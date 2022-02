Isabel Torres, actriz conocida por su reciente papel en la serie 'Veneno' de Atresmedia, ha fallecido a los 52 años a causa de un cáncer de pulmón.

La familia de la artista ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo las muestras de cariño y preocupación recibidas durante estos meses. "Sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe", añaden.

En noviembre de 2021, Torres compartía con sus seguidores el empeoramiento de su estado de salud, cuando sus médicos le indicaron que le quedaban "dos meses de vida".

"He tenido un poco más de metástasis, he estado ingresada en el hospital y ahora estoy en la casa de mi mejor amiga, Maru, que me está cuidando", contaba entonces.

Antes de padecer cáncer, la actriz sufrió, como ella misma anunció en su momento, una "enfermedad autoinmune". "Cuando hice el casting estaba hinchada de corticoides y me cogieron porque daba el perfil físico", explicaba. Tras el éxito de 'Veneno', Torres confesó que padecía cáncer y fue informando eventualmente de su estado.

La trágica casualidad ha querido que Ortiz haya fallecido a la misma edad que la mujer a la que dio vida en 'Veneno', a una Cristina Ortiz Rodríguez que también falleció a los 52 años.