 'Isle of the Dead'. A falta de una traducción oficial, podríamos decir que se podría titular 'La isla de los Muertos'. Esa isla a la que hace referencia el título es la de Manhattan. Negan y Maggie se trasladarán hasta allí, una versión desolada y aislada de la Nueva York que conocemos infestada de caminantes... de zombis, vamos. Este spin-off contará, en principio, con seis episodios que llegarán a AMC en Estados Unidos el año que viene. El guionista de la serie principal, Eli Jorné, ejercerá como showrunner de esta nueva ficción y tanto Jeffrey Dean Morgan como Lauren Cohan, sus dos actores protagonistas serán sus productores ejecutivos.