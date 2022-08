'The Last of Us' es una de esas series que tenemos en el radar desde hace un tiempo pero de las que apenas habíamos visto dos o tres fotos de su rodaje y otras dos o tres imágenes oficiales. Hoy, sin casi esperarlo, HBO Max nos ha dejado echar un pequeño vistazo a la serie. Apenas 20 segundos en los que comprobar cómo le sientan a Pedro Pascal y Bella Ramsey los personajes de Joel y Ellie. A tenor de lo visto, el respeto que traerá esta serie con respecto al producto en el que se basa será reverencial. Para los que no os suene de mucho, 'The Last of Us' es la adaptación uno los mejores videojuegos de la última década y, probablemente, de la historia.

'The Last of Us' nos cuenta la historia de Joel y Ellie dos personajes condenados a entenderse en un mundo devastado por un hongo que vuelve a las personas que infecta en seres irracionales y violentos. Podría ser "otra historia de zombis" pero 'The Last of Us' es muchísimo más.

El videojuego se adentra en la psique de los dos personajes. Joel tiene tras de sí un pasado durísimo en el que lo perdió todo. Él vivió el fin del mundo y sabe cómo era todo antes del hongo. Por su parte, Ellie es una adolescente que no ha vivido otra cosa que un mundo hecho trizas. Su relación, su forma de entender la vida y la manera en la que lidian con la esperanza y con el egoísmo es la férrea base para una historia de supervivencia que promete mucho en su traslación a la pequeña pantalla.

La importancia de 'The Last of Us' para HBO Max es capital. No en vano es el gran colofón de un tráiler en el que han presentado (entre nuevas temporadas y estrenos) nada menos que 29 series de cara a 2023. Y eso, teniendo en cuenta que esperamos el regreso de gigantes como 'Succession', 'The White Lotus', 'Hacks' o los estrenos de 'The Idol', 'The White House Plumbers' o 'Love & Death', es decir mucho. Nos lo vamos a pasar muy bien en 2023.