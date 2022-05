Para celebrar el día de la Madre hemos seleccionado seis títulos de series recientes que reflejan de una manera y otra la maternidad desde diferentes perspectivas. A veces es desde el punto de vista de una hija, y también madre, que no puede contar con la suya en un momento de dificultad como sucede en 'La asistenta' (Netflix); en otras como 'Sex Education' (Netflix) o 'Euphoria' (HBO Max), salvando las distancias, podemos ver lo complicado que es acertar siendo madre de adolescentes. También el último estreno de ATRESplayer PREMIUM 'Heridas' muestra como puede afectar la experiencia como hijas a la hora desear y afrontar la maternidad.

Muchas espectadoras que hayan sido madres recientemente pueden verse reflejadas, encontrar consuelo y soltar alguna carcajada con el crudo relato del postparto que hace 'Vida perfecta' (Movistar+). Y puestos a reírse, nada como una descacharrante y aterradora comedia. Así es la recién estrenada 'El bebé' (HBO Max), una serie en la que su protagonista no quiere ser madre, pero que se verá obligada a cuidar de un bebé adorable y aterrador, a partes iguales.

'Heridas'

Es uno de los estrenos más recientes ya que llegaba a a ATRESplayer PREMIUM hace unas semanas. 'Heridas' se basa en la japonesa 'Mother', todo un exitazo internacional a juzgar por los numerososo remakes que se han hecho de ella y entre los que destacan los de Corea del Sur, Turquía, Francia y ahora España. La serie reflexiona sobre el maltrato y el abandono infantil y muestra además los diferentes tipos de maternidad que existen en nuestros tiempos, tal y como ha explicado su productor Eduardo Galdo. Aunque parte de la idea original de 'Mother', la serie crea su propia historia para hablar de cómo las vivencias de la infancia y los abusos nos marcan de por vida. Adriana Ugarte, María León y la pequeña Cosette Silguero son las principales protagonistas de la ficción. 'Heridas' se centra en Manuela, una joven y solitaria ornitóloga que después de viajar por todo el mundo estudiando las aves se ha instalado en los humedales andaluces huyendo del pasado que dejó atrás en Madrid. Cerca de su cabaña vive Alba, una niña de siete años que vive prácticamente en el abandono puesto que su madre trabaja de noche como bailarina de pole dance. El encuentro de las dos dará comienzo a una relación muy especial en la que Manuela se convertirá en la madre soñada de Alba. Sin embargo, su madre biológica es Yolanda, una mujer que descarga sus frustraciones sobre su hija, a la que ha empezado a ver como un lastre. Junto a las tres protagonistas completan el reparto Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durà y Xoan Fórneas.

'Vida perfecta' T2

La segunda temporada de la serie de Movistar+ que dirige Leticia Dolera y que está escrita también por ella a cuatro manos con Manuel Burque sigue tratando los temas vitales trascendentales en la vida de sus protagonistas María (Leticia Dolera), Cris (Celia Freijeiro) y Esther (Aixa Villafrán). Pero además de asuntos como el amor, la amistad, el compromiso, los desengaños y el derecho a cambiar de opinión, la segunda temporada trata también de la maternidad. Los nuevos episodios arrancaban con la protagonista seis meses después de convertirse en madre tras una relación esporádica con Gari, un joven con discapacidad. Gari trata de demostrar que puede ocuparse de su hijo, mientras María se enfrenta sola a la crianza de un bebé al que no se siente conectada en parte porque está sumida en una depresión postparto. A pesar de que todos estos temas parecen duros y lo son, la serie está envuelta en un elegante sentido del humor con el que consigue hablar de cualquier cosa con una naturalidad inusual.

'La asistenta'

Uno de los atractivos de esta serie, además de la interpretación de Margaret Qualley, es que está basada en la experiencia real de Stepahnie Land que ella misma plasmó en la novela 'Maid: Hard work, low pay and a mother will to survive'. En la serie Qualley interpreta a Alex, una madre que trata de salir de una relación de maltrato y una vida marcada por los abusos intentando criar a su hija Maddy en un ambiente lo más sano y estable posible. El problema es que su situación económica roza la indigencia y las ayudas del sistema están llenas de trabas burocráticas. A pesar de que se trata de una serie dramática, logra transmitir muy bien la angustia y la impotencia de la protagonista sin regodearse en la tragedia. Por eso, aunque a priori el argumento cause rechazo a muchas personas sensibles con estos temas, la serie merece una oportunidad. En ella se puede ver además que el maltrato puede pasar desapercibido ante las personas más cercanas y que no siempre está necesariamente unido a la violencia física. Como dificultad añadida, Alex no cuenta con el apoyo de su familia ya que no tiene apenas contacto su padre y la relación con su madre es complicada. Y ahí reside otro de los puntos de interés de esta ficción creada por Molly Smith Metzler. Margaret Qualley y Andi MacDowell son madre e hija en la vida real y también en la ficción y como Alex y Paula tienen unas escenas muy elocuentes.

'Sex Education'

Esta comedia de Netflix no trata específicamente sobre la maternidad, pero es muy interesante por la relación del protagonista Otis Milburn (Asa Butterfield) con su madre Jean (Gillian Anderson). Ella es terapeuta sexual y él es un adolescente introvertido con bastantes miedos y traumas precisamente en ese terreno. De hecho, su madre le ofrece con toda naturalidad sus consejos, pero él los rechaza. Sin embargo, terminará montando un consultorio sexual de éxito con Maeve Wiley (Emma Mackey), una compañera de instituto marginada que se convertirá contra todo pronóstico en su amiga. A pesar de su inexperiencia consigue solucionar los problemas de sus compañeros de instituto hasta que su madre se entera. Es atractiva desde el punto de vista de las madres y los padres para tratar con normalidad temas relacionados con la sexualidad con los hijos adolescentes.

'El bebé'

En 'El bebé', Michelle De Swarte es Natasha, una mujer de 38 años que confirmará sus peores pesadillas sobre tener hijos cuando inesperadamente tenga que hacerse cargo de un bebé. Sin embargo, no esperes la clásica comedia protagonizada por un bebé y si no te lo crees, compruébalo en el tráiler que puedes ver a continuación. La vida de la protagonista impresiona dramáticamente por culpa del bebé controlador, manipulador e increíblemente cuqui dando lugar a un espectáculo de terror surrealista. Y es que la naturaleza mortal del bebé llevará a Natasha a intentar deshacerse de él, el problema es que aunque ella no le quiera, él a ella sí.

'Euphoria'

Si algo queda claro en todas estas series es que la maternidad es un viaje muy largo. Y si puede ser complicado criar a un bebé con todos los problemas añadidos como la conciliación, la corresponsabilidad, etc; la cosa no cambia cuando los hijos llegan a la adolescencia. Por eso, las series juveniles pueden ser también interesantes para los padres que quieran conocer un poco más a sus hijos, sus intereses y lo que les puede esperar en el futuro. En ese sentido, 'Euphoria' puede ser una serie aterradora ya que trata sobre un grupo de adolescentes que lidia con problemas como el amor y la amistad, pero también la adicción a las drogas, la exposición en redes sociales, la búsqueda de la identidad a través de su propia imagen, los traumas y la salud mental. Rue (Zendaya) es la protagonista de la historia, una joven que se encuentra muy perdida tras la muerte de su padre y que se engancha a las drogas como forma de evadirse. La serie va sobre ella y no tanto sobre la relación con su madre, pero en los episodios en los que están juntas son brutales. En concreto, el episodio 5 de la segunda temporada —en el que la madre lucha desesperadamente por sacar a su hija del pozo en el que está metida— es espectacular.