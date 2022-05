Este martes 31 de mayo se estrena en una emisión simultánea en abierto, a través de laSexta, y en ATRESplayer PREMIUM, 'Los Borbones: una familia real', el primer documental que se ha hecho sobre la familia real española y que contará muchas de las cosas que siempre se han silenciado sobre la monarquía en España.

Para conocer los detalles su codirectora, Ana Pastor, visita el plató de Zapeando. "He descubierto cosas que no sabía", afirma Ana Pastor, que desvela un detalle que deja alucinadas a los zapeadores: "Los reyes eméritos llevan separados desde que el rey Felipe VI tenía cinco años". Además, de una parte de intrahistoria familia, la seria documental también mostrará "las trastienda del escaparate": "Muchas otras cosas que no nos han contado o que no nos las han contado de la manera en la que estaban sucediendo en tiempo real".

"La Casa Real sabe que estamos haciendo el documental y no nos han llamado ni preguntado aunque me he encontrado con ellos en algún acto público", afirma Ana Pastor, que explica algunos entresijos de la serie documental y sorprendentes detalles de la familia real. Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.

Ana Pastor afirma que "se ha sido muy injusto con la reina Letizia"

"A la reina Letizia se le ha observado de una manera más dura que Urdangarin, que acabó en la cárcel", afirma Ana Pastor en el siguiente vídeo.