Un hombre destapa la infidelidad de su pareja en el 'baby shower' y ante los invitados: "Te debería de dar vergüenza"

En Aruser@s, muestran esta 'baby shower' celebrada en Bolivia que ha terminado en escándalo. Así ha revelado el marido la infidelidad de su pareja frente a todos los invitados.

Lo que debía ser una celebración íntima y emotiva para revelar el sexo del bebé terminó convirtiéndose en una escena digna de un culebrón televisivo. En Bolivia, una 'baby shower' tomó un giro totalmente inesperado cuando el futuro padre decidió destapar, ante todos los invitados, una supuesta infidelidad por parte de su pareja.

Con las pruebas en la mano y visiblemente afectado, el hombre interrumpió la fiesta para revelar que el bebé que esperaban no era suyo. "En este papel pone que me estás engañando. No sé cómo tienes la cara de preguntarme qué ha pasado. ¿Sabes qué va a pasar? Que no me voy a quedar, me voy a ir, porque yo merezco algo mejor", expuso el hombre. "Y ojalá, el que se que lo hizo, se haga responsable. Te debería de dar vergüenza, ningún hombre merece algo así", remató.

Antes de marcharse, dejó una última frase cargada de reproche: "Quédate con este papel, para que te acuerdes toda la vida de que perdiste a un gran hombre".

Desde el plató de Aruser@s, se quedan 'a cuadros' tras ver el vídeo viral. "Sangre fría", comentaron varios colaboradores, impresionados por la frialdad con la que el hombre esperó hasta el momento más simbólico de la celebración para exponer la traición. "Estás humillándola delante de toda la gente, que ni le va ni le viene", opinó Óscar Broc. Por su parte, María Moya añadió: "Y sangre fría de ella también, ¿no? Que le va a encasquetar el hijo de otro chico".