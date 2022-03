Jeff Bezos creó Amazon como una plataforma para vender libros. Pero la ambición y la escala ha superado cualquier expectativa que su creador pudiese tener. Hasta la más loca. A raíz de que el gigante fue creciendo empezó a abarcar más y más. Llegó un punto en el que Bezos se fijó en el pastel del streaming. Y no se lo pensó dos meses. El futuro pasaba por entrar en el mercado audiovisual. En 2011 nació el germen de lo que hoy conocemos como Amazon Prime Video, la plataforma de contenidos audiovisuales que viene incluida sin coste adicional dentro de la suscripción Prime. Desde ese año, no ha dejado de crecer hasta el punto de crear su propia productora, Amazon Studios, donde se albergan todas las series propias de la compañía enmarcadas dentro de la denominación Amazon Originals. De entre ellas hay auténticas indispensables como 'The Marvelous Ms. Maisel', 'Fleabag' o 'The Boys'. Os dejamos aquí sus 30 series más destacadas...

'Fleabag'

Temporadas: 2

Seguramente sea una de las series más vistas y más famosas de la plataforma. Esta comedia deslenguada, ácida y tremendamente divertida fue la confirmación de Phoebe Waller-Bridge como una estrella ya no solo desde el punto de vista interpretativo, sino también desde el punto de vista del guion. Los pequeños dramas diarios de una treintañera británica nos van atrapando mientras ella, rompiendo la cuarta pared, nos va haciendo partícipes de ellos sin perder nunca un cinismo y una ironía sin filtro. Una crisis existencial que tiene un origen y que iremos descubriendo a lo largo de los episodios.

'The Marvelous Ms. Maisel'

Temporadas: 4

Esta es una de las series más premiadas y más seguidas de la plataforma. La historia nos lleva a finales de la década de los 50 donde una ama de casa judía se da cuenta de que tiene un talento innato para la comedia y para el monólogo. Entonces su vida da un giro radical. En un mundo como el de entonces en el que el papel de la mujer estaba relegado a hacer las tareas de la casa, Miriam Maisel (Rachel Brosnahan) se erige como un ejemplo de fuerza e independencia para superar los obstáculos de una sociedad que no entendía por qué una mujer se subía a un escenario para hacer reír a los demás. La serie ha cosechado numerosos elogios desde su estreno tanto por su espléndida ambientación como por su interpretación. Sus actores principales han sido premiados con el Emmy y el Globo de Oro.

'The Boys'

Temporadas: 2

Los superhéroes de 'The Boys' ni son altruistas, ni son generosos, ni quieren salvar el mundo. Quieren salvarse, lo primero, a sí mismos y de paso ganar mucho dinero por el camino. Muchos de ellos son herramientas de marketing para una megacorporación que es, casi, el principal villano de la función. Contra ellos existe una fuerza de choque clandestina. Son los "chicos" que dan nombre a la ficción. Cinco balas perdidas que tienen muchas cuentas pendientes con los "superhéroes" y que harán todo lo posible para desenmascararos ante la población y revelar lo que son de verdad: unos psicópatas en el mejor de los casos. Sexo explícito, violencia, sangre a borbotones, humor negro... 'The Boys' no es una serie amable pero es uno de los mayores éxitos de Amazon. Está basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson que son, si cabe, todavía más bestias que la propia serie.

'The Underground Railroad'

Temporadas: 1

Esta es de la series que aportan prestigio a la plataforma. Ubicada justo antes de la Guerra de Secesión estadounidense, 'The Underground Railroad' nos enseña la historia de Cora, una esclava desesperada por alcanzar la libertad en el sur de Estados Unidos. Para lograrla se embarca en un viaje provocado por un rumor. Existe una red de túneles subterráneos a lo largo de todo el país que sirven para que los oprimidos y los esclavos puedan huir. El viaje no va a ser fácil y Cora acabará descubriendo lo hostil y violento que puede llegar a ser el ser humano. Este proyecto es el primero desarrollado para televisión por el director Barry Jenkins (el ganador del Oscar en 2016 por 'Moonlight').

'Transparent'

Temporadas: 5

Fue la serie insignia de la plataforma hasta que su protagonista, Jeffrey Tambor, fue acusado de acoso sexual y despedido de la serie. Aquello ocurrió en 2017 y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella. Es casi imposible reflotar una ficción que giraba en torno al personaje que interpretaba (de forma magistral) Tambor. Mort Pfefferman un padre de familia que encara la jubilación le confiesa a su familia su verdadera identidad sexual que lleva ocultando muchos años. A partir de ahí la serie, con una exquisita mezcla de humor y drama, se centra en cómo la familia de Mort acepta la verdad sobre su padre y cómo acaba influyendo en ellos. Ese acto de valentía les impulsa a encontrar su verdadero lugar en el mundo.

'The Wilds'

Temporadas: 1

A punto de que nos llegue su 2ª temporada, esta serie es una mezcla entre 'Perdidos' y 'Gran Hermano'. Un grupo de adolescentes acaba naufragando en un isla donde tendrán que sobrevivir a toda costa y ver de qué forma pueden pedir ayuda para ser rescatadas. Pero, sin que ellas lo sepan, están siendo constantemente vigiladas. Cada capítulo mezcla esta odisea de supervivencia con las historias personales de cada una. Lo que subyace detrás de todo esto es mucho más incómodo y turbio de lo que parece en primera instancia. Gracias a esta mezcla tan sugerente que engancha desde el primer minuto, 'The Wilds' se ha convertido, por derecho propio, en una de las series más exitosas de la pasada temporada.

'Cruel Summer'

Temporadas: 1

Esta es una de esas series que llega casi sin hacer ruido y se convierte en una de las sensaciones de la temporada. Coincidiendo con su título, 'Cruel Summer' aterrizó en Prime Video el verano del 2021. Su historia enganchó a propios y extraños desde el primer episodios tanto por el interés de su trama como por la forma de contarla. Tres partes de la misma historia, separadas en años consecutivos y situadas en la década de 1980. Un crimen, una presunta culpable y una presunta inocente. Nada ni nadie son lo que parecen. De hecho, los giros y las revelaciones se van sucediendo hasta la última escena de la serie.

'La Rueda del Tiempo'

Temporadas: 1

Toda plataforma quiere tener en su catálogo esa serie de fantasía que atraiga a millones de usuarios a ella. Amazon Prime Video tiene en el horizonte su principal reclamo y una de las series más esperadas de la década. La nueva adaptación del universo de El Señor de los Anillos. 'Los anillos de poder' llegará a finales de este año pero, hasta que ese día llegue, tenemos esta serie. Un buen ejemplo de esa serie de fantasía que engancha y además, en nuestro país, con un reclamo adicional: Álvaro Morte, El Profesor de 'La Casa de Papel' es uno de los villanos principales de la serie. La historia gira en torno a los libros escritos en su día por Robert Jordan. Seguimos los pasos de Moraine, una integrante del grupo de mujeres capaz de encauzar el Poder Único, la magia de este universo. Su camino le lleva hasta el remoto pueblo de Dos Ríos, donde nunca pasa nada. Pero allí conoce al que podría ser el profetizado Dragón Renacido, un hombre capaz de canalizar la magia (que está maldita para el género masculino), el héroe que salvará al mundo de la oscuridad… o la destruirá.

'The Expanse'

Temporadas: 6

El gran exponente de la ciencia-ficción de la plataforma. El caso de esta serie es muy curioso porque pertenecía al canal SyFy y tras su 3ª temporada decidieron cancelarla. Sus fans montaron en cólera y sus protestas en redes sociales fueron muy sonadas. Amazon, que entonces estaba buscando ficciones para engordar su catálogo pasaba por allí y se dio cuenta del potencial de esta serie. La compraron y desde entonces han estrenado otras tres temporadas más. Con la sexta dieron carpetazo a la serie. 'The Expanse' nos lleva aun futuro lejano en el que el Sistema Solar ha sido colonizado pero ni reina la felicidad ni el bienestar. Tras la desaparición de una chica, un investigador de Marte descubrirá una conspiración interplanetaria en la que la paz entre el planeta rojo y la Tierra se va a ver seriamente amenazada poniendo en peligro la seguridad de todos. Esta historia es una adaptación de las novelas escritas por Daniel Abraham y Ty Franck, que firmaron bajo el seudónimo James S.A. Corey. Este título es una de las grandes series de ciencia-ficción seria de los últimos años.

'Mozart in the Jungle'

Temporadas: 4

Otra de las primeras series que llegó al catálogo de la plataforma y toda una sorpresa. En ella, se nos contaba cómo era el día a día de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. A ella llega una nueva integrante que toca el oboe y que tendrá que hacer frente a los recelos de la persona a la que viene a sustituir y también a un nuevo director de orquesta tan genial y excéntrico como magnético. Lo mejor de todo es que lejos de la seriedad y el clasicismo que destilan las bandas de este tipo, la serie es una comedia muy divertida en la que se muestra que son personas de lo más normal, que se emborrachan, disfrutan del sexo y se tiran los trastos a la cabeza mientras disfrutan de una profesión tremendamente exigente.

'A Very English Scandal'

Temporadas: Miniserie

Basada en hechos reales, esta miniserie nos trae la historia de Jeremy Thorpe (Hugh Grant), miembro del parlamento británico y figura ascendente dentro del partido liberal en la década de 1960 que conoce casualmente a un joven llamado Norman Scott (Ben Whishaw). El flechazo es prácticamente instantáneo, pero como por aquel entonces la homosexualidad era considerada un delito, Thorpe decide "esconderle". Es decir, le da un trabajo y le pone un piso donde establecer su nidito de amor. Durante varios años de relación todo funciona, pero el progreso de Thorpe en el partido y sus aspiraciones precisan de un cambio y de no dejar ningún cabo suelto. Scott es ese cabo. Así que le abandona dejándole con el corazón destrozado y sumido en la más absoluta pobreza.

'The Man in the High Castle'

Temporadas: 4

¿Qué hubiera pasado si las potencias del Eje hubiesen ganado la 2ª Guerra Mundial? Es la premisa bajo la que se nos presenta esta serie. Con los nazis dominando el tercio oriental de Estados Unidos, Japón el tercio occidental y un territorio en el centro con unos cuantos estados autónomos donde prima lo salvaje y la ley del más fuerte. Dentro de este panorama aparece Joe Blake, un luchador de la resistencia que pretende enviar un misterioso cargamento hacia la zona neutral de Colorado. Mientras, en la San Francisco japonesa Juliana Crane recibe de su hermana unas grabaciones donde se muestra la realidad alternativa, nuestra realidad actual, donde fueron los aliados los que salieron victoriosos del conflicto.

'Nine Perfect Strangers'

Temporadas: Miniserie

La clínica de Masha (Nicole Kidman) se llama Tranquillum y sirve para que los millonarios acudan a ella y se dejen la pasta a cambio de recibir una terapia nada convencional que purgará su estrés, sus temores, sus nudos y sus debilidades. Pero lejos de ser una clínica tranquila, los nueve pacientes que coinciden en ella tendrán que lidiar con unas personalidades y unas terapias que van más allá de lo seguro. De hecho, las prácticas de Masha y los caracteres tan extremos de estos 9 pacientes pondrán en jaque a toda la clínica, incluidos a ellos mismos. Fue una de las series más esperadas del año pasado por su espectacular casting pero, aunque sigue mereciendo mucho la pena, la serie concluye con un último episodio que no supo estar a la altura.

'Homecoming'

Temporadas: 2

En este thriller psicológico nos trasladamos a la consulta de Heidi Bergman (Julia Roberts) en la que trabaja como asistente social para favorecer la transición a la vida civil de los soldados que han intervenido en una guerra y que han acabado desarrollando estrés postraumático. Este fue el primer papel de Julia Roberts para televisión. La serie destaca trazar su historia en dos líneas temporales que sumergen al espectador en un laberinto en el que tendrán que ir recomponiendo las piezas de esta historia que no es otra cosa que un viaje por la mente humana.

'American Gods'

Temporadas: 3

Es una de esas series que tenían la vitola de ser un pelotazo pero que se quedaron un poco a medias. Pero no por ello es menos recomendable. Hablamos de una ficción que adapta una de las novelas gráficas más estimulantes de Neil Gaiman. La historia de 'American Gods' y su factura son muy interesantes. Seguimos los pasos de Shadow Moon un exconvicto que descubre que los dioses viven entre los humanos y que es testigo del comienzo de una guerra sin cuartel entre varias de esas deidades. De hecho, la serie arranca con él convirtiéndose en el guardaespaldas de uno de ellos.

'Invencible'

Temporadas: 1

Serie de animación con temática superheroica que adapta el cómic del mismo nombre de Robert Kirkman (responsable también de 'The Walking Dead'). Estamos hablando de una de las mejores series de superhéroes de los últimos tiempos. El ser de animación le da pie para no contenerse y entregarnos una ficción absolutamente salvaje en el que la violencia explícita y la sangre salpican la pantalla. Pero no es gratuita. La historia que hay detrás le da buen giro de tuerca a esa historia mil veces contada de orígenes en las que un adolescente descubre sus poderes. ¿Qué pasaría si tu padre fuese una especie de Superman? Y todavía hay más... ¿Qué pasaría si ese Superman no tuviese buenas intenciones?

'The Bold Type'

Temporadas: 5

Fue una de las series revelación de la temporada cuando se estrenó en 2017. La visión de sus 3 protagonistas como mujeres independientes, fuertes y empoderadas que no se arrugan ante nada y ante nadie caló muy hondo en la audiencia. Estas 3 mujeres son Jane, Kat y Sutton, tres grandes amigas que comparten su pasión por la moda y que acaban trabajando en una de las revistas de más prestigiosas del sector: Scarlet. La serie sigue sus pasos tanto en lo profesional como en lo personal y se inspira en la historia de Joanna Coles, cuya experiencia al mando de Cosmopolitan inspiró la creación de esta ficción.

'Undone'

Temporadas: 1

Alma sufre un fatídico accidente de coche aunque logra sobrevivir. Entonces descubre que ha adquirido la capacidad para controlar el tiempo. Con ella tratará de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y, de paso, solucionar sus propios problemas que son unos cuantos. Al margen de la historia que de por sí es bastante fantástica y engancha, la serie se caracteriza por haber sido realizada con una técnica de animación muy resultona que le otorga a 'Undone' una factura impresionante. Los personajes que nos guían a través de la historia están basados en actores reales que resultan muy reconocibles como por ejemplo Bob Odenkirk ('Better Call Saul').

'Historias para no dormir'

Temporadas: 1

Serie antológica que quiere rendir tributo a la serie original dirigida en su día por Narciso Ibáñez Serrador que cautivó e inquietó a partes iguales a la audiencia de finales de la década de 1960 en nuestro país. Son cuatro historias dirigidas y protagonizadas por nombres importantes nuestro celuloide. Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz dirigen "La broma", "El doble", "Freddy" y "El asfalto" respectivamente. De entre el elenco tenemos nombres tan importantes como Eduard Fernández, Vicky Luengo, Miki Esparbé o Dani Rovira.

'Them'

Temporadas: 1

Una familia afroamericana de la década de 1950 se muda a un barrio tranquilo e ideal de las afueras de Los Ángeles. Todos sus vecinos son de raza blanca aunque eso no parece ningún problema al principio. Rápidamente la situación cambia y su casa se convierte en el centro de una serie de sucesos paranormales que amenazan la vida de esta familia. Evidentemente todas estas fuerzas malévolas que les acechan son una metáfora del racismo que imperaba en los Estados Unidos durante aquella época. Jordan Peele, su creador utiliza el terror como vehículo para contarnos los males que atenazan a la humanidad. Uno de ellos es el racismo, una lacra que está lejos de erradicarse.

'Crisis en seis escenas'

Temporadas: Miniserie

Por y para fans de Woody Allen. De hecho fue uno de los primeros títulos originales de la plataforma y uno de los más sorprendentes porque venía a subrayar la importancia que empezaba a tener la ficción en serie. Uno de los grandes de Hollywood, de los inconformistas y díscolos con la Academia se pasaba a la pequeña pantalla. Era la primera (y de momento única) vez que lo hacía y además involucrándose del todo en el proyecto. Se encargó de escribir, dirigir y protagonizar los seis episodios de media hora de duración. Su historia es la de una comedia ambientada en los turbulentos años 60 en los Estados Unidos, y centrada en una familia de los suburbios de clase media cuya vida se ve revolucionada con la llegada de un invitado.

'Good Omens'

Temporadas: 1

El mundo está al borde de la extinción. La llegada del anticristo presagia el final de todo lo que conocemos pero hay dos seres que no están dispuestos a que eso ocurra. Michael Sheen y David Tennant son ese dúo improbable que hace que te enganches a ver un episodio tras otro. Sheen es el ángel, Tennant el demonio y, los dos, están convencidos en hacer lo que haga falta para salvar el mundo. Aunque claro, sus métodos para conseguirlo son muy distintos. Estamos ante otra adaptación de una novela gráfica de Neil Gaiman. Su primera temporada fue tan bien acogida que ya están preparando la segunda.

'Goliath'

Temporadas: 4

Es la lucha del pequeño contra el grande. De David contra el Goliat del título. En 'Goliath', Billy Bob Thornton es un abogado caído en desgracia que se pasa más tiempo apoyado en la barra de un bar que andando. Pero su apatía y su hastío cambian cuando ve la oportunidad de demandar a 'Cooperman & Bride', el gigante bufete de abogados que él ayudo a crear y que le despidió. Es entonces cuando se tira a por todas para luchar en esta lucha tan desigual.

'Operación Marea Negra'

Temporadas: 1

Nando (Álex González) es un boxeador gallego que se siente atrapado aceptando trabajos mal remunerados y ayudando a su abuelo con la pesca. Su sueño es convertirse en boxeador pero para ello tiene que invertir un dinero que no tiene. Sin muchas más opciones, un día, su prima le propone un modo de conseguir dinero fácil aunque nada legal: utilizar sus conocimientos de navegación para transportar droga. Le empieza a ir tan bien que hasta se olvida por completo del boxeo. Pero un día uno de sus negocios le sale mal y la única forma de se pagar la deuda contraída es la de traslada tres toneladas de cocaína desde las costas de Brasil cruzando el Atlántico. La única forma de hacerlo es usando un narcosubmarino. Lo más loco de todo esto es que esta historia tan pasada de rosca fue totalmente real. Daniel Calparsoro, el director de esta coproducción española y portuguesa, leyó el caso en la prensa y quedó prendado de ella. Ahora nos trae esta ficción en forma de thriller claustrofóbico que ya ha anunciado su renovación de cara a una segunda temporada.

'Hanna'

Temporadas: 3

Remake de la película del mismo nombre estrenada en 2011. Por si no os suena, la historia sigue a Hanna (Esme Creed-Miles), la hija de un exagente de la CIA (Joel Kinnaman) que ha sido entrenada e instruida por él desde bien pequeña convirtiéndola en una asesina implacable y perfecta con el fin de que pueda protegerse a sí misma. Pero con la llegada de la pubertad, la joven Hanna empezará a sentir unos deseos irrefrenables de salir de los parajes en los que ha vivido aislada todos estos años y alcanzar una libertad tan ansiada como peligrosa. Hay mucha gente que está deseando darle caza.

'I Love Dick'

Temporadas: 1

Es la historia de una obsesión. La que tiene su Chris (Kathryn Hahn) con Dick (Kevin Bacon) un artista que se las da de tipo duro y de macho y que se convertirá en el objeto de las fantasías sexuales de nuestra protagonista. Ella empezará a plasmar sus sentimientos en unas cartas que pondrán su previsible rutina patas arriba. Esta ficción está ideada en gran parte por Jill Soloway, uno de los responsables de dos auténticas catedrales como son 'A dos metros bajo tierra' y 'Transparent'. 'I Love Dick' también se caracteriza por enfocar la historia desde una perspectiva atrevida que se olvida por completo del pudo, dejando patente que el deseo sexual no es solo cosa de hombres. Mención aparte al juego de palabras de su titulo. Dick es el nombre del personaje de Kevin Bacon pero también es término coloquial por el que en inglés se conoce al pene.

'Upload'

Temporadas: 2

¿Hay vida después de la muerte? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Pero, ¿qué pasaría si al morir una empresa pudiese descargar tu "yo" digital a una nube donde tu conciencia seguiría existiendo después de muerto? Esta es la loca premisa de esta serie. A partir de ahí, tenemos una mezcla de sátira y comedia de carácter burlón en el que podemos imaginarnos cómo sería vivir para siempre. Uno de los creadores de esta serie fue director en 'The Office' así que esa vena burlona ya sabemos de dónde viene. La mezcla de este sentido del humor junto a la distopía ultra tecnológica a lo 'Black Mirror' nos da como resultado una serie que, solo por lo curiosa que resulta, merece darle una oportunidad.

'Reacher'

Temporadas: 1

Jack Reacher es un personaje sacado de la imaginación de Lee Child, un periodista británico que se reconvirtió a escritor. Reacher es un exmiembro del ejército de Estados Unidos. Durante su carrera militar fue un investigador pero un hecho que no os vamos a desvelar le hizo dejarlo todo y vivir como un nómada. Un nómada de buen corazón y músculos de acero que presta su ayuda cuando hay algún crimen o injusticia que descubrir. El nombre de Jack Reacher seguro que os suena del cine. Tom Cruise ya interpretó al personaje en dos ocasiones pero los fans de las novelas siempre creyeron que el actor no daba la talla. Ahora, el personaje ha llegado a Amazon Prime Video metido en la piel de un actor (Alan Richtson) que, a pesar de tampoco llenar el 1,95 metros y los 113 kilos del personaje, sí se acerca mucho más a lo que los lectores de las novelas tenían en mente. La serie adapta el primer libro de la saga, Zona Peligrosa, un thriller en el que Reacher tiene que demostrar su inocencia cuando le acusan del primer asesinato en dos décadas que ha ocurrido en un pueblo que tiene mucho que esconder.

'Star Trek: Picard'

Temporadas: 2

Series de Star Trek ya ha habido unas cuantas pero personajes tan queridos como Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), muy pocos. El excapitán de la U. S. S. Enterprise protagoniza ahora, casi dos décadas después de hacerlo por última vez, su propia serie. Es una ficción cuyo tono casa totalmente con el del personaje. Picard vive sus últimos días retirado tranquilamente en una finca de la campiña francesa donde produce vino. Pero ese retiro que vive solo nos dura 10 minutos porque una misteriosa mujer se cruza en su camino destapando varios secretos de su pasado que él creía enterrados. Picard, a sus 80 años, tiene que volver a la acción. Star Trek: Picard nos devuelve la dosis justa de nostalgia pero es muy accesible para los que se acercan al personaje por primera vez. Un caramelo para los amantes de la ciencia-ficción.

'El Cid'

Temporadas: 2

Esta es una de las representantes de la ficción patria original estrenadas por la plataforma. El presupuesto y la ambición para contar la historia de Rodrigo Díaz de Vivar fueron grandes. La cara visible del proyecto es Jaime Lorente ('La Casa de Papel') pero el resto del reparto no desmerece en absoluto: Carlos Bardem, Elia Galera, Juan Echanove, Ginés García Millán... entre muchos otros. La historia, como os imaginaréis ya, es la de 'Ruy'. Arranca en el siglo XI, desde que era niño hasta que se convirtió en un héroe de guerra, mientras intenta encontrar su lugar dentro de una sociedad donde las intrigas de la Corona de León intentan controlarlo. El Cid es un héroe por todos conocido pero también uno de los personajes más misteriosos y complejos de la historia de España. Una historia de aventuras, amor, intriga, traición y lucha entre quienes ostentan el poder y quienes poseen la auténtica autoridad.