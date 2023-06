atresplayer estrena la esperada 'Las noches de Tefía', la serie creada por el dramaturgo Miguel del Arco y que también dirige junto a Rómulo Aguillaume. La ficción saca a la luz una historia intencionadamente poco conocida como es la existencia de loscampos de concentración franquistas en los que además de a delincuentes y presos políticos, se encerró a los homosexuales que eran detenidos en virtud de la ley de vagos y maleantes modificada específicamente para ello desde mediados de la década de los 50. Por parte de Atresmedia, la directora de Ficción Montse García ha agradecido el poder contar con "una historia tan dura y tan necesaria de contar".

Con una panorama político marcado por el avance de la ultraderecha que amenaza con deshacer los progresos sociales, para Miguel del Arco y Rómulo Aguillaume el estreno de la serie es más oportuno y necesario que nunca. Del Arco agradece la valentía de Buendía Estudios y de atresplayer "al apostar (por 'Las noches de Tefía') en un país donde todavía estamos con la memoria histórica a vueltas y todo se coge con pinzas y todo tiene una corrección política que es vomitiva". El creador ha definido el camino de la serie hasta su próximo estreno como una historia de complicidades desde que le contó su idea a Sonia Martínez, directora editorial de Buendía, pensando que no le interesaría cuando él estaba en el teatro Kamikaze, o cuando conoció a Rómulo Aguillaume, al compromiso del elenco y el equipo y hasta la aparición de atresplayer. A modo de broma relata que, cuando le pidieron un primer capítulo de la serie, pensó que el proyecto no seguiría adelante, y lo mismo pasó por su cabeza con el segundo y cuando le encargaron toda la serie. "Incluso después, pensaba en todo momento que alguien vendría a pedirme que cambiara algo y yo hubiera dicho que no, pero nunca pasó", asegura. Y añade: "No he tenido una línea editorial, ni líneas rojas, al contrario, he contado con todo el apoyo del mundo para contar la historia como yo quería contarla".

Ya hubo una gran acogida de los dos primeros episodios en la presentación en el Festival de Málaga, y Sonia Martínez se ha declarado emocionada y "orgullosa de culminar el viaje que empezaba hace más de tres años" y de que ahora 'Las noches de Tefía' llegue al público. "Queda que la gente opine, de la historia, de cómo la hemos contado y ver si realmente hace reflexionar".

El director Rómulo Aguillaume ha contado que le sorprendió que le propusieran una historia sobre campos de concentración franquistas que es un tema que le toca muy de cerca. "Soy nieto de un preso de un campo de concentración de Albatera, en Alicante, y me he pasado toda la vida (...) defendiendo que era una realidad, que eso había ocurrido y es que la gente lo niega y otra gran parte lo desconoce", ha explicado. Además, ha puesto en valor el interés que tiene, especialmente, en estos días: "Esta serie de lo que trata es de que tenemos que estar de acuerdo en defender unos mínimos que son los derechos humanos y que son los valores democráticos y parece que ahora mismo nos está costando".