El pirómano detenido en Vilardevós (Ourense) es reincidente y tenía una orden de alejamiento que expiró un día antes del incendio

El contexto Emilio F.A., de 47 años, fue condenado en 2018 por provocar varios incendios en su Vilardevós. El juez le impuso una orden de alejamiento para impedirle volver a actuar en su localidad que concluyó horas antes del incendio del pasado 1 de agosto.

Emilio F.A., un pirómano reincidente de 47 años, ha sido detenido en Vilardevós (Ourense) tras provocar un incendio forestal que arrasó casi 600 hectáreas. Anteriormente, fue condenado en 2018 por incendios en su localidad, lo que llevó a imponerle una orden de alejamiento. Sin embargo, un día después de que esta caducara, regresó para causar más incendios. La jueza ha ordenado su prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva y fuga. Emilio es conocido por la Guardia Civil en Galicia, ya que en 2016 provocó incendios que destruyeron fincas y viviendas, causando daños valorados en 27.000 euros.

La jueza considera que, dado su historial, hay un evidente riesgo de reiteración delictiva y fuga debido a la gravedad de la pena que se le podría imponer y a su situación personal.

Estaba 'fichado' por los agentes

Este pirómano es un viejo conocido de la Guardia Civil en Galicia, que asegura que se actúa por venganza. De hecho, ya fue detenido por provocar varios incendios en su propia localidad entre octubre y diciembre del año 2016.

En aquella ocasión, el fuego quemó varias fincas e incluso cinco viviendas. Su forma de huir de la zona hizo que, inmediatamente, todos los vecinos le señalasen como sospechoso. Unas sospechas que fueron demostradas como ciertas por el tribunal, que valoró los daños en 27.000 euros que tuvo que abonar a los afectados, además de condenarle al destierro de su pueblo y a dos años y medio de cárcel.

Los vecinos aseguran que creían que "había aprendido la lección", pero no, porque ni siquiera pasaron 24 horas del fin de la orden de alejamiento para que Emilio F.A. devolviese el caos y las llamas a Vilardevós. Un incendio provocado que le ha costado un disgusto a los vecinos y la vuelta a la cárcel a este pirómano.