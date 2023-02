"Mi nombre es Margaret Moran, vivo en Dublín (Irlanda) y estoy jubilada de un puesto de relaciones públicas. No me gusta estar sin hacer nada, así que cuando el periodista español contactó conmigo, me pareció algo nuevo". Así se presentaba la investigadora que ha conseguido encontrar, por fin, al único testigo que asegura que vio bajar del barco 'City of Plymouth' a Antonio Anglés al inicio del segundo episodio de 'Anglés: Historia de una fuga'. "Nunca me hubiera imaginado que iba a llegar tan lejos", reconoció ante las cámaras.

Los primeros pasos de su investigación tuvieron lugar en Ringsend, un suburbio cerca del puerto de Dublín. "Fui allí a mostrar una fotografía de Antonio Anglés. 30 años después, a lo mejor, alguien lo podía reconocer", explica en el vídeo principal de esta noticia. Tras preguntar a varios vecinos del barrio sin obtener respuestas, Margaret encontró por casualidad al padre Iván, quien le aseguró que iba a preguntar a los marineros de la zona. "Ni siquiera me había dado cuenta de que era cura", confesó entonces entre risas.

Mientras tanto, Moran siguió investigando y preguntando a los vecinos del barrio, solicitando su ayuda y colaboración. "Parecía una misión imposible. No había forma de confirmar que Anglés había estado en esos sitios", dice, desanimada, y así se lo hizo saber a través de videollamada a Jorge Saucedo y Genar Martí, los periodistas que comenzaron esta ardua labor de investigación.

Sin embargo, no cejó en su búsqueda. Sus pesquisas le llevaron hasta Jimmy Murray, director del Irish National Trust, quien le aseguró que "no era inusual" llevar un polizón a bordo. "Alguien debió informar (a Antonio Anglés) sobre cuándo salía el barco, el mejor momento para subirse y bajarse y la mejor ubicación para hacerlo".

Interrumpiendo su entrevista con Murray, el padre Iván le dio la noticia a la investigadora. "¿En serio? ¿Y sigue vivo?", preguntó ella con sorpresa. "Sí, lo he visto esta semana", confirmó. Moran volvió a comunicarse con Saucedo y Martí. "Me acaban de dar el nombre y el número de teléfono del hombre que puede probar algo realmente importante en este caso. Creo que tiene información relevante. Creo que va a ser un gran avance", les dice.

"No nos lo podíamos creer. 30 años después, Margaret había localizado al testigo que le vio bajar del barco".