'Pistol' llega a Disney+ para narrar los genuinos inicios de los Sex Pistols antes incluso de que los miembros de la banda pensaran en ser nada. Así es como la serie da a conocer a las personas detrás del mito, quiénes eran "aquellos cinco chicos de clase trabajadora y sus amigos que no tienen perspectivas de futuro, están enfadados y van a revolucionar la música y la moda para siempre". Es así como nos define la serie uno de los protagonistas con los que tuvimos ocasión de charlar en una entrevista virtual a principios del verano. Se trata del joven Anson Boom ('Los vencidos') que interpreta al cantante de los Sex Pistols, John Lydon. También hablamos con Louis Patridge (Enola Holmes) que da vida a otro de los miembros más destacados y polémicos de la banda, Sid Vicious. Él encuentra en la serie un potente mensaje "sobre el poder de la individualidad, el poder que cualquiera tiene en cualquier momento para revolucionar las cosas que están establecidas y agitar la sociedad y romper ese molde que sientes que no está hecho para ti".

Efectivamente, los Sex Pistols rompieron moldes y la serie muestra el desenfrenado viaje de la banda —durante apenas tres años entre 1975 y 1978— desde las casas de protección oficial del Oeste de Londres hasta la famosa tienda SEX, pasando por la polémica internacional que provocó el lanzamiento de 'Never Mind the Bollocks', uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Se trata de una de esas historias en las que es importante estar en el momento y en el sitio adecuados. El líder de la banda fue Steve Jones, interpretado por Toby Wallace, un joven sin aspiraciones que rondaba la transgresora tienda que el inclasificable Malcom McLaren y la diseñadora Vivienne Westwood tenían en la calle King's Road de Londres. Además, allí trabajaba la melómana y aspirante a cantante Chrissie Hynde. McLaren se erigió como manager, productor y alma mater del grupo que originalmente formaban, junto a Jones, el vocalista Johnny Rotten, el batería Paul Cook y el bajista Glen Matlook que fue sustituido por Sid Vicious en 1977.

La serie cuenta con un reparto muy joven y es que no podemos olvidar que los integrantes de la banda apenas rondaban los 20 años. Hablando con ellos, todos admiten que conocían a los 'Sex Pistols' de oídas o gracias a sus padres. De hecho, el propio Boom contaba la anécdota de que se enteró de que su personaje era el cantante por sus padres: "Recuerdo que en la audición me pidieron hacer de John Lydon y no sabía quién era porque yo había oído hablar de Johnny Rotten, así que les pregunté a mis padres que me dijeron ¡es el cantante!". También en el caso de Talulah Riley ('Westworld'), que en la serie da vida a Vivienne Westwood, le debe a su padre lo que sabe de los Pistols: "Les había escuchado porque mi padre era punkie en los 70 y me los ponía y bailábamos, pero al hacerme mayor me hice más de la música folk", bromea entre risas. Igual que ella, sus compañeras Emma Appleton ('The Witcher'), que da vida a Nancy Spunge; y Sydney Chandler ('Sam Austin'), como Chrissie Hynde, coinciden que participar en la ficción les ha dado, nos cuentan, una nueva perspectiva de respeto y admiración. "Ahora siento mucha más respeto y admiración por su música", afirma Chandler. Para Appleton, ha sido una revelación "conocer mejor el impacto que tuvieron y cómo todo estaba conectado con Vivienne Westwood y Malcom McLaren, Crissie Hynde y como todo encajaba".

"Obviamente la música de la serie es fantástica" y no se limita al punk. "Suena mucha música de los 70 creando un buen equilibrio para entender lo genuino de aquel movimiento", explica Riley. Y además, nos cuentan Emma Appleton y Louis Patridge, que toda la música que se interpreta en directo en la serie es real, no "tiene postproducción" y reconocen que fue un "gran aprendizaje" y "una experiencia increíble" "Nada tiene filtro, ni está editado o postproducido así que lo que estás viendo es lo que estamos tocando, ese día en ese momento delante de esa gente", dice Patridge.

La música era lo de memos

No lo decimos nosotros, sino los propios protagonistas. Cuando el grupo empezaba a tener notoriedad un periodista preguntó a Steve Jones cómo definía la música de Sex Pistols, él respondió: "En realidad no estamos en la música, estamos en el caos". Por eso no extraña que ni el cantante no supiera cantar ni los músicos tocar y los que sabían hacerlo fueron expulsados del grupo tras los primeros pasos precisamente por no encajar con la imagen que no es otra que la de unos inconformistas que no forman parte de la convencional, correcta y "aburrida" sociedad británica de la época. Algo que ilustra muy bien la frase de uno de los protagonistas en la serie: "Estamos cabreados, estamos aburridos. Pues esa debería ser nuestra imagen". Otro ejemplo es lo que les dice McLaren en otro momento: "Yo no quiero músicos, quiero la esencia de dos asesinos". La influencia de los Sex Pistols fue, aún así, muy grande para la música y también fue un revulsivo para la moda y la sociedad a finales de los años 70.

Y para captar esa esencia nadie mejor que el director de 'Trainspotting' Danyy Boyle que plasma a la perfección la sordidez de "los años más épicos, caóticos y mugrientos de la historia de la música". Craig Pearce es el creador de la serie a partir de las memorias del líder de la banda Steve Jones. Y además de los actores mencionados completan el reparto, entre otros, Maisie Williams, Dylan Llewellyn, Iris Law, Jacob Slater, Christian Lees, Ferdia Walsh-Peelo, Beth Dillon, Alex Arnold, Kai Alexander y Francesca Mills.