"Sentí una gran pérdida, decepción y tristeza", ha asegurado Sarah Snook, la actriz de 'Succession' que interpreta a la única mujer de los cuatro hijos del protagonista Logan Roy (Brian Cox). Snook habla en una entrevista en Los Ángeles Times sobre el momento en el que se enteró de que la cuarta temporada sería la última.

El público general lo supo hace apenas un mes cuando el creador de la serie Jesse Armstron lo comunicó en el New Yorker, el elenco lo supo un poco antes en la letura de guion final enero. "Habría estado bien saberlo al principio de la temporada, pero comprendo que no me lo dijeran hasta el final porque existía la posibilidad de que no terminase aún", dice Snook sobre "el disgusto" que le provocó la noticia. Es cierto, que en sus declaraciones, Armstrong aseguró que casi hasta el último momento se mantuvo la opción de que no acabase la serie.

La intérprete australiana cree que quizá "emocionalmente" el equipo no estaba preparado para acabar porque "se quieren mucho", pero reconoce que es un buen momento para el final. "Todo tiene que llegar a su fin y es inteligente no dejar que algo se convierta en una parodia de sí mismo".

Antes de convertirse en Siobhan 'Shiv' Roy, la actriz dudó sobre si debería aceptar el papel porque aunque estaba segura de que la historia le interesaba como espectadora no confiaba tanto en si debía formar parte del proyecto. Finalmente, su personaje se ha convertido en alguien clave dentro de esta historia sobre la ambición, el poder y las carencias afectivas.

Y es que al final la serie, que muestra la lucha de los miembros de una familia por convertirse en los elegidos para suceder al patriarca Logan Roy al frente del conglomerado de medios que el veterano empresario ha levantado de la nada, realmente trata de la búsqueda de aprobación paterna por parte de sus hijos.