La serie de atresplayer 'Las noches de Tefía' adelanta su estreno y llegará a los cines con su historia sobre campos de concentración franquistas. En ella, se da a conocer la realidad de los presos de los campos de concentración franquistas que existieron no solo en la guerra civil, sino también durante la dictadura. La trama se desarrolla en tres escenarios diferentes, uno es el propio campo situado en la localidad de Tefía, en la isla Fuerteventura, donde ni siquiera había vallas porque las opciones de escapar eran morir de hambre en el desierto o ahogado en el mar. El otro nos lleva hasta el año 2004 cuando Airam, uno de los expresos debe hacer frente a su pasado y recordar lo sucedido enfrentándole a sus fantasmas y también a la verdad. Por último está Tindaya, un music-hall imaginario que los compañeros del barracón de Tefía visitan para evadirse de la terrible realidad y de los trabajos forzados y torturas a los que están sometidos.

La serie cuenta con un amplio reparto y uno de los protagonistas es Patrick Criado que interpreta a Manuel Flores, más conocido como Manolín o 'La Vespa'. Durante la presentación, el actor ha explicado que se metió en el papel de manera un poco inconsciente ya que no tenía práctica cantando y bailando "más allá de tocar la guitarra con amigos en la playa". "En la primera reunión en casa de Miguel del Arco, me dijo que el personaje bailaba y cantaba y dije que sí a todo y cuando llegué a casa casi me dio un parraque", ha recordado. Así que tuvo que preparase a fondo para los números musicales, de lo que no se arrepiente en absoluto. "Fue un proceso muy bonito, entre el hambre que pasábamos e ir perdiendo la vergüenza, atrevernos también con el cuerpo, a ir soltando y encontrando cosas en tu cuerpo que no sabías que estaban", ha explicado.

Además, es algo que le ha servido también para encontrarse con el personaje: "Me decía mucho Miguel también que aprovechara para encontrar ahí al personaje de 'La Vespa' en esos momentos de baile". "Luego todo ese nerviosismo y ansiedad del principio por tener que cantar y bailar se convirtió en un absoluto disfrute". Tal y como cuenta el actor, su papel es el de un preso reincidente ya que "ingresa por segunda vez y es un tipo lleno de vida y con una sonrisa siempre por delante a pesar de las circunstancias que le oprimen". Superviviente nato, "siempre trata de tirar hacia adelante y enfrentan a amistades que traicionan y amores que no pueden llegar a buen puerto".