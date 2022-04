Nos las sabemos de memoria. Cada uno tenemos nuestras favoritas pero, sin ellas, hay muchas series que ni recordaríamos. Son su carta de presentación y, si la serie tiene éxito y cala, se acaban convirtiendo en un tema que tararearemos durante muchos años. Algunas captan el espíritu de la serie a la perfección y otras rompen por todo lo contrario. Nosotros vamos a dejaros 30 sintonías míticas que os van a sacar más de una sonrisa.

'Los Vigilantes de la Playa'

'I'm Always Here' (aunque también se la conoce como como 'I'll Be Ready') es una canción de Jimi Jamison. Está acreditado como el letrista de esta canción junto con Joe Henry. La música se atribuye a Cory Lerios y John D'Andrea. La frase principal "I won´t let you out of my sight" ("No te perderé de vista"), le viene como anillo al dedo para una serie de televisión sobre socorristas aunque en realidad de lo que habla es del compromiso con una chica, diciéndole que el cantante siempre estará ahí para ella. Se usó una versión instrumental como tema final de las temporadas 6 a 9 pero sin ella sería imposible imaginarnos las playas de Malibú y a sus socorristas corriendo eternamente.

'Cheers'

El tema de 'Cheers' hace lo que debe tiene que hacer un gran tema musical: preparar el escenario para lo que viene a continuación. Su frase principal nos dice que en el bar de 'Cheers' "todo el mundo te conoce". Y es verdad. A pesar de las bromas cortantes y sarcásticas que volaban por el bar, la ficción fue en esencia tan dulce como esta introducción creada por Gary Portnoy, el mismo creador de la sintonía de 'Punky Brewster'.

'Juego de Tronos'

Ramin Djawadi creó una sintonía que es imposible separar de la serie. Muchos éramos los que teníamos como ritual, además de ver el episodio en sí, adivinar por qué zonas de Poniente nos iba a llevar la cabecera de la última ficción que supuso un fenómeno de masas temporada tras temporada.

'Los Simpson'

Se ha ido modernizando e incorporando personajes temporada tras temporada pero con 33 a su espalda, lo único inalterable de 'Los Simpson' ha sido su tema principal. Compuesto por Danny Elfman, el mismo que compuso la canción del 'Batman' de Tim Burton o de 'Pesadilla Antes de Navidad', esta melodía es conocida en todo el planeta.

'Friends'

'I´ll Be There For You' es tan conocida como los seis amigos neoyorkinos más famosos del universo seriéfilo. De hecho 'The Rembrandts', la banda que conoció la gloria gracias a la serie grabó el tema completo con los protagonistas de la sitcom. Fue su 'one hit wonder' porque después de 'Friends' poco más se ha oído de ellos. Les bastó estar en la cabecera de una de las mejores comedias de todos los tiempos para trascender de por vida.

'The Office'

No tiene letra pero ni falta que le hace. La canción principal de 'The Office' es súper reconocible para cualquiera que haya seguido la serie. Fue compuesta por James Ferguson responsable de bandas sonoras como la de 'Melrose Place' o colaborador en clásicos como la música de 'Terminator'. Lo más curioso de este tema es que fue elegido por todos los miembros del reparto de la serie. Ferguson preparó cuatro versiones diferentes del tema y los actores decidieron cuál les gustaba más.

'Mad Men'

Para empezar, el tema de 'Mad Men' no fue pensado para la serie. Su versión original es una canción desconocida de RJD2 y el rapero Aceyalone que lleva por nombre 'A Beautiful Mine'. El showrunner de la serie Matthew Weiner se quedó prendado de ella al escucharla un día por casualidad y enseguida se dio cuenta de que era el tema que quería para la cabecera. El tema es a la vez melódico y discordante, repetitivo y distinto, optimista y pesimista. La representación perfecta para una de las mejores series de la historia.

'BoJack Horseman'

Ya solo el plano secuencia que vemos en la cabecera es una absoluta delicia. No hace falta ver nada más para saber cómo es la vida y la personalidad de BoJack. Pero si además la acompañas de un temazo redondeas el círculo. El responsable de esta pieza es Patrick Carney, el batería de los 'Black Keys'. Nada más que añadir.

'Twin Peaks'

En el mundo de David Lynch, música e imagen siempre van de la mano. Su colaborador en esta serie para darle vida musical, al igual que en muchas de sus obras, es Angelo Badalamenti. El tema principal se ha vuelto un ícono e en sí mismo, no sólo para la televisión, sino para toda la cultura general de las últimas tres décadas. Solo con sus primeras 4 notas ya sabes perfectamente qué serie está sonando.

'Las Chicas de Oro'

Esta es otra de esas canciones grabadas a fuego en la mente de millones de personas que crecieron en la década de 1980. 'Thank You for Being a Friend'. Ese es su nombre, pero no fue escrito originalmente para la serie. Fue un éxito de 1978 de Andrew Gold que versionó la cantante Cynthia Fee y es una oda perfecta al vínculo inquebrantable de sus cuatro protagonistas.

'Farmacia de Guardia'

Esta popular serie dirigida por Antonio Mercero se estrenó en 1991 y rompió todos los audímetros de la época. Todavía hoy se recuerda como una de las ficciones más importantes y entrañables de nuestro país y su banda sonora, compuesta por Bernardo Bonezzi, es de las que tienes grabada a fuego en la mente.

'La Tribu de los Brady'

Sherwood Schwarz creó tanto los temas originales de 'La Tribu de los Brady' como el de 'La Isla de Gilligan'. Tenía la creencia de que un tema musical debería comunicar claramente la premisa del programa. Así lo hizo porque la letra de la cabecera de esta serie no deja lugar a ninguna sorpresa: "... así es como todos se convirtieron en la Tribu de los Brady, la Tribu de los Brady".

'El coche fantástico'

Quién no ha conducido pensando en KITT. Ese Pontiac Trans Am parlanchín con pensamientos propios que estaba indisolublemente acompañado por Michael Knight y un tema que es historia de la televisión. Su origen es muy sorprendente porque es una mezcla de la pieza 'La Procesión de Baco' sacada de la partitura 'Sylvia' del compositor Léo Delibes. Fue el propio Glen A. Larson (responsable también del 'Equipo A') el que la ideó a medias con Stu Phillips (también conocido por ser el responsable de la banda sonora de 'Battlestar Gallactica'). Para darle su característico sonido usaron 5 sintetizadores, un bajo y una batería.

'Heidi'

Takeo Watanabe fue el compositor principal de una canción alegre que en nuestro país conocemos de sobra como 'Abuelito, dime tú'. También fue el responsable de otras bandas sonoras de series de anime de aquellos años 70 y 80 como 'Candy, Candy' La letra de 'Heidi' hacía presagiar una historia feliz aunque esta es una verdad solo en parte porque todos sabemos que lloramos de pena y amargura por la pequeña en más de una ocasión. Nosotros os dejamos su versión original porque la otra letra, nos la sabemos de memoria.

'Los Problemas Crecen'

Otra de esas canciones que parecían estar hechas para estar cantándolas todo el día. 'As Long as We Have Each Other' fue interpretada por B. J. Thomas y Jennifer Warnes y sonó a lo largo de los 166 episodios que nos hicieron suspirar por Kirk Cameron, bendecir a Tracey Gold por convertirse en la Princesa Vespa de 'La Loca Historia de las Galaxias' y, por supuesto, descubrirnos a Leonardo DiCaprio.

'Cosas de Casa'

Sin esta serie no sabríamos lo que significa realmente tener un vecino cansino, calzarse unos pantalones hasta los sobacos o disfrutar de la polka como si fuese música pop. Steve Urkel fue la verdadera estrella de la serie. El tema musical fue escrito por Jesse Frederick, un cantante y compositor bastante conocido en los años 80 que había trabajado en otras series de la época como 'Primos Lejanos' (serie de la que surgió 'Cosas de Casa') o 'Padres Forzosos'. Frederick escribió el tema principal, 'As Days Go By' con su compañero, el compositor Bennett Salvay. Seguro que muchas veces confundís las canciones de estas series. Ahora ya sabéis por qué.

'Misión: Imposible'

Seguro que los más jóvenes asociáis esta canción a las pelis de Tom Cruise, pero este tema viene de muchísimo más lejos. Unos 30 años más lejos. La primera vez que sonó a través de los altavoces de una televisión fue en 1969. El tema de 'Misión: Imposible', la serie, fue escrito en 1966 por el pianista de jazz argentino Lalo Schifrin. Llegó a los Estados Unidos unos años antes con la banda de Dizzy Gillespie pero empezó a derivarse hacia el mundo de la composición musical en cine y televisión. El creador de la serie escuchó su trabajo, le contrató y le cambió la vida. Fruto de esta serie empezó a trabajar también en cine. Suyas son las partituras de la saga de 'Harry el Sucio' o de 'Bullit' por poner un par de ejemplos.

'Unbreakable Kimmy Schmidt'

Este tema tan peculiar es casi más popular que la propia serie. Ni siquiera una canción la primera vez que lo escuchas. La melodía surgió tras convertir en música el testimonio de la persona que vivía al lado del búnker del que sale la protagonista al arrancar la serie. Sus creadores hicieron un songfy (convertir en canción unas declaraciones normales) al igual que se hizo con Barack Obama y otras tantas personas célebres. Fue una moda muy en alza en los Estados Unidos. En esta serie gustó tanto la versión de la "musicalización" que se hizo de las declaraciones de Walter Bankson que terminó siendo una de las cabeceras más pegadizas de los últimos años.

'Dexter'

El Oscuro Pasajero atrapado en el cuerpo de Dexter Morgan arrancaba cada episodio con una declaración de intenciones. Nos mostraba su rutina desde que se levantaba hasta que salía de su casa para trabajar. Una rutina nada peligrosa pero que con sus planos detalle y su música tranquila nos hacía sentir lo contrario: dentro de una persona normal se esconde un asesino en serie. El mensaje subyacente de la cabecera impregnaba el resto de la ficción. Una genialidad obra de Rolfe Kent que usó un bouzouki, un instrumento de cuerda griego, para darle al arranque de la serie su tono tan característico.

'The Wire'

'Way Down in the Hole' ('Hacia el Agujero') es la canción que se usó para abrir una de las mejores series de la historia. A lo largo de sus 5 temporadas la misma canción se adapta para que suene de forma distinta. Distintos estilos musicales van sustituyendo al tema de la temporada anterior pero todas son el mismo tema escrito e interpretado originalmente por Tom Waits en 1987.

'Expediente X'

Mark Snow, compositor que ha participado en bandas sonoras tan dispares como las de 'Vacaciones en el Mar' o 'Smallville' firma el famosísimo tema principal de esta serie. Fue un auténtico pelotazo y es de los pocos temas de series de televisión que llegaron a las listas de éxitos musicales. En 1996 llegó a ser número 1 en las listas de Francia y Escocia.

'Padres Forzosos'

Otro de los temas del prolífico Jesse Frederick. Todos suenan parecidos y al final te enganchan por lo pegadizo de su ritmo. Hay pocas personas que hayan crecido en los años 90 que no se sepan al dedillo esta tonadilla y se queden con ella en la cabeza al volver a escucharla de nuevo. Probad.

'Aquí No Hay Quién Viva'

El desaparecido grupo Vocal Factory fue el encargado de cantar a capella un tema que se hizo tremendamente popular a la par que la serie. Tanto el tema como la ficción iba de la mano porque las dos tenían el mismo estilo y personalidad. De hecho, cuando se estrenó fue una auténtica revolución porque nunca se había hecho una serie así en nuestro país y, por descontado, una canción para identificarse con ella que no tuviese ni un solo instrumento musical.

'Sensación de Vivir'

John E. Davis fue el elegido para componer la música del episodio piloto. Aaron Spelling, el creador de la serie, lo llamó un par de días antes del estreno porque a los ejecutivos de la Fox no les gustó el tema principal que estaba escrito por una banda de rock desconocida, contratada para hacerlo. Davis tuvo solo una noche para escribir y presentar una nueva versión del tema al canal. Aunque Davis nunca supo el nombre de esa banda tampoco le hizo falta saberlo porque fue capaz de crear bajo una tremenda presión un tema totalmente atemporal que llenó de ilusión las vidas de millones de adolescentes de la década de los 90.

'Física o Química'

La banda Despistaos creó este tema para la serie que se acabó convirtiendo en un himno juvenil para los adolescentes de los primeros años del siglo XXI en nuestro país. "Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva..." ¿cómo seguía? Seguro que os la sabéis perfectamente. Aquí tenéis el videoclip que se hizo para la serie y que, si os dais cuenta, se inspira mucho en el de 'Friends' que os hemos dejado más arriba: la banda cantando el tema con los actores de la serie.

'El Príncipe de Bel-Air'

Will Smith no es que pase ahora por su mejor momento tras su bochornosa actuación en los pasados premios Oscar pero sus primeros años como actor no pudieron ser mejores. Fue la estrella de una serie que triunfó en todo el mundo y que conocéis de sobra como también conocéis su tema de apertura que os dejamos íntegramente en castellano y en su versión completa. Con el paso de las temporadas se cambió por su versión original y recortada. La canción fue un rap compuesto por el propio Smith que bebía directamente de 'The Beverly Hillibilies', una serie de 1960.

'Buffy, Cazavampiros'

Fue la serie de toda una generación y la que cambió la forma en la que la mujer se enfrentaba a roles de heroína o, si nos apuráis, de superheroína. Su tema principal, tan cañero como la propia Buffy, fue interpretado por la banda de rock Nerf Herder.

'Los Picapiedra'

'¡¡Yabba Dabba Do!!'. Poco más hay que añadir. Es una de las series de animación más conocidas de la historia de la televisión y su canción principal se conoce en todo el mundo pero os dejamos una pequeña curiosidad: la canción definitiva no llegó hasta la tercera temporada. En las dos primeras era otra diferente. Sus creadores decidieron meterla también en las dos primeras aunque ya estuvieran estrenadas. Por eso hoy, veas el capítulo que veas, 'Meet the Flintstones' se escucha en todos y cada uno de ellos.

'I Love Lucy'

Harold Adamson y Eliot Daniel compusieron el tema original de esta serie. Es posible que no le suene a mucha gente pero se ha hecho un hueco en esta lista por la importancia de esta ficción. Fue la primera que revolucionó el concepto de sitcom y se convirtió en la serie más vista de Estados Unidos en las seis temporadas que duró. Los clásicos también hay que reivindicarlos.

'True Detective'

La banda de Chicago, The Handsome Family, interpretó 'Far From Any Road'. Es el tema que abría todos y cada uno de los episodios de la primera temporada. Junto con una deliciosa sucesión de imágenes que cambió entonces el concepto de cómo arrancar una serie con verdadero estilo.