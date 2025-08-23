Afra Blanco expresa su "rabia" ante el incendio de Quiroga: "Los vecinos denunciaban que los montes no estaban cuidados"

La sindicalista, quien ha estado en la zona, ha expresado en laSexta Xplica que siente "mucha rabia" porque "los vecinos y los profesionales denunciaban semana tras semana que los montes no estaban siendo cuidados y que la maleza se comía las carreteras".

Afra Blanco ha expresado que siente "mucha rabia" ante los incendio que asola Quiroga, zona en la que ha estado, ya que "los profesionales y los vecinos y vecinas han denunciado en más de una ocasión que esos montes no estaban siendo cuidados, que la maleza se comía las carreteras y que faltaban profesionales".

Así, la sindicalista ha defendido que "los incendios no se apagan negando el cambio climático, ni mintiendo o ocultando, como ha pasado en Galicia, que se han ocultado 400 incendios, o teniendo a los profesionales y los recursos inmovilizados, o teniendo a los profesionales sin formación o la categoría reconocida, o a motobombas paradas, sino que se apagan con la prevención y la actuación durante el invierno para intentar minimizar los riesgos". "Tengo mucha rabia porque los vecinos lo sabían y lo denunciaban semana tras semana en los ayuntamientos", ha manifestado Blanco.