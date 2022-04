‘Heridas’ ha llegado ATRESplayer PREMIUM queriendo destaparse como una de las ficciones más importantes de nuestro país de cara a esta primera mitad de 2022. Mimbres para ello no le faltan. Para empezar, hay que tener en cuenta de dónde viene y en qué se basa. Pero no solo eso. También hay que rebuscar más allá de sus orígenes y comprobar qué nos puede aportar esta serie por sí misma. Aquí os vamos a dejar las claves de esta ficción que está llamada a ganarse un hueco entre las series de nuestro país que lo tienen todo para destacar de este año.

Orígenes

'Heridas' tiene su base en la ficción japonesa 'Mother'. De hecho, esta es la tercera adaptación que se realiza de esa ficción. Primero la adaptó Corea del Sur y después llegó 'Madre', la ficción de la que seguro que habéis oído hablar (si no habéis estado enganchados a ella), que vino de Turquía y que reventó los audímetros capítulo tras capítulo en Antena 3. Tras su gran éxito, Buendía Estudios pensó que ahí había un buen punto de partida para crear una serie que bebiese de esa premisa pero que lograse volar sola. El productor ejecutivo de la serie, Eduardo Galdo, reconoce que "lo único que tienen en común son el detonante y ciertos rasgos de los personajes principales. Luego, nuestra serie toma su propio camino llegando a un final único que no tiene nada que ver con las series anteriores".

Género

'Heridas' no esconde lo que es: se trata de un melodrama pero no uno que se pueda catalogar como 'culebrón'. De hecho, en una época en la que el thriller, las series de acción o las comedias están tan de moda, también hay espacio para las series melodramáticas. Solo hay que saber conectar con el público. 'Heridas' quiere hacerlo a través de reflejar la realidad tal y como es. Eduardo Galdo reflexiona sobre ella y afirma que 'Heridas' es una serie que "aborda el maltrato y el abandono infantil en nuestros tiempos y que además nos muestra los distintos tipos de maternidad existentes". De hecho, refiriéndose al maltrato, es muy consciente de que el guion de la serie se apoya del todo en la realidad porque entre el equipo de guionistas "casi todas las mujeres han vivido o conocen de cerca situaciones de abusos dentro de la propia familia. Cosas que se saben pero que se callan y que se enquistan marcando de por vida".

Así es 'Heridas'

‘Heridas’ es un intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas. Cuenta con 13 capítulos de 50 minutos de duración. La serie arranca con la pequeña Alba caminando por un malecón de la playa cuando desaparece. La policía busca a la pequeña, a la que parece habérsela tragado el mar. Yolanda, su madre, clama su búsqueda. Días antes de desaparecer, Alba había pedido a su madre algo tan sencillo como que la peine, pero ella la rechazó malhumorada. Mientras, Lucho, su novio, sale de la habitación gritando por el ruido que hacen. En paralelo, Manuela vive en las marismas. La joven trabaja para el Centro de Recuperación de Aves haciendo fotos y vendiendo sus reportajes fotográficos. Manuela conocerá a la pequeña Alba en una heladería cuando se sienta junto a ella y entre ambas surge una conversación maternal. Manuela percibe su soledad, algo que corrobora la profesora de la pequeña. La preocupación crece cuando descubran algunos de los problemas que arrastra la niña.

Los protagonistas

Adriana Ugarte es Manuela

Manuela es una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. Se ha instalado allí después de especializarse en ornitología y recorrer medio mundo siguiendo las migraciones. A los 28 años, su vida gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella. Las observa y fotografía a diario, y de cada una podría hablar durante horas. De lo que no habla con nadie es de lo que dejó en Madrid hace diez años y por qué.

Cosette Silguero es Alba

A pocos kilómetros de Manuela vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. En realidad, no está por esa ni por ninguna otra labor, pues vive de Yolanda. La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago. En su soledad, Alba se refugia en su imaginación. Tal como ha visto en el cuento de un náufrago, lanza al mar botellas con mensajes de auxilio soñando que alguien la rescate y la quiera.

María León es Yolanda

Madre biológica de Alba. El exceso de responsabilidades al ser madre soltera no le deja margen para su desarrollo personal y emocional, y empieza a descargar sus frustraciones en su hija. Cuando Alba tiene 6 años, Yolanda se enamora de Lucho, en el que proyecta sus deseos y su fantasía de tener una familia tradicional y con el que vive de nuevo la ilusión del amor romántico. Su hija ha pasado de ser el motor de su vida para convertirse en un lastre. Es envidiosa, insegura y pendenciera. Afectivamente vulnerable y soñadora. Su carácter impulsivo e irracional desemboca en un ataque de furia de consecuencias imprevisibles.

Javier Collado es Lucho Valdivia

Pareja de Yolanda y padrastro de Alba. Un manipulador y un seductor de fácil palabra. Se gana la vida aprovechándose de los demás. Misógino y machista, en Yolanda encontró un seguro para vivir y ganar dinero, utilizándola. La niña es un obstáculo para él. En realidad, es un inseguro que disfraza sus carencias de arrogancia y que no está dispuesto a perder.

Elisabet Gelabert es Rocío Durán

Madre biológica de Manuela y amiga de juventud de Olga. Mujer afectuosa y solitaria a causa de un pasado como víctima de maltrato, que provocó que tuviera que separarse de su hija y darla en adopción a su mejor amiga, Olga. Lleva una vida sencilla con un pequeño taller de costura. Su mayor deseo es recuperar el tiempo perdido con Manuela

Sonia Almarcha es Olga Escudero

Madre adoptiva de Manuela, esposa de Jaime. Es farmacéutica, viene de una familia de clase media y es una mujer responsable y organizada. Olga y Jaime se entregaron al cuidado de Manuela con devoción, pues se trataba de su primera hija.

Pau Durà es Jaime León

Esposo de Olga y director en un colegio privado. Un hombre culto y amante de la fotografía. Siempre ha sido un buen padre con sus hijas y muy protector con Manuela, con quien mantiene un secreto. Reencontrarse de nuevo con ella sacará a la luz sus demonios internos.

Xoán Fórneas es Fabio Sierra

Un hombre que también vivió las carencias afectivas siendo adolescente y que ha tenido que aprender a valerse por sí mismo. Tiene gran magnetismo y seguridad. En su trabajo busca la oportunidad de una noticia que le impulse y le dé a conocer en los medios. Tras saber la desaparición de Alba, intuye que hay algo más y está dispuesto a investigar hasta el final.

Localizaciones

El rodaje de la serie se ha realizado tanto exteriores como interiores, de Cádiz, Tarifa, el Cabo de Gata, Madrid, Guadalajara y Toledo.

Equipo

‘Heridas’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios. Montse García, Sonia Martínez y Eduardo Galdo son los productores ejecutivos de esta nueva ficción del sello SERIESATRESMEDIA. Lucía Alonso-Allende es co-productora ejecutiva. y está dirigida por Tito López Amado y por Juanma Pachón.