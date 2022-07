'Primal' es la mejor serie de animación de HBO Max. Sin más. Gendri Tartakovski, creador de 'Samurai Jack' y de esa joya de la animación que es el largometraje de 'Las Guerras Clon' de 'Star Wars' (y que dio pie a que Lucasfilm se aventurase luego a sacar su serie de animación en 3D que no tiene nada que ver con la de Tartakovski) ha engendrado uno de esos títulos que hay que ver en movimiento para creerlo. Su 2ª temporada se estrena ahora pero ya la primera nos dejó sin aliento tal y como prometen hacer los nuevos episodios.

'Primal' es la unión imposible de dinosaurios y de los primeros homo sapiens. Un Tiranosaurio (Colmillo) es la montura (y mucho más) del protagonista de esta serie (Lanza). Y no hay nada más que decir al respecto porque no puede haber nada más molón que recorrer las llanuras de una prehistórica Tierra acompañando a Lanza y Colmillo. Pero es que hay mucho drama detrás porque los dos inician esta unión imposible tras ver como sus dos familias son asesinadas brutalmente. Los dos tienen que unir fuerzas para poder llegar a ver un nuevo amanecer. Pero cuidado que no hemos llegado al meollo. Lo que hace a 'Primal' tan absolutamente especial es su total ausencia de diálogos algo que Tartakovski utiliza con tremenda destreza para mostrar los pensamientos de Lanza, para dar pausa cuando se necesita y para desgarrarte con una acción absolutamente visceral cuando toca. 'Primal' es una joya que se suma a esas otras series de animación para adultos que se han convertido en indispensables para cualquier fan del género. Aquí os dejamos otros 5 magníficos ejemplos:

'BoJack Horseman'

¿Dónde verla?: Netflix

Es, sin discusión, la mejor serie de animación de este siglo. Se trata de la historia de BoJack, un caballo que fue la estrella de televisión de los 80 de una serie familiar, pero que ahora ha caído en desgracia, nadie le contrata y vive en su mansión de Beverly Hills sumido en una continua nube de depresión y borrachera. Sus primeras temporadas se caracterizan por tener grandes dosis de humor inteligente y, a veces, grosero, pero a medida que van discurriendo los episodios, la serie se torna en una radiografía de la depresión tan indispensable como brillante.

'Rick & Morty'

¿Dónde verla?: HBO Max

El abuelo más inteligente y trastornado del multiverso y su apocado nieto han alcanzado el equilibro perfecto entre las tramas exageradamente críticas, ácidas y absurdas y la obscenidad total. Es una serie que se olvida por completo de la lógica tradicional para dar vida a un universo tan caótico como lleno de vida. Y, lo mejor es que no se necesita ver en un orden concreto. 'Rick & Morty' juega constantemente con el concepto del multiverso. Sí, ese que ahora quiere poner de moda Marvel. Es raro que en algún episodio no usen la pistola de portales de Rick para aventurarse hacia un nuevo universo. Es por esto que los capítulos se pueden ver en el orden que sea. La trama original no necesita mucha explicación: un hombre y su nieto viajan por el universo buscando aventuras de todo tipo. Pero por lo que esta serie trasciende se resume en que, detrás de toda esta locura, importa la profundidad de sus personajes. Rick, por ejemplo, es el ser más inteligente del multiverso pero, a pesar de su múltiples conocimientos, vive sumido en una perpetua depresión que no le deja ser feliz. Como ejemplo de sacarse el sombrero, el episodio en el que Rick visita el planeta que se reserva para usar el retrete. Magistral.

'Love, Death + Robots'

¿Dónde verla?: Netflix

Es el paradigma de la animación 3D en su máxima expresión. Si queréis ver la más moderna tecnología al servicio de la ficción en serie, 'Love, Death + Robots' tiene todo lo que hace falta para comprobar hasta qué punto está llegando la animación digital en el terreno de contar historias. Historias cortas que no son ni mucho menos para los más peques de la casa. En sus 3 temporadas hay un total de 26 historias con duraciones que van de los 6 a los 17 minutos. Y todos contienen ciencia-ficción de la buena. Desde la distópica a la humanista. Son relatos que imaginan hacia dónde se dirige la humanidad cuando se da la mano con los avances tecnológicos más avanzados.

'Undone'

¿Dónde verla?: Amazon Prime Video

No podemos hablar de los mejores títulos de animación para adultos y dejar fuera a esta creación del padre 'BoJack Horseman'. Evidentemente, con semejante serión como carta de presentación, ya os imaginareis que 'Undone' es canela fina. Y, en efecto, lo es. Esta serie trata sobre una mujer de 28 años llamada Alma, que sufre un grave accidente automovilístico y que, a raíz de ahí, desarrolla la capacidad de manejar el espacio-tiempo y de comunicarse con su ya fallecido padre para averiguar por qué murió. Durante toda la ficción hay una tensión constante y palpable entre la imaginación y la realidad; entre la fantasía y lo tangible, es decir, lo que en realidad ocurre con Alma que nos ayuda a comprender y deducir que las heridas abiertas duelen y persisten en el pasado, en el presente y por supuesto, en el futuro. Y no es menos importante que esta serie nos propone tirar abajo los clichés de una enfermedad mental tan temida como lo es la esquizofrenia y al menos, hace un esfuerzo por abrir el espectro a otras muchas posibilidades alrededor a esta enfermedad. Y no podemos terminar de hablar de esta joya sin prestar atención a su animación. Una delicia fruto de la mezcla de la animación tradicional de toda la vida y la rotoscopia.

'Futurama'

¿Dónde verla?: Disney+

Sí, podíamos haber sido unos clásicos y hablar de LA SERIE de animación. La más longeva, la que ha marcado a varias generaciones, la que ha predicho una y mil veces la deriva tan absurda a la que se está encaminando el ser humano. Pero no, no vamos a ser tan previsibles. Vamos a hablar de su hermana pequeña. Porque si 'Los Simpson' se lleva la gloria, 'Futurama' no debería ser menos. Esta serie de Matt Groening, que nació a la sombra de los seres de cuatro dedos amarillos más famosos del planeta, llegó sin hacer mucho ruido y se fue también igual. Ha tenido una continuidad tan irregular como magistrales son sus personajes y sus tramas. De hecho, Disney+ volverá a estrenar nuevos episodios, previsiblemente, el año que viene. Si una serie a la que siempre parecen ponerle el último clavo en su ataúd logra volver de entre los muertos, será por algo. Y ese algo son unas tramas que no tienen que beber de nuestro presente para poder jugar con la imaginación y, de paso, subvertir todos los convencionalismos de nuestra sociedad y sobre todo, criticarla de una forma todavía más salvaje que Homer, Marge y compañía. 'Futurama' es una joya que nunca se ha valorado lo suficiente y que gana con cada visionado. Haced la prueba. Ayyyy... el perro de Fry. Si no habéis llorado a moco tendido con el final de ese capítulo, sois más robots que el propio Bender.