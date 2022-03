En diciembre de 2021 se producía al fin el esperado regreso de 'Sexo en Nueva York' transformado en la nueva serie 'And just like that' que reunía a tres de sus cuatro protagonistas. Kim Cattrall la intérprete de Samantha Jones hace mucho tiempo que decidió desligarse de la franquicia después de seis temporadas y dos películas. La serie ha vuelto a reunir a Carrie, Miranda y Charlotte mientras lidian con la la vida, el amor y la amistad comprobando que, si a los 30 era complicado, a los 50 no resulta tampoco nada fácil. Además, a su vida han llegado una serie de nuevos personajes que amplian el círculo de las tres amigas y que les permitirán explorar otras realidades como las aplicaciones de citas y abrazar nuevas diversidades sexuales y raciales.

El de 'Sexo en Nueva York' no es el único reboot de los últimos años ya que han sido varias las series, sobre todo de los 90, que han regresado y algunas con tanto éxito que han continuado con más de una temporada. A continuación repasamos algunas.

'Los protegidos: el regreso'

En diciembre de 2021, poco después del estreno de 'Los Protegidos: el regreso', ATRESplayer PREMIUM anunciaba que habrá una segunda temporada de la secuela de la serie fantástica que conquistó a miles de fans con la emisión de tres entregas entre 2010 y 2012. Uno de los principales atractivos de este reboot es que ha vuelto a reunir al elenco original. La serie se adentraba en el género de la ciencia ficción y seguía a un grupo de personas, niños y adultos, que se hacían pasar por una familia para proteger a los menores con poderes sobrenaturales del Clan del Elefante, una organización con dudosas intenciones.

La nueva serie ha vuelto a reunir a la familia Castillo diez años después para hacer frente a la amenaza que se cierne sobre ellos en una nueva misión. Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis Fernández, Daniel Avilés y Mario Marzo han retomado sus papeles para la nueva aventura que continuará con una segunda temporada.

'El internado: Las Cumbres'

Prime Video estrenará en abril la segunda temporada de la secuela que ha ampliado el universo de 'El Internado: Laguna Negra', la serie de siete temporadas que se emitió en Antena 3 entre 2007 y 2010 y que dio a conocer a actores como Blanca Suárez, Martiño Rivas o Ana de Armas, entro otros jóvenes actores.

La nueva ficción repite la fórmula de la original con un colegio aislado, esta vez en los bosques de Navarra, en el que se desarrollan nuevos secretos y misterios relacionados precisamente con la ubicación del centro. En paralelo a las investigaciones para descubrir si hay un nuevo asesino en serie detrás de las muertes de varios alumnos, los protagonistas seguirán estrechando lazos y estableciendo nuevas relaciones. Tal y como se puede ver en el tráiler, la segunda entrega sube el nivel de terror.

'Gossip Girl'

También en 2021 llegaba otro esperado regreso, el de la serie que conquistó al público juvenil en 2007 con sus cotilleos sobre la élite del Upper East Side de Nueva York. Durante seis temporadas se mantuvo el misterio de la Reina Cotilla que se dedicaba a airear todos los secretos de un grupo de privilegiados adolescentes de Manhattan. La nueva serie se ha adaptado a los tiempos modernos y ha regresado con una nueva generación de jóvenes de la jet set neoyorquina. Tras el éxito de la primera entrega, HBO Max decidió renovar la serie por una segunda temporada.

La secuela expande el universo de la serie original y sin dejar de ser un homenaje incorpora algunas diferencias. Además de que no regresan los mismo protagonistas, en esta ocasión los chismes se airean en una cuenta de Instagram, en lugar de un blog. Otro cambio es que no hay misterio sobre la fuente de los rumores porque desde el primer capítulo se desvela la identidad de la Reina Cotilla o, al menos, de una de ellas. Ahí lo dejamos.

'Embrujadas'

El reboot de 'Embrujadas' llegaba en 2018 y la nueva serie acaba de estrenar su cuarta temporada en la que suma una nueva protagonista después de perder a una de sus brujas al final de la tercera entrega. La original se emitió durante cuatro temporadas entre 1998 y 20016 y contó con Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano y Rose McGowan como las tres hermanas brujas que a lo largo de la serie se enfrentaban a todo tipo de demonios.

La nueva serie sigue de nuevo a tres hermanas que descubren tras morir su madre que son unas poderosísimas brujas que gracias al poder de tres son capaces de luchar contras las más oscuras fuerzas sobrenaturales. En esta ocasión no vuelven las actrices originales y Melonie Diaz, Madeleine Mantock, Sarah Jeffery y Lucy Barret, que en la cuarta temporada ha sustituido a Mantock.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

También en 2018 se estrenaba esta serie que supone la expansión del universo de la ficción de los 90 'Sabrina, cosas de brujas' que se emitió durante ni más ni menos que siete temporadas. Las dos series comparten protagonista, que no actriz, aunque la original es una comedia más ligera y la nueva tiene una trama más oscura. En la serie de 1996, la protagonista Sabrina Spellman (Melissa Joan Hart) descubría a los 16 años su condición de medio bruja, un poder que comparte con sus tías Hilda y Zelda (Caroline Rhea y Beth Broderick).

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' se basa en un cómic del mismo nombre y sigue a la bruja Sabrina Spellman, interpretada en esta ocasión por Kiernan Shipka, una joven que es mitad bruja y mitad humana y por lo tanto se debate entre dos mundos: el de los mortales, su familia incluída, y el de la Iglesia de la Noche.

'Expediente X'

En 2016 y 2018, llegaron dos nuevas temporadas de la mítica serie de culto de los 90 que seguía a los agentes Mulder y Scally en sus investigaciones de casos paranormales para los que no había explicación aparente. La visión analítica de ella contrastaba con la predisposición y las ganas de él para creer en otras formas de vida extraterrestre.

El revival volvía a reunir a los protagonistas David Duchovny y Gillian Anderson y llegaba 14 años después de las 11 temporadas de la serie original y casi ocho después de la película de 2008. Sin embargo no todos los regresos son exitosos y este es, a juzgar por las críticas que recibió la serie, directamente prescindible. Sobre todo si no quieres estropear el buen recuerdo que tengas de la serie original.

'Velvet Colección'

Esta serie de 2017 daba continuidad a 'Velvet', la ficción que Antena 3 estrenó en 2014 y que nos adentraba en el mundo de la moda y la alta costura en la década de los 60 en España a través de la expansión de las Galerías Velvet. La serie que terminó en 2013 después de cuatro temporadas seguía a Ana, una costurera empleada en las Galerías que sueña con hacer valer su talento, al tiempo que mantiene una relación imposible con el heredero del negocio, el atractivo Alberto Márquez.

Tras el final de la serie, Movistar+ retomaba en 2017 la trama y los personajes a los que situaba cinco años después del final de la serie anterior. Junto a Paula Echevarría en el papel de Ana y Miguel Ángel Silvestre como Alberto regresaban otros actores del reparto original como Marta Hazas, Adrián Lastra, Asier Etxeandia, Diego Martín, Aitana Sánchez Gijón, Manuela Velasco, Miriam Giovanelli, Amaia Salamanca o José Sacristán.

'Padres forzosos'

Ni más ni menos que cinco temporadas ha tenido 'Madres Forzosas', la secuela de 'Padres Forzosos', en la que las aventuras de la familia Tanner continúan con DJ y sus tres hijos compartiendo casa con su hermana Stephanie y su amiga Kimmy, que se convierten una gran ayuda para ella. La nueva serie se ha quedado muy cerca de la original que entre 1987 y 1995 emitió un total de ocho entregas.

La nueva serie calca el concepto de 'sitcom' familiar y repite el patrón cambiando los roles. Si en la primera serie era un padre soltero con hijas el que se apoyaba en la familia para salir adelante. En la nueva serie es la mayor de esas hijas la que se enfrenta sola a la maternidad de tres criaturas, pero contará con la ayuda de su hermana y su mejor amiga de la infancia. Madres Forzosas vuelve a contar con gran parte del elenco original, lo que ha contribuido en parte al éxito de la serie. Además, la ficción que se estrenaba en 2016 en Netflix supo encontrar su propio público hasta 2020 cuando llegó a su fin. Candance Cameron, Josdie Sweetin y Andrea Barber volvían a retomar los papeles que interpretaron siendo apenas unas niñas y junto a ellas regresaban también Bob Saget (el protagonista de la original que falleció repentinamente en 2021), John Stamos como el tío marchoso, Dave Coulier como el amigo fiel y Lori Loughlin en el papel de la tía comprensiva.

'Will & Grace'

Las tres temporadas del reboot de esta brillante comedia se unen a las ocho de la serie original que se emitió entre 1998 y 2006. En su época destacó por ser una de las primeras ficciones que incluía dos protagonistas homosexuales, algo inusual en los 90. La serie con un patrón clásico de sitcom sobre cuatro amigos treinteañeros intentando sobrevivir en Nueva York. La serie sigue al abogado gay Will y a su mejor amiga Grace, que trabaja como decoradora de interiores. Junto a ellos están también el amigo y vecino de Will, también gay; y la rica asistente de Grace, Karen, adicta al alcohol entre otras sustancias. Los guionistas Max Munchtnick y David Kohan son los creadores de la serie protagonizada por Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes y Megan Mullally.

En 2017, diez años después, la serie regresó a la NBC sin perder carácter. El reboot finiquitaba en su primera escena todos los asuntos que quedaron pendientes al final de octava temporada y volvía con nuevas aventuras y anécdotas de unos personajes que en esencia seguían siendo los mismo. Un acertado regreso que termino en 2020 después de tres nuevas temporadas, que en total son once si sumamos las de la primera etapa.