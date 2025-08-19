Joaquín Reyes se convierte en Javier Milei: "Hay que recortar el Estado, pero también las puntas. ¡Viva la queratina, carajo!"

El cómico se ponía en la piel del líder argentino. Esta no dudaba en desvelar cuál era su misión como presidente: "Cagar a patadas a los keynesianos y colectivistas hijos de pu**".

Joaquín Reyes se convertía en Javier Milei en su sección 'Zanguangos'. El 'presidente argentino' comenzaba dando un discurso para sus seguidores donde anunciaba que él no había venido "a guiar corderos sino a despertar leones".

"El pueblo argentino me adora", afirmaba, "E cosoy como Maradona, pero, les voy a meter más goles". 'Milei' se definía, entre otras cosas, como 'Motopapi'. "Esto no te lo esperabas, eh, Rosalía", comentaba, "yo no estoy despechao, como mucho estoy desequilibrao".

El 'argentino' también afirmaba ser mister Pelo Bonito: "Hay que recortar el estado pero también las puntas. ¡Viva la keratina, carajo!". 'Milei' declaraba que su misión es "cagar a patadas a los keynesianos y colectivistas hijos de puta". "Debería ser el lema de la república, ojo que igual lo mando grabar en los pesos", advertía.

El 'presidente', entonces, comenzaba una cumbre con sus asesores: los perros Milton, Murray y Robert. "Me entiendo mejor con los perros que con las personas, pero ninguno como mi Conan", confesaba.

El 'líder argentino' era soprendido chateando con sus amigos: Trump, Bolsonaro o Meloni. "Ya sabéis el dicho, si tu país está pasando una mala racha, vota facha", afirmaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.