Un bombero forestal, crítico con las contrataciones en Castilla y León: "Hay cuadrillas de subsaharianos que tienen problemas con el idioma"

Los incendios en Castilla y León han puesto en el foco la gestión de los equipos de extinción. Un bombero forestal denuncia que la Junta recurre a contrataciones externas sin exigir experiencia ni formación, lo que pone en riesgo la seguridad.

En este vídeo de laSexta Xplíca, un bombero forestal critica a la Junta de Castilla y León por las condiciones de contratación de equipos para combatir los incendios. Además, denuncia las malas condiciones laborales y el uso de materiales poco adecuados para luchar contra el fuego.

Según se ha podido saber, la Junta de Castilla y León habría pedido a empresas privadas la incorporación de nuevos profesionales, y estas recurrieron a plataformas de empleo. Entre los requisitos publicados, no figuraba la necesidad de tener experiencia en la materia.

"La responsabilidad es de la Junta de Castilla y León. Quien ha pedido esos puestos de trabajo son empresas privadas que tienen un contrato con la Junta y a esta solo le interesa que pongas una cuadrilla, y esa empresa la saca de donde sea", denuncia el bombero forestal.

"Sin experiencia, no se exige formación... el idioma... Nos hemos encontrado con cuadrillas de subsaharianos que tienen problemas con el idioma", lamenta. Una situación que, a veces, puede empeorar la comunicación entre los propios bomberos.

