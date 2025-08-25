El irónico ataque de Juan y Medio a la Agencia Tributaria: "¿Os gustan las pelis de terror?"

Juan y Medio se viraliza por su cómica intervención en 'La tarde aquí y ahora' en la que cuenta que vio una película de miedo que se llamaba 'Perdido en Hacienda': "¡He estado dos noches sin dormir!".

Durante su programa 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur, Juan y Medio ha criticado a la Agencia Tributaria de una forma tanto irónica como graciosa.

"¿A quién le gustan las pelis de terror?", pregunta el presentador, mientras algunos del público levantan tímidamente la mano. "Cuando veo 'Drácula' o 'El hombre lobo', me da la risa. Ahora sí, el otro día vi una que...", deja en el aire el almeriense, que finalmente desvela qué peli "le dejó dos noches sin dormir".

"¡'Perdido en Hacienda'! ¡Ha sido un no parar! Había unos hombres que te perseguían con apremios del 20%, inspectores, multas de 350 euros... ¡He pasado dos noches sin dormir!", bromeaba el presentador.

Desde el plató de Aruser@s todos ríen con el símil de Juan y Medio. "El inspector de Hacienda es peor que Freddy Krueger", asegura Óscar Broc.