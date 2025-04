Daniel, afectado por el problema de la vivienda: "Si un propietario tiene dinero para otra casa, que se compre un Ferrari"

Daniel Conejo, afectado por 'Alquiler Seguro', declaró en laSexta Xplica que si un propietario "lo que quiere es no trabajar y ganar dinero a base de ser un parásito de los demás, que se ponga a currar".

Jon Goitia, arquitecto y constructor, afirmó en laSexta Xplica que el que "no se puedan subir las rentas con el IPC, y que un inquilino se pueda convertir en inquiokupa y no pase nada, está retrayendo al casero no profesional", lo que provoca que "los ricos acumulen más propiedades".

Tras escuchar estas palabras, Daniel Conejo, afectado por 'Alquiler Seguro', dijo que "si hay un propietario no profesional y tiene dinero para comprarse otra vivienda, es igual de culpable que los fondos buitre". "Si tiene dinero para una vivienda, que se compre un Ferrari, y si lo que quiere es no trabajar y ganar dinero a base de ser un parásito de los demás, que se ponga a currar", declaró el joven.