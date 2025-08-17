Bulos e imágenes manipuladas invaden las redes sociales mientras los incendios arrasan España

El contexto Los incendios en España no solo arrasan hectáreas, sino también la información. En redes sociales se multiplican bulos, imágenes manipuladas y teorías de conspiración, obligando a gobiernos autonómicos a advertir a la población sobre la necesidad de confiar solo en fuentes oficiales.

Casi a la misma velocidad con la que se extienden las llamas, se difunden los bulos en las redes sociales. En los últimos días, estas plataformas se han convertido en el escenario perfecto para propagar mentiras, imágenes manipuladas y teorías de la conspiración.

Tal ha sido la saturación de desinformación que los propios gobiernos autonómicos han pedido a la población que solo se fíe de las fuentes oficiales.

Mientras tanto, circulan imágenes creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. Además, se han difundido teorías conspirativas que culpan a grupos organizados, a las élites o incluso al Gobierno de los incendios.

Algunos de estos bulos atribuyen hasta el 80% de los fuegos a pirómanos. Sin embargo, esta información es desmentida por la Memoria de la Fiscalía, que recoge datos oficiales sobre los incendios en España.