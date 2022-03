Y así sin mas, 'And just like that' tendrá segunda temporada. Solo faltaba la confirmación oficial y ya la tenemos porque HBO Max ha anunciado la renovación. Una decisión que, sin duda, ha estado marcada por la audiencia y es que el regreso de Sexo en Nueva York ha supuesto para la plataforma el mejor estreno una serie Max Original hasta el momento, tal y como explican en un comunicado. Un logro que no sorprende a nadie teniendo en cuenta la gran expectación que desde hace años despertaba el proyecto del regreso de la mítica serie de los 90 entre el público fan. Otro capítulo aparte es el de las críticas y ahí ha habido de todo.

Como decíamos, la renovación era algo que se veía venir porque aunque el final de la temporada funcionaba perfectamente como cierre, a su vez dejaba la puerta abierta para algo más. Por un lado, la escena de Carrie en el ascensor muestra que la protagonista está de nuevo abierta al amor y, por otro lado, su nuevo podcast titulado Sexo en Nueva York igual que la columna que escribía en los 90, además de cerrar el círculo, daba pie a descubrir nuevas historias. Sarah Jessica Parker ha celebrado la noticia con una imagen en Instagram del reparto durante el estreno. Evidentemente volveremos a ver a Cyntha Nixon como Miranda y a Kristin Davis en el papel de Charlotte, pero no sabemos todavía si diremos adiós a algunos de los personajes que hemos conocido en la primera temporada.

El comienzo de la serie fue complicado y las protagonistas parecían perdidas en su inmersión en el universo de la diversidad sexual y cultural, como si realmente desde el último episodio de 'Sexo en Nueva York' en 2004 hubiesen permanecido congeladas y no hubiesen evolucionado ni formado parte del mundo. Digamos que la manera de corregir de golpe la criticada falta de diversidad de la serie original ha sido poco elegante.

Aún así, la serie ha tenido cosas buenas como la resolución de la ausencia de Samantha, que no era nada fácil. Eso sí, también ha quedado claro es que, más allá de las menciones y del intercambio de mensajes entre Carrie y Samantha, no habrá ocasión para el regreso de Kim Cattrall. Eso es algo que Michael Patrick King ha explicado en varias ocasiones durante la promoción de la serie. De hecho, ha asegurado que en ningún momento se planteó ni siquiera la posibilidad de proponerle que formara parte porque "ella ha dicho lo que ha dicho".

Por otro lado, la serie ha abierto la puerta a temas como el edadismo. Las propias protagonistas tenían sus debates sobre si abrazar las canas y las arrugas como signo del paso del tiempo o intentar ocultarlo. Algo que no es de extrañar cuando la propia apariencia física de las protagonistas ha sido objeto de desafortunados comentarios en las redes sociales. Otro asunto que explorado en los nuevos episodios es el derecho a cambiar de opinión y a arriesgarse a vivir la vida que quieres, como le ha sucedido al personaje de Miranda. El problema es que ha sido a costa de su relación con Steve y eso ha sido muy criticado. Tampoco ha sido muy bien recibido el personaje de Che Diaz que ha hecho que Miranda se replantee su vida sentimental.

En definitiva, esta primera temporada se ha debatido entre el homenaje a la serie original y sentar las bases para contar una nueva historia. Ahora solo queda esperar para saber qué contará y cuando llegará la segunda entrega de 'And Just like that'.