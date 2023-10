La serie creada por Miguel del Arco para atresplayer 'Las noches de Tefía' ha ganado un premio Diversify en la categoría Representación de la Comunidad LGTBIQA+ en series durante la celebración de Mipcom Cannes, la mayor feria mundial de contenidos de la industria audiovosual.

La serie protagonizada por Patrick Criado junto a un amplio elenco se ha impuesto a títulos como la francesa 'About Sasha', que cuenta la historia de una adolescente transgénero; o 'She loves to cook, she loves to eat', sobre la relación de dos mujeres en Japón, un país con una cultura tradicional y machista.

'Las noches de Tefía' está narrada en tres líneas argumentales, una en el presente y dos en el pasado para descubrir la historia de los presos de un campo de concentración franquista que existió en la realidad entre 1954 y 1966, durante la dictadura franquista, Situado en la isla de Lanzarote, tenía el eufemístico nombre de 'Colonia Agrícola Penintenciaria de Tefía' y allí eran encerrados presos comunes y políticos, pero también homosexuales que eran arrestados bajo la modificada ley de vagos y maleantes.

Desde Atresmedia, el director de Compras, Ventas y Distribución Nacho Jiménez ha celebrado este "reconocimiento a un proyecto en el que se puso mucho cariño". Además añadió que es una serie "de mucha calidad sobre un tema que toca y que llega" y espera que el premio le dé aún más visibilidad internacional.

La serie ha sido creada por el dramaturgo Miguel del Arco que ha escrito los guiones en colaboración con Antonio Riojano y también está al frente de la dirección junto a Rómulo Aguillaume. Además, cuenta con un talentoso elenco en el que, además de Criado, están Marcos Ruiz, Miquel Fernández, Israel Elejalde, Roberto Álamo, Jorge Perrugorría, Carolina Yuste, Raúl Prieto, Javier Ruesga, Luifer Rodríguez, Jorge Usón, Mingo Ávila, Jorge Yumar, Ana Wagener, Ciro Miró, Jose Luis García-Pérez, José Luis de Madariaga, Celeste González, Horacio Colomé, Maykol Hernández, Isaaac dos Santos, José Gimeno, Elisa Cano y Ruth Trujillo, entre otros.