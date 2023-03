La del rock & roll es una historia contada mil veces y que nunca cansa porque siempre se encuentran nuevos prismas para que los amantes de ese sueño de éxito, sexo, drogas, juventud eterna, salto al vacío y precipitación a los infiernos siga inspirando una vez más. Las plataformas no son ajenas a ello y las estrellas del rock, en el sentido más amplio del término, han recibido su atención. Desde revisiones de la industria discográfica como la malograda 'Vinyl' a la súper reciente 'Todos quieren a Daisy Jones, son muchos los ejemplos que lo demuestran. Y entre todos los títulos que alimentan la inagotable historia de esta cultura popular que da más ganas de descorchar un tercio que de preparar palomitas, hemos seleccionado algunas para vosotros. Si os estáis preguntando qué pintan Luis Miguel y Miguel Bosé referenciados en el titular, preparad guitarras y amplificadores y seguid leyendo para descubrirlo.

'Todos quieren a Daisy Jones' - Prime Vídeo - 2023

Esta serie es la adaptación del súper ventas de Taylor Jenkins Reid sobre una banda de rock que nunca existió pero en la que podríamos ver el claro reflejo de muchas que sí lo hicieron. De hecho, la autora dijo haberse inspirado en Stevie Nicks y Lindsey Buckingham de la banda británica Fleetwood Mac. En 'Todos quieren a Daisy Jones' encontraremos la apasionante historia de una banda que logra el éxito internacional con su primera canción y empieza a vivir el sueño de lanzarse a la carretera con legiones de nuevos fans esperando en cada punto de destino.

Sus directos son brutales y la química entre Daisy, la nueva integrante, y Billy Dunne, uno de los hermanos que lideran al grupo, es evidente. Los egos entre los miembros de la banda, las inseguridades de la novia de Billy y las dificultades de una industria convulsa les hace descarrilar antes de lo esperado. Años después cuenta lo que ocurrió a una periodista y así surge el falso documental que estructura la serie y la novela.

'Pistol' - Disney Plus - 2022

¡What a story! Cuando los Sex Pistols triunfaron a mediados de los setenta en Reino Unido, el punk empezó a expandirse por el planeta de forma imparable llegando, con el tiempo, a cada rincón. Las bandas que en la década anterior habían arrasado, desde The Beatles a los Pink Floyd, empezaron a tener motivos para sentirse acomplejados. Y es que la floritura desaparecía de la escena dando lugar a un nueva cultura con una estética agresiva y una clara vocación de barrer lo anterior sin pedir permiso ni pedir perdón.

Aunque el exceso llevado al extremo del extremo del exceso hasta límites casi absurdos acabó pronto con los líderes de la banda, su incuestionable legado lo cambió todo hasta nuestros días. ¿Cómo se aproxima 'Pistol' a todo esto? Pues, para empezar, sus actores han interpretado las performances de la banda cantando ellos mismos las canciones y enfrentándose a un público real. Si lo de los Sex Pistols iba de actitud y de que cualquiera podía podía subir al escenario si tenía algo que cantar, gritar o expresar, parece un acierto que lo hayan hecho así.

'Supreme NTM' - Netflix - 2022

Para los amantes del hip-hop está esta serie que Netflix presenta con una breve sentencia que conecta dos mundos. El de los orígenes en las barriadas y el de los escenarios de las salas de música en directo más potentes de París. 'Suprême NTM' sigue a dos adolescentes que apuestan por un género que todavía tienen que implosionar en la capital francesa y que lo hace en el mismo momento en el que ellos encuentran su lugar en la escena.

Esta serie es por lo tanto el retrato de un momento temporal que nos llevará desde la cultura urbana, los conflictos raciales y las drogas hasta una revolución musical y tecnológica que marcará a la juventud de la década de los 80. Desde la heroína al LSD y desde San Francisco a Europa, los graffitis, los DJs, el scratching y el breakdance irán extendiendo su influencia llegando también a estas poblaciones de los suburbios parisinos que buscan su propia integración señalando las fricciones con una sociedad que, desde las calles hasta sus propios hogares, parece empeñada en arrinconarlos.

'We are lady parts' - Filmin - 2021

'I'm gonna kill my sister' es uno de los primeros himnos punk que escuchamos en la serie 'We are Lady Parts' disponible ya en Filmin. A la letra "voy a matar a mi hermana porque me ha robado el eyeliner. Es un asesinato de honor", le sigue 'Voldemort bajo mi turbante' y otros hits de la iniciática banda punk. Detrás de toda su transgresión, enfado y lucha feminista hay unos personajes adorables que son inconformistas como sus letras y que no encajan con ningún estereotipo. A pesar de tener carácter y auténticos temazos, sienten que a la banda le falta algo, además de público y fans. Bueno, en realidad, eso lo piensa Saira, la cantante, guitarrista y líder de las Lady Parts, cuya vida gira en torno a la banda, incluso mientras trabaja en la carnicería de su tío.

Su objetivo es presentarse a un concurso de bandas, pero para eso cree que necesitan una guitarrista principal y convence a las demás para buscarla. Saira encontrará lo que busca en Amina, una aplicada estudiante de Microbiología, excelente guitarrista y una romántica empedernida que sueña con un marido y una vida tradicional. El pequeño inconveniente es que padece miedo escénico desde pequeña y cuando está en el escenario frente al público no puede reprimir el vómito. Aún así, Saira está convencida que bajo los tonos pastel que viste se esconde una auténtica alma punk.

'Little voice' - Apple TV+ - 2020

¿Es más duro recorrer las calles de Nueva York o los caminos interiores que nos ponen frente a frente contra nuestros propios miedos? Con frecuencia, en la vida el fracaso viene de la mano del miedo a fracasar y eso puede sumirnos en las tinieblas de no haber intentado jamás cumplir nuestros sueños. Pero es que saltar al vacío de las ilusiones puede terminar también con el estrepitoso golpe que hará rebotar nuestros cuerpos contra el duro asfalto de una realidad que, quizá, no era como habíamos imaginado. Por eso el coraje debe ir siempre acompañado de la constancia y el talento de la inteligencia si lo que queremos es llegar a la cima de nuestras aspiraciones sin dejar de disfrutar del camino en la medida en que la vida nos lo permita.

'Little Voice', creada por Jessie Nelson y producida por Abrams, es la búsqueda de la joven y talentosa Bess King hacia el duro oficio de cantante para el que deberá encontrar una voz propia y genuina que tenga algo que aportar. Esa ciudad de Nueva York, dispuesta a veces a auparte y casi siempre a sacudirte de la forma que solo las grandes urbes pueden hacerlo, Bess lidiará con sus problemas sentimentales mientras trata de conquistar a un público que esté dispuesta a escucharla.

'45 Revoluciones' - ATRESplayer Premium - 2018

Futura es el nuevo sello de un mastodonte discográfico al que un joven emprendedor ha convencido de que debe dedicar esfuerzos a la música moderna si quiere seguir siendo competitiva. Ese joven se llama Guillermo Rojas y lo interpreta el actor gallego Iván Marcos. Para lograr sus objetivos necesita crear un artista de éxito y cree encontrarlo cuando, en un concierto en el Circo Price ve a Roberto, el personaje de Carlos Cuevas, en acción. Una fotógrafa de directos y una joven secretaria que sabe más de música de lo que nadie espera serán los personajes que a su alrededor permitan hacer el retrato de una industria anquilosada que busca abrirse hueco en la España de los 60.

Los grises esperan a la salida de cada concierto para disolver a vagos y maleantes mientras la juventud trata de catalizar las influencias que, a cuentagotas, llegan de fuera. Madrid será un escenario imprescindible al que se le dará mucho protagonismo. El mismo que tienen las canciones a las que el propio Cuevas pone voz y las bandas que servirán para dar un contexto específico a una ficción que trata de aproximarse todo lo posible a la realidad que describe trayendo al presente, a través de adaptaciones musicales, un tiempo ya pasado.

'The get down' - Netflix - 2016

Nos alejamos de una figura concreta para centrarnos en una escena, la de la música disco, el R&B y el hip-hop con destellos de punk que surgió en el mítico barrio neoyorquino del Bronx en la década de los 70, para acabar transformando el mundo. Para escenificarlo, 'The get down' utiliza a un grupo de adolescentes de clase trabajadora que persiguen el éxito en estos géneros recién surgidos. La música será para ellos una forma de derribar barreras y luchar contra un sistema que los ha relegado al peldaño más bajo de la sociedad que les rodea.

Como es de esperar, todo su mundo va acompañado de una revolución estética con una fuerte impronta racial y una forma de expresarse que supera la propia música impregnando sus calles de grafitis e imprimiendo a su forma de cantar, bailar y hasta caminar de un nuevo estilo que resulta tan inspirador como vanguardista. El peso lo llevarán dos personajes centrales, que son Ezekiel y Mylene Cruz. Ella es una cantante con voz privilegiada a la que interpreta Jerizen Guardiola y él, defendido por Justice Smith, es un joven audaz que está determinado a hacer historia en la música.

'Vinyl' - HBO Max - 2016

Vamos a incluir en una lista de series musicales una que ya no podéis ver. ¿Mola Vinyl tanto para justificar esta osadía? Pues sí, mola eso y más. Pero quien no la haya visto deberá buscarse la vida para encontrarla después de que HBO Max, tras la fusión WarnerMedia con Discovery, la retirara de su catálogo junto a otro medio centenar de títulos. Menudo final para una serie producida por Mick Jagger y con un piloto dirigido por Martin Scorsese. Después de una arrolladora primera temporada en la que nos enamoramos del gran Richie Finestra, interpretado por Bobby Cannavale, nos dejó noqueados la noticia de su no renovación.

Con una espectacular Olivia Wilde haciendo de su mujer, aquel carismático presidente de una compañía discográfica trataba de salvar su sello de la quiebra y la absorción con el fichaje de algún bombazo musical. La cosa no estaba fácil por lo de siempre, el cambiante contexto tenía a los ejecutivos desorientados porque el punk, el hip-hop y la música disco venían a cambiarlo todo. Pero el olfato de Finestra no estaba agotado y, metido en el papel de cazatalentos dispuesto a todo para dar con su presa, se lanza a las calles con la actitud de un rock star a caballo entre la perspicacia comercial y la autodestrucción.

Estética brutal, no solo en la ropa, es que cada lámpara, alfombra, cortina, coche, traje es una auténtica locura. Pero esta serie, que podría parecer predestinada a poner ella sola una década de moda, acabó en el cajón del olvido. Que si ya existía Mad Men, que si la temporada de desinfla con respecto al piloto, bla, bla, bla. Vinyl es brutal y merece resucitar. Además, la música es súper protagonista. Desde los Led Zeppelin a Bob Marley, al que veremos actuar en un club en el que el propio John Lennon está entre el público, todas las bandas son retratadas de forma espectacular. También la incipiente agrupación a la que el propio Richie quiere lanzar y que cuenta con el atrayente James Jagger, hijo del líder de los Stones, haciendo de punk drogadicto. En fin, ingredientes para triunfar no le faltaban a Vinyl, ojalá la historia acabe haciéndoles justicia.

'Treme' - HBO Max - 2010

Una ciudad en la que las calles y los escenarios acaben convertidos en una misma cosa por la ebullición aplastante de un movimiento musical capaz de transformar la urbe en mito. Habitantes sumidos al unísono en la precariedad de una vida sin oportunidades y el privilegio de ser testigos, y protagonistas al mismo de tiempo, de una revolución capaz de dejar su impronta en cualquier historia rigurosa que alguna vez pudiera llegar a escribirse sobre lo que fueron los seres humanos y cómo la música los transformaba. Estamos hablando de New Orleans y una catástrofe climática podría haber barrido tanta magia para siempre.

Del titánico esfuerzo para resucitar después de los devastadores efectos del huracán Katrina de 2005, es de lo que va precisamente Trême, que cuenta el esfuerzo titánico de sus ciudadanos por reconstruir su vidas. De entre los escombros, los lodazales, y las ruinas surgirá la fuerza redentora de un grupo de personas que tratarán de lanzar mensajes de esperanza con la herramienta más poderosa que tienen a su alcance, que no es otra que la música.

¿Y qué pasa con 'Bosé' y 'Luis Miguel'?

En este punto convienen que nos paremos para recordar que el rock and roll, entendido como actitud, es mucho más amplio de lo que parece. A pocos sorprende que entre una selección de artistas con vidas interesantes dentro de la música se engloben estilos como el jazz, el blues o el pop. Historias como las del trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker, con sus enganches a la heroína y sus devaneos por los ambientes más barriobajeros les han otorgado el derecho a ser considerados tan salvajes como el más estrella de los componentes de una banda de rock.

Ya no hablemos del flamenco, una buena juerga para ellos y los rockeros solo se difiere en que unos escupen riffs en cuatro por cuatro y los otros amalgamas de compases por bulerías, soleá, alegrías y seguiriyas. Pero las vidas detrás de algunos artistas, salvo las particulares connotaciones de la diversidad de ambientes culturales, suman más elementos comunes que diferenciadores a la hora de defender una buena historia o escribir un gran biopic. Este argumento, por cómo vivieron, confiere a Miguel Bosé y a Luis Miguel el derecho a entrar por la misma puerta que ellos.

'Luis Miguel' - Netflix - 2018

Lo de Luis Miguel es un tema aparte, sus fanáticos, que los hay por legiones y desde que él era tan solo un niño, no habrán visto extraño que el artista mexicano acabara teniendo una serie sobre él en Netflix. La suya, que además cuenta con el beneplácito de su protagonista, es una producción de altura en la que podemos conocer los entresijos de su crecimiento personal y profesional y también su lado más oscuro. Luis Miguel tuvo que lidiar con el tránsito a la madurez, los habituales miedos respecto a la búsqueda de su identidad artística, su cambio de voz y el anhelo de reconquistar al gran público superada la adolescencia. Pese a su enorme éxito, sus problemas personales acabaron llevándole a abusar de las drogas y el alcohol y pasar períodos de intensa depresión.

En la serie podemos ver lo importante que fue la figura de su padre, el cantautor español Luisito Rey al que interpreta Óscar Jaenada y que, tras potenciar el arranque de la carrera de su hijo, se convirtió en todo un hombre egoísta, centrado solo en sus propios intereses y aspiraciones. Por otro lado está la misteriosa desaparición de su madre, la italiana Marcela Basteri, cuando se separó de su padre. Nunca más se supo nada de ella y siempre hubo un halo de sospecha sobre el progenitor del propio Luis Miguel. A partir de ese complejo nudo emocional, iremos viendo sesiones de creación en los estudios de grabación, romances imposibles, reuniones con directivos desalmados y todo lo que, en esencia, marcó la vida del artista.

'Bosé' - SkyShowtime - 2023

Dicen sus productores y sus actores que Miguel Bosé contó su historia durante dos años de entrevistas sin ningún tipo de concesiones al pudor. Después de eso dejó plena libertad al equipo para que hicieran este biopic y nunca más se metió para tratar de influir en su contenido. Eso sí, el músico eligió las seis canciones que vertebran el relato de su vida en la ficción de SkyShowtime. Esto puede dar una visión clara de hasta qué punto la música es importante en la serie, cuyos capítulos tienen por título el nombre de sendas canciones. 'Linda', 'Te amaré', 'Bravi Ragazzi', 'Salamandra', 'Los chicos no lloran' y 'Si tú no vuelves' son los temas que llevan al espectador a través de la vida del artista.

¿Dónde radican los fantasmas que lo hostigaron? Pues algunos en lugares muy clásicos. Uno de ellos fue la imposibilidad de expresar su sexualidad libremente en la retrógrada y machista sociedad española de los años 80. El otro lo tenía más cerca, dentro de casa, porque sus padres eran celebridades y el torero Dominguín tampoco parecía dispuesto a que el chaval fuera por libre. Bosé escapó a ese juicio corriendo hacia delante, pero la cocaína y el alcohol también se metieron en esa huida hacia las tinieblas que lo tuvieron décadas viviendo en la noche. La serie también explora la no siempre fácil relación con su madre y el proceso creativo que le llevó a convertirse en una estrella internacional.