'And just like that' prepara su regreso a HBO Max para seguir contando la amistad de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en sus años de madurez y también cómo evolucionan sus vida amorosas en los tiempos de las aplicaciones de citas. Después de recuperarnos de la ausencia Mr. Big, del cambio de vida de Miranda y de la adaptación de Charlotte a los nuevos tiempos; al final de la primera entrega vimos que Carrie está preparada para volver a empezar. Ese último episodio titulado 'Viendo la luz' suponía el principio del fin del proceso de luto de la protagonista y tras cambios de casa y nuevos comienzos profesionales también se abría al amor con el beso al productor de su podcast en un ascensor, después de probar también las aplicaciones de citas.

Aún no sabemos cómo se desarrollará esa relación de Carrie con Franklyn (Iván Hernández) después del beso; pero parece seguro que la vida amorosa de Carrie va a seguir complicándose. Tal y como ha revelado Deadline en exclusiva, uno de sus grandes amores en 'Sexo en Nueva York' estará de vuelta en los nuevos episodios. Se trata de Aidan, al que da vida John Corbett, y con el que la protagonista tuvo una relación de ida y vuelta durante toda la serie y que llegó incluso a la segunda película.

Lo único que se sabe es que en la nueva temporada tendrá un papel importante y que su arco argumental se extenderá durante varios episodios. Para ponernos en situación, recordaremos que Aidan y Carrie se conocieron gracias al perro de él, Pete, y que su relación se encontró con bastantes obstáculos desde el principio. Primero el tabaco, que era algo que Aidan no toleraba, y después Mr. Big se interpuso en la relación y Carrie tuvo terminó confesando su infidelidad. Aún así volvieron a reencontrarse en la cuarta temporada y llegaron incluso a comprometerse, pero la relación superó ni la desconfianza de él, ni el miedo al compromiso de ella. Ambos rehicieron sus vidas, pero volvieron a verse en un mercado de Abu Dhabi en la película secuela 'Sexo en Nueva York 2' y terminaron besándose, lo que puso en riesgo la relación de Carrie con Mr. Big porque ella no pudo superar la culpabilidad y confesó. Por lo que sabemos, él estaba casado y tenía tres hijos, así que habrá que ver cuál es su situación casi dos décadas después de su último encuentro.