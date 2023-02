Nacho Vidal, como dice el propio Martiño Rivas, "vivió muchas vidas en una". Ahora, la serie 'Nacho' tratará de sumarlas todas tomándose las licencias propias de una ficción ambiciosa y carente de líneas rojas. El resultado es la creación de un personaje divertido, salvaje y excesivo al que le pasan cosas muy poco convencionales y que se mueve en el filo del bien y del mal con la adrenalina siempre por las nubes.

Pero Nacho no camina solo, de hecho, lo hace rodeado y fuertemente influenciado por mujeres sin las cuales nunca habría llegado a ser lo que fue. Teresa Fernández-Valdés lo explica asegurando que "desde su madre a su primera novia", la prostituta Sara Bernat a la que interpreta María de Nati, "todas fueron esenciales y el propio Nacho Vidal las señaló cuando conversamos con él para desarrollar el proyecto".

La madre de Vidal, una mujer tremendamente beata, acude escandalizada a la deriva de su hijo por un mundo de lascivia y pecado. Algo que ocurre muy poco después de que su novia haya empezado a motivarle para que aproveche su talento que, por lo que señala el propio Rivas, "iba mucho más allá de los famosos 25 centímetros". Para el actor "Nacho era el mejor en lo suyo, igual que Rafa Nadal con la raqueta".

Me decían que si estaba loca por interpretar a una actriz porno.

Preparar el personaje fue todo un reto para el que dice que se documentó sesudamente, "mi primera incursión en el tema fue con doce años" asegura entre risas. Pero María de Nati no lo tuvo más fácil para hacer de Sara: "cuando le dije a mis amigas actrices que iba a hacer esta serie, algunas me decían que si estaba loca, que ellas habían dicho que no". La actriz se muestra sorprendida en las promociones de 'Nacho' por el hecho de que la industria del porno, que es totalmente legal, despierte tantos prejuicios. El propio Martiño lo enfatiza comentando que "habría sido más fácil rodar una serie sobre Jack el destripador en Reino Unido que hablar de Nacho Vidal en nuestro país".

En la vida de Vidal también hubo hombres, y algunos importantes competidores. El más destacado fue Toni Ribas, que en la serie se apellida Roca y es interpretado por Andrés Velencoso. Toni es el líder del sexo en directo antes de que llegue Nacho a escena, pero sus aspiraciones y sus ganas de triunfar se verán truncadas por el arrollador aplomo del pupilo que, ante sus incrédulos ojos, logrará quitarlo del medio. Velencoso también reconoce haber tenido reparos a la hora de aceptar el papel por la imagen tan blanca que se ha conocido de él hasta el momento, pero matiza que, cuando leyó los guiones y se fue confirmando el reparto se disiparon las dudas. "Al estreno vendrán mi padre y mis hermanas y estoy deseando que la vean".

Con todo, si hay sabe de prejuicios de la sociedad con el porno es el personaje de Bellísima, al que da vida Miriam Giovanelli. Ella es una joven que quiere rehacer su vida tras haber sido actriz porno y ve que no es capaz porque las barreras se tornan infinitas. "En el porno es más fácil entrar que salir". Lo dice la actriz, que asegura que nunca ha sido consumidora de porno y que su opinión al respecto aún está formándose. Por eso, añade, "es tan necesario que series como 'Nacho', que no es una serie porno, pongan luz sobre temas que siguen siendo tabú. Lo cierto es que eso llama la atención por tratarse de una industria que creció como la espuma moviendo millones de euros en nuestro país desde su implosión en los 90.

ATRESplayer Premium

Después del descalabro europeo de la plataforma Lionsgate+, la gran apuesta del año de la productora Bambú, con Teresa Fernández-Valdés al frente, se quedó huérfana durante semanas. La posibilidad de que un cartucho tan ambicioso se quedara desaprovechado hizo que la show runner se plantara en EEUU para seguir de cerca las negociaciones y tratar de que 'Nacho' acabara incluida en un catálogo de altura.

Cuando ATRESplayer manifestó su interés no tuvo dudas. "Era como volver a casa y, aunque me habría gustado que se emitiera en abierto, el tamaño de la promoción y la determinación de la apuesta son inigualables". La primera temporada de 'Nacho', compuesta por ocho capítulos de cincuenta minutos de duración, llegará a la plataforma el próximo cinco de marzo.