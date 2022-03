El auge de las plataformas de streaming complica las cosas a la hora de encontrar contenido. La competencia es cada vez mayor y junto a la distribución de series y películas otros países encontramos una mayor oferta de producción propia original. Esa es una de las apuestas claras de Movistar Plus+, la plataforma de pago de la operadora móvil de la que hereda el nombre, y en la que se pueden encontrar muchos de los títulos recientes de mayor éxito como 'Vida Perfecta', 'Mira lo que has hecho', 'Antidisturbios', o 'Gigantes'. A continuación tienes un repaso por algunas de las más importantes.

'Antidisturbios'

Un desahucio malogrado con la muerte de un inmigrante africano es el punto de partida de este thriller policiaco creado por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen. El incidente en el que está implicada una unidad de seis agentes de antidisturbios desencadena una investigación de asuntos internos que dirige la joven y ambiciosa agente Laia Urquijo. Obsesionada con el caso, Urquijo acaba descubriendo que detrás de las irregularidades del alzamiento hay toda una trama de corrupción que salpica a las más altas esferas y destapa las cloacas del estado. En el papel de la policía encontramos a una inmensa Vicky Luengo, mientras que nombres como los de Raúl Arévalo, Alex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto o Patrick Criado están detrás de los policías protagonistas. La construcción de los personajes, de la historia y el estilo narrativo son los principales ingredientes para engancharse a la serie, si es que no lo hiciste ya en su lanzamiento en 2020.

'Arde Madrid'

Paco León firma esta, aún en plena dictadura franquista. La trama sigue a Ana Mari, una instructora de la Sección femenina que tiene como misión espiar a la artista de Hollywood y proporcionar al régimen información sobre las conexiones comunistas del mundo de la farándula y la élite de la sociedad que se dan cita en las fiestas de la actriz. Así se infiltrará en el servicio doméstico fingiendo estar casada con el chófer. La serie muestra los contrastes entre una vida de sumisión y represión, y los privilegios de una minoría que disfruta en una burbuja de libertades, hasta cierto punto. Junto a Paco León encontramos como protagonistas a Inma Cuesta, Anna Castillo, Julián Villagrán, Dabi Mazar, Ken Appledorn, Osmar Núñez o Fabiana García Lago.

'Condena'

Sin salir del ámbito policiaco y carcelario, encontramos esta joya de la BBC que puede verse en Movistar+. Se trata de una, aunque podría extenderse a otros países europeos. Este drama carcelario sigue a dos personajes que se conocen precisamente en una prisión del norte de Inglaterra. Uno de ellos es Mark Cobden, interpretado por Sean Bean, un profesor alcohólico que va a la cárcel tras matar por accidente a un ciclista cuando conducía borracho. Allí conocerá al personaje de Stephen Graham, Eric McNully, un agente de prisiones con un historial intachable que deberá elegir entre sus principios y la vida de su hijo, que también está preso en otro centro penitenciario. A través de unos personajes en situaciones extremas, la ficción explora temas como la culpa, los principios o los fallos del sistema penitenciario.

'Crematorio'

Esta adaptación de la novela homónima de Rafael Chirbes es un magistral trabajo que pone al espectador frente a la corrupción urbanística que ha marcado la actualidad política de nuestro país en los últimos años. La serie es una de las primeras producciones de Movistar Plus+ (como Canal+) y se estrenó en 2011 cuando España aún no se había recuperado de la terrible crisis de 2008. La serie sigue a Rubén Bertomeu, un empresario capaz de cualquier cosa por seguir enriqueciéndose con sus proyectos urbanísticos. La serie refleja los años del boom inmobiliario previos al estallido de la crisis mostrando una realidad que ha copado los titulares durante toda una década. José Sancho, Alicia Borrachero, Juan Acosta, Vicente Romero, Pau Durà o Aura Garrido son algunos de los nombres que encabezan el reparto de una serie que fue toda una sorpresa y marcó el punto de partida para una nueva forma de hacer ficción en nuestro país. Jorge Sánchez-Cabezudo (La noche de los girasoles) estuvo al frente de la adaptación del guión y de la dirección del proyecto.

'Dime quién soy'

El personaje de Amelia Garayoa, protagonista de la novela de Julia Navarro Dime quien soy, se materializa en esta ambiciosa adaptación gracias a la actriz Irene Escolar. La serie es una gran producción internacional que no escatima en su factura y que nos lleva de la mano de la protagonista a un viaje por diferentes países para recorrer los principales acontecimientos históricos del siglo XX. José Manuel Lorenzo como productor y Eduard Cortés al frente de la dirección son los encargados de plasmar esta emotiva historia de espías protagonizada por una mujer que rompe con los convencionalismos de la época para vivir una trepidante historia de aventuras. Junto a Escolar la serie cuenta con un interesante reparto internacional que integran Oriol Pla, Pablo Derqui, Pierre Kiwitt, Will Keen, Maria Pia Calzone o Stefan Weinert.

'El día de mañana'

Esta serie de 2018 nos traslada a la Barcelona de la segunda mitad de los años 60 y hasta la llegada de la democracia a través del personaje de Justo Gil un joven inmigrante que llega a la ciudad sin nada que perder y con todo que ganar dispuesto a convertirse en un hombre de éxito. Su trayectoria se cruza con la joven aspirante a actriz Carmen Román, con la que comenzará una historia de amor que pasará por diferentes fases a lo largo del tiempo. Junto a ellos está Mateo Moreno, un agente de la Brigada Social que entablará una peculiar amistad con Justo, al tiempo que le introduce en un mundo de espionaje y traición. En su búsqueda de un lugar en el mundo los tres se relacionarán con personajes de diferente índole que ayudan a reflejar la sociedad de un país en pleno cambio. Oriol Pia, Aura Garrido, Jesús Carroza y Karra Elejalde encabezan el reparto de esta serie de época sobre un periodo histórico que no ha sido reflejado en la ficción tanto como otros. Mariano Barroso y Alejandro Hernández son los creadores de la miniserie de seis episodios que se basa en la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón.

'El embarcadero'

El creador de La casa de papel, Alex Pina, está detrás de este thriller que nos traslada al embaucador paisaje de La Albufera de Valencia para contar una historia de pasión, deseo, mentiras, misterios y dobles vidas en las que sus protagonistas abandonan los convencionalismos sociales para dejarse llevar por las emociones y por la búsqueda de la libertad. La serie sigue a Alejandra, una prometedora arquitecta cuya vida personal se desmorona cuando le comunican que su marido se ha suicidado. Su carrera pasa entonces a un segundo plano y ella se centra en descubrir qué ha pasado y quién era realmente el hombre con el que llevaba 15 años casada. Comenzará así un viaje de autodescubrimiento en el que explora la improvisación, la libertad y una vida salvaje; todo lo contrario a su personalidad ordenada y controladora. Siguiendo los pasos de su marido Oscar se cruzará con Verónica y su hija Sol y a su lado descubrirá las respuestas a sus preguntas. Verónica Sánchez, Álvaro Morete, Irene Arcos, Marta Milans, Cecilia Roth, Judit Ampudia o Roberto Enríquez son los principales nombres del reparto de la serie que cuenta con dos temporadas.

'Gigantes'

Madrid y, en concreto, el castizo barrio de Cascorro sirven de escenario para este thriller protagonizado por una familia dedicada al negocio de la compraventa de muebles y antigüedades en el rastro de Madrid. Una dedicación que realmente es una tapadera del verdadero negocio familiar: el tráfico de drogas. El patriarca Abraham Guerrero quiere hacer crecer su negocio y busca para ello el acuerdo de sus tres hijos Daniel, Tomás y Clemente, pero ellos tienen otras intenciones. Comienza así una lucha de poder por ocupar el lugar del padre, al tiempo que la policía sigue el rastro del clan en su expansión a Andalucía y Europa. Parte del éxito de la serie radica en el excelente reparto que cuenta con nombres como el de José Coronado interpretando al líder del clan, Isak Ferriz, Daniel Gran y Carlos Librado dando vida a los tres hijos y Elisabeth Gelabert en el papel de la comisaria de policía al frente de la investigación. Enrique Urbizu, Miguel Barros y Michel Gaztambide son los creadores de la ficción que se divide en dos temporadas.

'Hierro'

La isla de El Hierro se convierte en un personaje más en este thriller dramático que protagoniza Candela Peña y que ha cosechado con sus dos temporadas más de una decena de premios. La serie tiene todos los ingredientes para enganchar empezando por las interpretaciones de Candela Peña y Darío Grandinetti y siguiendo por la historia creada y dirigida por los hermanos Pepe y Jorge Coira. La serie sigue a Candela Montes, una jueza de carácter y poco convencional en su llegada al destino más remoto que le podían haber adjudicado, El Hierro. Recién llegada se enfrenta al asesinato de un joven el día antes de su boda y las sospechas se centran en el que iba a ser el futuro suegro, Antonio Díaz, un oscuro empresario interpretado por Darío Grandinetti. A pesar de los obstáculos para realizar su trabajo, la jueza no se parará ante nada, además en paralelo con la investigación, la protagonista lidia con sus propios problemas personales. El éxito de la ficción llevó a crear una segunda temporada con un nuevo caso que resolver para la jueza, en este caso la pelea de unos padres por la custodia de sus hijas que acabará complicándose.

'La Fortuna'

Alejandro Amenábar es el creador de esta superproducción que narra el conflicto diplomático y de intereses provocado por el robo de un tesoro a manos de Frank Wild, un experto rastreador de las profundidades del mar. Al frente de la investigación y del caso estará Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático que contará con la ayuda de la archivista Lucía. La serie termina siendo una actualización de las clásicas aventuras de piratas y cazas de tesoros. Álvaro Mel y Ana Polvorosa son los protagonistas de la serie que cuenta en su reparto con nombres internacionales como Stanley Tucci interpretando al cazatesoros Frank Wild, Clarke Peters que se mete en la piel del abogado Jonas Pierce, o T’Nia Miller como la también abogada Susan McLean. Además el reparto incluye a actores españoles de la talla de Karra Elejalde, Manolo Solo o Pedro Casablanc, entre otros. La serie se inspira en el caso real protagonizado por la empresa Odissy y el estado español y toma como punto de partida el cómic El tesoro del Cine negro de Paco Roca y Guillermo Corral.

'La línea invisible'

Mariano Barroso dirige esta miniserie de seis episodios que se basa en hechos reales para contar cómo la banda terrorista ETA comienza a matar. La serie sigue a Txabi Etxebarrieta y sus pasos para hacerse con el mando de la lucha armada de ETA y cruzar una “línea invisible” que da lugar al primer asesinato terrorista en junio de 1968, el del guardia civil José Antonio Pardines. Tan solo unas horas más tarde Etxebarrieta es abatido y sus compañeros comenzarán una espiral de dolor, venganza, violencia y terror que todos conocemos y que ha marcado cinco décadas de la historia política y social de España. Àlex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Enric Auquer, Asier Etxeandía, Patrick Criado, Joan Amrgós y Emilio Palacios encabezan el reparto de la serie.

'La unidad'

Con su segunda temporada recién estrenada, esta serie sigue a los agentes de una unidad de la Policía Nacional dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista. Un equipo de héroes anónimos que en la segunda temporada pasa a un primer plano al convertirse en objetivo de los terroristas. Creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, este thriller trepidante cuenta con un interesante reparto encabezado por Nathalie Poza, Marian Álvarez, Michel Noher, Luis Zahera, Fariba Sheikkhan, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Blanco, además de la colaboración especial de Fele Martínez. Las relaciones personales y profesionales se mezclan en una trama que en los nuevos episodios mantiene un ambicioso nivel de producción.

'Libertad'

Tras el éxito de Gigantes, Enrique Urbizu repite colaboración con Movistar Plus+ para crear esta historia sobre bandoleros ambientada en el siglo XIX español. La serie sigue a Lucía la llanera, una mujer que tras 17 años encarcelada es puesta en libertad gracias a un indulto que la salva del patíbulo en el último momento. La Llanera abandona la prisión con su hijo que no sabe lo que es la libertad, ni conoce el mundo fuera de la cárcel, ni sabe nada de su padre el famoso bandolerismos Lagartijo. En su intento por disfrutar de la ansiada libertad madre e hijo se encontrarán con numerosos obstáculos y comprobarán que en esa época no hay sitio para los traidores. La serie cuenta con un llamativo reparto encabezado por la cantante Bebe, Isak Ferriz, Xabier Deive, Jorge Suquet, Sofía Oria y Jason Fernández. Además de la colaboración especial de Pedro Casablanc y Luis Callejo.

'Merlí: Sapere Aude'

El universo de 'Merlí' se expande en este spin-off que sigue al protagonista Pol desde el instituto en el que conoció a su mentor Merlí, un peculiar profesor de filosofía del instituto. Ahora Pol llega a la universidad dispuesto a seguir los pasos de su maestro y estudiar Filosofía. En la segunda temporada, Pol se enfrentará a una noticia que marcará la forma en la que enfrenta el futuro y que le enseñará la lección más importante que es que la vida es mucho más difícil que sacarse una carrera. Carlos Cuevas encabeza el reparto que también cuenta con María Pujalte, Pablo Capuz, Pere Vallribera, Claudia Vega, Carlos Indriago, Boris Ruiz, Asunción Planas, Jordi Coll y Eusevio Poncela, entre otros.

'Mira lo que has hecho'

Berto Romero es el creador y protagonista de esta comedia que narra de forma honeste y sin edulcorar cómo le cambia a una pareja la llegada de un hijo. La serie está inspirada en la vida real del cómico y Eva Ugarte es Sandra, la otra mitad de la pareja y madre de la(s) criatura(s). La llegada de Lucas pone patas arriba a la pareja, cambiando la forma de relacionarse entre ellos y con los demás, pero todo siempre se puede complicar. Así, tras la exitosa segunda entrega, llega una nueva temporada con el embarazo en marcha de gemelos. Con todo ese jaleo, el protagonista decide rodar una serie sobre su vida como padre. En 2020 llegaba la tercera entrega, con los niños ya mayores pero con otros problemas para la familia. El humor, el realismo y la emotividad de la serie son una constante en toda la serie que ha conquistado a la crítica y al público.

'Nasdrovia'

Leonor Watling y Hugo Silva son los principales protagonistas de la serie que sigue a una exitosa pareja de abogados a los que en la crisis de los 40 les da por montar un restaurante de comida rusa que les llevará a hacer peligrosos contactos con la mafia. La segunda temporada, recién estrenada, muestra a Edurne y Julián completamente integrados en la organización criminal aunque ambos encaran la situación de manera distinta. Mientras él se resigna a cumplir su papel, Edurne piensa cada día en la forma de escapar. Junto a los dos protagonistas Luis Bermejo, Anton Yakovlev, Michael John Treanor, Yan Tal o Mark Ivanir completan el reparto.

'Outlander'

Disponible en Movistar Plus+, esta serie de Starz que cuenta la fantástica historia de la enfermera británica Claire Randall que descubre su capacidad para viajar en el tiempo mientras disfruta de una segunda luna de miel con su esposo en Escocia. La serie acaba de estrenar su sexta temporada y la séptima ya ha sido también confirmada. Basada en las novelas de Diana Gabaldón, la serie nos lleva a viajar en el tiempo junto a la protagonista que en sus viajes al pasado conocerá a Jaimie Fraser del que se enamora, viéndose atrapada entre dos hombres y dos vidas muy diferentes. Caitriona Balfe y Sam Heughan son los protagonistas de esta historia que ha atrapado a un numeroso público a lo largo de todo el mundo.

'Paraíso'

Esta serie juvenil del género fantástico nos traslada al Levante español en los años 90 para seguir al hermano pequeño de una de las tres jóvenes que ha desparecido de una discoteca sin dejar rastro. Junto a sus amigos iniciará una investigación particular en paralelo a las pesquisas oficiales que les llevará a descubrir que detrás de la desaparición hay series de otro mundo. Arranca así una carrera contrarreloj por encontrar a las niñas antes de que sea tarde. La influencia de la exitosa 'Stranger things' se deja ver en esta ficción creada por Ruth García y Fernando Gonzáles, que ejerce también como director. El reparto cuenta entre otros con Cristina López, María Romanillos, Pau Gimeno y Macarena García.

'Reyes de la noche'

La edad de oro de la radio deportiva española de los años 80 se ve reflejada en esta comedia creada por Cristóbal Garrido y Dolfo Valor. La serie sigue a Javier Gutiérrez y a Mike Esparbé en la piel de Paco ‘el Cóndor’ y Jota Montes, dos locutores de la radio deportiva que protagonizarán una encarnizada pelea por repartirse el suculento pastel de la audiencia, demostrando que están dispuestos a todo. La lucha de egos poder y ambición forma parte de esta serie de seis episodios que cuenta también con Alberto San Juan, Clique Fernández, Sonia Almarcha, Cristóbal Suárez, Óscar de la Fuente, Carlos Blanco, Víctor de la Fente, Gerald B. Fillmore, Celia de Molina, Febe Martínez y Omar Banana, entre otros.

'Supernormal'

Miren Ibarguren es la protagonista de esta comedia que acaba de terminar el rodaje de su segunda temporada y que muestra a la jefa de un banco de inversiones en su intento por conciliar una exitosa carrera con una satisfactoria vida personal y familiar. Para ello cuenta con la inestimable colaboración de su marido Alfonso, interpretado por Diego Martin, y su fiel secretara Marisol, a la que da vida Gracia Olaya. Los nuevos episodios mostrarán la faceta más maternal de la protagonista, aunque Patricia Picón siga empeñada en retomar su carrera y eso no será fácil. Creada por Olatz Arroyo y Marta Sánchez, la serie incorpora en la nueva entrega a Alexandra Jimenez y Alex Barahona. Junto a ellos también están Bárbara Goenaga, Peter Vives, Usun Yoon, Luna Fulgencio, Nico Rossi y Pablo Moro, entre otros.

'The Blacklist'

Nueve temporadas, ni más ni menos, lleva emitiéndose esta serie de la NBC que puedes encontrar en Movistar Plus+. El título hace referencia a la lista de los mayores fugitivos, terroristas y criminales con la que Raymond Reddington negocia para evitar ser atrapado por el FBI. La suculenta oferta tiene una condición y es que ‘Red’ solo trabaja con la agente recién graduada, Elizabeth Keen. La serie que ha sido renovada por una décima temporada ha logrado incluso superar la ausencia de su protagonista femenina que dejaba la serie al final de la octava entrega. James Spader y Megan Boone (hasta la temporada 8) son los principales actores de la serie que también cuenta con Diego Klattenhoff, Ryan Eggold, Parminder Nagra, Harry Lennix, Amir Arison, Mozhan Marnó o Hisham Tawfiq.

'Todos mienten'

Una pequeña y acomodada comunidad, muchos personajes que mienten y un vídeo sexual que se difunde destapando uno de los muchos secretos que rodean a los protagonistas. A partir de ahí, todo se va complicando sobre todo con la aparición de un cadáver. Cada nueva mentira desenmascara a un personaje y sus relaciones, desmoronando la falsa perfección en la que viven. Pau Freixa, el creador de Pulseras Rojas, está detrás de este thriller dramático que recuerda a la elogiada Big Little Lies. En este caso también conocemos a cuatro matrimonios, a sus hijos y seguimos las intrincadas relaciones que se establecen entre ellos. La serie cuenta por tanto con un reparto muy coral con nombres conocidos como Natalia Berveke, Eva Santolaria, Miren Ibarguren, Amaia Salamanca, Irene Arcos, Leonardo Sbaraglia, Ernesto Alterio, Jorge Bosch, Juan Diego Botto, Carmen Arrufat, Lucas Nabor, Berta Castañé, Marc Balaguer o Lu Colomina.

'Vergüenza'

Malena Alterio y Javier Gutiérrez protagonizan esta comedia que es todo un homenaje a la vergüenza ajena. La serie sigue a la pareja que forman Jesús y Nuria que tienen en común la capacidad para hacer el ridículo ante amigos y familiares poniéndose en evidencia de la manera más humillante. El trabaja como fotógrafo de bodas pero aspira a demostrar su talento en la fotografía artística. Ella cree que detrás de cada crisis existencia le espera una vida más interesante. La serie que cuenta con tres temporadas es una creación de los guionistas de Allí Abajo, Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero. Junto a los protagonistas, el elenco reúne a Miguel Rellán, Lola Casamayot, Vito Sanz, Jorge Cabrera y Marta Milans.

'Vida perfecta'

Leticia Dolera es la creadora, directora y protagonista de esta serie que sigue a tres mujeres, María, Cris y Esther, que se encuentran por diferentes motivos en momentos de crisis en su vida. Cada una a su manera tenía la vida organizada hasta que las circunstancias les llevan a descubrir que la perfección no existe y que por mucho que planifiques las cosas pueden terminar patas arriba de un momento a otro. La maternidad, el postparto, la salud mental, las relaciones amorosas, la amistad o la discapacidad, son algunos de los temas que explora magistralmente la serie. La primera temporada ya fue un éxito que ha sido revalidado por una segunda entrega redonda. Junto a Dolera, componen el reparto Aixa Villagrán, Celia Freijeiro, Enric Auquer y Daniel Burque, entre otros.

'Yelowjackets'

Esta serie de terror de Showtime que puede verse en Movistar Plus+ se ha convertido en toda una revelación y de hecho ha sido confirmada por una segunda temporada. La serie reúne a dos actrices míticas de los 90 como son Juliette Lewis y Christina Ricci que, junto a Jasmine Savoy Brown y Melanie Lynskey, llevan el peso de la inquietante trama de la serie. Desarrollada en dos líneas temporales, esta serie creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, sigue la historia de una equipo de fútbol femenino de los años 90 que tiene un accidente y se quedan aisladas durante meses en las montañas. Los saltos temporales entre el pasado y el presente ayudarán a reconstruir la inquietante historia y lo que las jóvenes sufrieron antes de ser rescatadas. La furia y el realismo de sus personajes son parte del éxito de la que ha sido una de las series de 2021.