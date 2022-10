Hijo de la actriz Lucía Bosé y del torero Luis Miguel Dominguín, Miguel Bosé sabe lo que es ser famoso desde la infancia. Gracias a eso, se crió en un ambiente artístico y bohemio y se relacionó con personajes como Picasso, Dalí o Hemingway por citar a algunos. Sin embargo y, a pesar de su exposición, su vida personal siempre ha sido una incógnita y ha despertado gran interés del público hasta el punto de ser objeto de todo tipo de rumores sobre sus preferencias sexuales o sobre su estilo de vida que él mismo ha tenido que desmentir. El 3 de noviembre llega el biopic 'Bosé' para repasar con todo detalle la vida y obra del cantante.

Entre otros momentos míticos, se puede ver en el tráiler que la serie refleja un pasaje clave de la vida de Miguel Bosé cuando en 1992 acudió al programa de Mercedes Milá para desmentir que hubiera muerto, una afirmación que trascendió en varios medios de comunicación. "Hay una obsesión por llamarme drogadicto y por llamarme maricón (...) Y si fuese drogadicto, qué, ¿a quién le importa? Y si fuese maricón, qué, ¿a quién le importa?", dijo. Aquel momento pasó a ser historia de la televisión y así lo recordó en 2019 laSexta Noche en una entrevista con Mercedes Milá.

La ficción que ha contado con la implicación del propio artista que, sin embargo no ha tenido poder de decisión, está dirigida por Miguel Bardem y Fernando Trullols y escrita por Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre. Con Nacho Faerna como showrunner, cuenta además con un elenco de reconocimiento internacional encabezado por José Pastor e Iván Sánchez para interpretar al cantante en su juventud y madurez, y Hugo Fuertes en la niñez. 'Bosé' es un retrato del cantante de éxitos como 'Sevilla', 'Amante Bandido', 'Los chicos no lloran' o 'Don Diablo', un personaje controvertido, icónico, rebelde que ha llegado a ser una leyenda de la música dentro y fuera de España.

Marcado por la relación con su padre

Tras más de 60 años protagonizando, involuntariamente, titulares y portadas de revistas, Bosé decidió contar su historia en primera persona y lo hizo en el libro de memorias 'El hijo del capitán trueno'. Un libro en el que cuenta cómo le marcó el ser mucho más afín al espíritu sensible y artístico de su madre Lucía Bosé que parecerse la imagen de macho ibérico que representaba su padre, el torero Luis Miguel Dominguín. La pareja, tal y como refleja el libro, tenía una relación tóxica, eran dos personalidades fuertes luchando por no dejar que el otro se impusiera y en medio estaban sus tres hijos. El título de 'El hijo del capitán trueno', por tanto, no es baladí. Y en él relata durísimos pasajes como el viaje a África al que le llevó su padre siendo un niño para que aprendiera a cazar y en el que enfermó hasta caer en coma. Sin embargo, esa relación de rechazo hacia su padre se fue transformando con el tiempo y llegó a pasar incluso por una etapa de competencia por las conquistas sexuales.

Una vida de excesos

Mientras que el libro de memorias se centra en la infancia, la adolescencia y la juventud de Miguel Bosé hasta los 21 años, el biopic va más allá y muestra su trayectoria profesional y la división entre artista y persona que él mismo ha diferenciado en numerosas entrevistas: es Bosé sobre el escenario y Miguel detrás de los focos. La serie, tal y como se puede ver en el tráiler, muestra sin censura una vida marcada por los excesos en todos los ámbitos: el sexo, las drogas, la vida nocturna y la provocación en lo que parece una clara forma de marcar su personalidad frente a su padre.

Otros personajes de la vida de Miguel

Alrededor de la figura de Miguel Bosé veremos a toda una serie de personajes que formaron parte de su vida y que ayudarán a entender su trayetoria artística y personal. Así junto a los actores protagonistas vamos a ver a Miguel Ángel Muñoz en el papel de Julio Iglesias, Nacho Fresneda como Luis Miguel Dominguín o Valeria Solarino como Lucía Bosé. Mención especial merece el papel que en la serie interpreta Alicia Borrachero y es el de La Tata, clave en la vida del cantante no solo porque le crió y le cuidó desde la infancia, sino porque le acompañó durante gran parte de su vida. La Tata Reme murió en abril de 1999, pero hasta entonces renunció a su propia vida por cuidar y querer a los hijos de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. Con ella, Bosé tuvo un verdadero vínculo maternal en su infancia marcada por la ausencia de unos progenitores dedicados a sus carreras y a otros intereses personales.

Además, Ana Torrent interpretará a Rosario Primo de Rivera y la actriz cubana Mariela Garriga será Giannina Facio, una actriz y productora costarricense que, siendo novia de Julio Iglesias, tuvo un romance con Miguel Bosé. El personaje de la manager y amiga de Bosé durante más de 40 años, Rosa Lagarrigue, lo interpretarán también dos actrices, Ana Jara y Débora Izaguirre. El bailarín Nacho Duato también fue muy importante en la vida de Miguel Bosé, al que conoció cuando éste tenía 18 años. El cantante y el coreógrafo y exbailarín sintieron una gran atracción física desde el primer momento y vivieron juntos un tiempo en Nueva York. Los dos siguen manteniendo una gran amistad y el actor que dará vida al personaje es Gabriel Guevara.

Otra gran amiga de Miguel Bosé fue Ana Obregón, de hecho él fue el primer novio conocido de la actriz y presentadora, y Raquel Salamanca será quien interprete su papel. También forma parte del reparto el extorero Óscar Higares para interpretar a Domingo Dominguín, el tío favorito de Miguel Bosé. La serie llega hasta la madurez del protagonista y llega a reflejar su interés por ser padre y su relación más estable que en la realidad fue con Nacho Palau, representado en la ficción por un personaje llamado Pablo. No sabemos si la serie va a llegar hasta 2019 cuando su separación y los conflictos por la custodia de los cuatro hijos de la pareja fueron el punto de partida de una sucesión de polémicas que culminaron con las declaraciones negacionistas del cantante sobre la pandemia por el coronavirus. Sus últimas apariciones públicas, de hecho, han enturbiado su imagen.